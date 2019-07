Degustazioni sotto le stelle, brindisi nei musei, cene a due passi dai vigneti, visite in barricaia, osservazioni della volta celeste. In occasione di Calici di Stelle 2019, in Toscana le migliori cantine aprono le porte agli enoappassionati, mentre le cittadine legate a questo mondo organizzano feste in strade e piazze.

L’evento, promosso come ogni anno dall’associazione Città del vino e dal Movimento del turismo del vino, si svolge nella settimana più magica dell’estate, da martedì 2 a giovedì 11 agosto, concentrando la maggior parte degli eventi intorno alla notte di San Lorenzo del 10 agosto.

I wine lovers potranno dare la caccia alle stelle cadenti e osservare il cielo in notturna grazie alla collaborazione dell’Unione Astrofili Italiani, degustando le produzioni del territorio. Sono una ventina le città che in Toscana aderiscono a Calici di Stelle 2019, mentre sono oltre 30 le cantineche proporranno iniziative. Abbiamo selezionati i migliori eventi.

In alto i calici nel fiorentino

Nella Città metropolitana di Firenze due città prendono parte a Calici di Stelle, con appuntamenti nella serata di sabato 10 agosto. A Montespertoli brindisi in piazza Macchiavelli, con prodotti tipici abbinati a vini del territorio (ore 20.00 – 24.00) il tutto accompagnati da musica. A Vinci entrata gratuita dalle 19 a mezzanotte nel museo leonardiano che ospita degustazioni. Vini e cibo anche per le vie del centro storico: acquistando il calice serigrafato sarà possibile assaggiare 6 vini e scrutare il cielo grazie ai telescopi del gruppo astrofili dell’Uai. Aperta alle visite anche Villa Il Ferrale.

Calici di Stelle 2019 a Carmignano

2 weekend e 4 giorni di eventi nel pratese per Calici di Stelle 2019 a Carmignano: nei giardini dell’antica rocca sabato 3 e domenica 4 agosto, venerdì 9 e sabato 10 agosto degustazioni dei vini Doc e Docg del territorio, abbinati ai piatti e agli stuzzichini preparati dai ristoranti del paese. E poi osservazioni del cielo insieme agli astrofili, musica jazz e swing, banda itinerante (solo il 9 e 10 agosto), laboratori per i più piccoli.

Apertura dei cancelli dei giardini dell’Antica Rocca di Carmignano, che domina la piana pratese e fiorentina, alle ore 20. L’ingresso costa 2 euro (i bambini fino ai 12 anni entrano gratis), mentre vini e consumazioni sono a pagamento.

Brindisi nei musei di Siena

A Siena Calici di Stelle 2019 si svolge nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, coinvolgendo vari luoghi d’arte con apertura straordinaria notturna, dalle 21 in poi. Pagando un biglietto unico si ha diritto all’accesso al Museo civico di piazza del Campo, aperto fino a mezzanotte, con degustazione di 3 vini nella Loggia dei Nove, e al concerto classico che si tiene tra le 21.30 e 23.30 a Santa Maria della Scala.

Spalancano le porte al calar del sole anche la Torre del Mangia (con biglietto ordinario, la biglietteria chiude alle 23.15), la Galleria Cesare Olmastroni (accesso gratuito), Palazzo Sansedoni della Fondazione Mps con la degustazione di 3 vini.

Festa grande a Montepulciano per Calici di Stelle

Una lunga nottata di festa a Montepulciano (Siena) per Calici di Stelle 2019: sabato 10 agosto, dalle 14 alle una di notte, lungo le vie del centro mercatini, concerti, degustazioni di vino e cibo, esibizioni degli sbandieratori, mentre le contrade del Bravio delle Botti apriranno le porte delle proprie sedi ai visitatori. Ingresso gratuito, con l’acquisto del calice si ha diritto a 5 degustazioni (12 euro), se se riutilizza il bicchiere delle passate edizioni si paga 10 euro.

In più sabato 10 agosto alle 17.00 parte una speciale visita guidata tra le vie del centro storico e in due cantine sotterranee (7 euro a persona, posti limitati, prenotazione e programma sul sito Calici di stelle Montepulciano).

E gli altri appuntamenti in Chianti e in provincia di Siena

Il calendario di iniziative di Calici di stelle 2019 in Toscana si concentra soprattutto nel senese. A Castelnuovo Berardenga giovedì 8 e venerdì 9 cene, spettacoli e degustazioni nel borgo storico (ore 19.00 – 24.00); a Castellina in Chianti dall’8 all’11 agosto camminate notturne sulla via Romena, cinema sotto le stelle e festa in piazza; a Gaiole in Chianti domenica 11 dalle 19.00 mercatini e degustazioni; a Castiglion d’Orcia da venerdì 9 a domenica 11 concerti, show, bancarelle, mostre, vino e cibo. Nella Rocca di Montestaffoli (San Gimignano) degustazioni e musica nella notte di San Lorenzo.

Calici di Stelle 2019 vicino alla costa Toscana

Per chi si trova al mare sulla costa toscana, basta spostarsi di poco nell’interno per trovare gli eventi di Calci di Stelle 2019. Venerdì 9 nelle piazze e nei vicoli del borgo di Campiglia Marittima (Livorno) degustazioni e osservazioni del cielo (dalle 21 alle 24), iniziativa analoga a Suvereto sabato 10 agosto dalle 19 a mezzanotte.

Nel grossetano, andando più nell’interno, sabato 10 agosto festa a Massa Marittima, dalle 18 a mezzanotte nelle strade del borgo storico, e a Pitigliano con visite guidate gratuite alla città e, dalle 21.30, il percorso di degustazione dei vini delle aziende del territorio.

Il programma dettagliato e gli aggiornamenti sul sito delle Città del vino. Qui invece il nostro tour tra 4 cantine e musei toscani dedicati al vino.