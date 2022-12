Capodanno 2023 in piazza a Firenze (senza concerto al piazzale)

- Pubblicità -

Come annunciato non ci sarà il grande concerto al piazzale Michelangelo, ma la festa di Capodanno 2023 in piazza a Firenze sarà caratterizzata da eventi diffusi (gratuiti) in 4 luoghi del centro e dell’Oltrarno, tra spettacoli acrobatici, proiezioni, gospel, musica classica e band itineranti. Dopo il bando lanciato nelle settimane scorse per selezionare le realtà che animeranno la notte di San Silvestro, il Comune ha svelato suoi i programmi. Le iniziative sono state finanziate dall’amministrazione con 176mila euro, lo sponsor è Toscana energia. Vediamo cosa succede allora piazza per piazza. Ricordiamo che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio la tramvia viaggia no-stop tutta la notte, mentre gli autobus si fermano alle ore 20.

Piazza della Signoria: show acrobatico

Per una notte la facciata di Palazzo Vecchio si trasforma in un palcoscenico verticale per lo uno show che unisce performance acrobatiche, arti circensi, video-mapping, musica e giochi di luce. L’appuntamento va dalle ore 21 all’1 di notte e l’evento è curato da Aria Network culturale in collaborazione con Creazioni Associazione Culturale e FaRM. Lo spettacolo è della Compagnia eVenti Verticali.

Capodanno 2023 in piazza a Firenze: concerto gospel in piazza SS Annunziata

- Pubblicità -

Ormai è una tradizione. Anche in attesa del Capodanno 2023 in piazza Santissima Annunziata, uno dei più suggestivi angoli del centro di Firenze, sono protagoniste le atmosfere gospel con il concerto di due gruppi: The Pilgrims e The Women of God. Dalle 21.30 l’esibizione sarà anticipata da una selezione musicale. La presentazione e il conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte sono affidati alla speaker e giornalista Eva Edili.

Musica classica in piazza San Lorenzo

Per il veglione di Capodanno 2023 il concerto di musica classica viene ospitato in piazza San Lorenzo, dove suonerà l’orchestra Toscana Classica in collaborazione con l’orchestra filarmonica di Kharkiv, per esprimere la vicinanza della città alla comunità ucraina. Vasto il programma, che va da Strauss a Rossini, da Bizet a Morricone. Orario: dalle 22.15 all’una di notte.

“Concerto” itinerante in Oltrarno

- Pubblicità -

Non è una novità da queste parti. Per le vie dell’Oltrarno nella notte di San Silvestro sfileranno tre marching band toscane, a partire dalle ore 21.30, con una sosta in piazza del Carmine per il conto alla rovescia di mezzanotte. Protagonisti di questi concerti itineranti Bandão, orchestra di percussioni con un repertorio che spazia da sonorità delle tradizioni musicali italiane ai suoni caratteristici di paesi come Brasile, Cuba e continente africano, la Magicaboola Brass Band, con strumenti a fiato e ritmica, e i Pulsar, nato come gruppo studentesco e ora una delle band di strada più conosciute. L’evento è organizzato dall’associazione Music Pool.

Non solo in piazza: gli altri eventi per il Capodanno 2023 a Firenze

Accanto agli appuntamenti gratuiti organizzati dal Comune in 4 piazze di Firenze, il programma per il 31 dicembre è vasto: si va dal veglione al circo Medrano fino alle feste in discoteca, passando dagli spettacoli teatrali fino ad arrivare a un singolare cenone a tema “Amici miei”. Tutti i dettagli nella nostra guida agli eventi di Capodanno 2023 a Firenze. Nelle altre città eventi diffusi anche a Siena, fuochi d’artificio lungo l’Arno a Pisa, concerti a Prato, Lucca e Pontedera. Qui l’articolo sul Capodanno in piazza in Toscana.