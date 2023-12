Capodanno 2024 a Firenze: eventi e feste del 31 dicembre

- Pubblicità -

Eventi in piazza, cenone al ristorante, feste in discoteca o iniziative per bambini: come passare il 31 dicembre e cosa fare per il veglione di Capodanno 2024 a Firenze? La domanda è d’obbligo, soprattutto a poche settimane da San Silvestro. In piazza o davanti al sipario, la città offre tante occasioni per brindare al nuovo anno. Ecco una guida con le principali iniziative organizzate per il 31 dicembre.

Gli spettacoli del 31 dicembre a teatro

Vario il programma proposto dai teatri di Firenze il 31 dicembre, per passare il veglione di Capodanno 2024 con spettacoli ed eventi per tutti i gusti. Al Verdi arrivano le note del musical “Cabaret”, con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, mentre a Rifredi si fa “Fiesta” grazie allo spettacolo che Fabio Canino ha dedicato a Raffaella Carrà. “La signora del martedì”, tratto dal romanzo di Massimo Carlotto, è in cartellone alla Pergola, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Il Puccini propone invece le “Piccole donne Crescono” nella lettura drammaturgica di Chiara Riondino che sale sul palco insieme a Daniela Morozzi e Anna Meacci. Qui la guida al Capodanno 2024 in teatro con tutti i principali spettacoli a Firenze.

Gli eventi di Capodanno 2024 in piazza a Firenze

Non un concertone di Capodanno a Firenze, ma 6 luoghi coinvolti con eventi diffusi: chi sta cercando cosa fare nella nottata del 31 dicembre, nelle piazze della città troverà musica e appuntamenti per brindare al 2024. L’offerta di intrattenimento cambierà a seconda della zona della città scelta: danza e canto in piazza della Signoria (tra gli altri ci sarà anche Diodato), concerto gospel al Duomo; jazz in Santissima Annunziata; orchestra dal vivo in Santa Croce; pop in piazza del Carmine; band itinerante lungo le vie dell’Oltrarno. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Qui i dettagli sul Capodanno 2024 in piazza a Firenze.

Veglione di Capodanno al circo di Cuba

Le atmosfere caraibiche arrivano al Mandela Forum, insieme all’evento Havana el grande circo de Cuba. Non ci sono animali, ma le esibizioni di 40 tra i migliori artisti provenienti dalla più famosa scuola circense cubana. Per la notte del 31 dicembre ci sarà uno speciale veglione di Capodanno al circo, a partire dalle ore 21.30 per brindare al 2024 con acrobati, risate, gag e tanta musica, come rumba, merengue, cha cha cha e salsa. Biglietti da 40 euro in galleria (30 il ridotto) fino ai 90 euro della poltronissima (80 euro per i bambini tra i 3 e gli 8 anni).

Dove passare Capodanno in discoteca e nei locali di Firenze: gli eventi e cenone

Nutrito poi il programma di eventi di Capodanno 2024 nelle discoteche e nei locali di Firenze, per passare un San Silvestro danzante e in alcuni casi anche con un grande cenone. È il caso del Tuscany hall dove arriva la serata targata “Extranight” che propone cenone accompagnato da show dal vivo, a partire dalle ore 21, e poi uno spettacolo di fuochi d’artificio e la festa con musica house, commerciale e reggaeton, per un target di età tra i 20 e i 35 anni.

All’Otel di Firenze (in via Generale Dalla Chiesa) il 31 dicembre è all’insegna del party “Fabulous” con cena-spettacolo, lightshow, allestimenti e personaggi del Circo Nero e performance live. All’Hard Rock Cafe di Firenze la notte più lunga dell’anno verrà animata da un menù speciale per il cenone di Capodanno, dal concerto dei Rock in Movie, band che ripropone i più grandi brani rock diventati colonna sonora di film e infine dal dj set a cura di Carletto. Info e prenotazioni online. Al Tenax 12 ore di party il 31 dicembre, con alla consolle Although Sama’ Abdulhadi, il primo dj palestinese a ottenere un riconoscimento in ambito internazionale, Matthias, Miki, Alex Neri, Philipp, Cole e George.

La serata del Combo di via Mannelli si apre invece alle 1 per inaugurare l’anno con musica elettronica, house e techno insieme a Brian, Gabry Fasano, Tina dell Poste, Mass, Giampy XX. In centro storico, cibo, spettacolo di magia e dj set anche al Mercato centrale, in San Lorenzo, dalle 19 alle 1 di notte. Infine sulle colline di Firenze, Villa Tolomei organizza il Galà di Capodanno con il cenone ideato dallo chef del resort e dopo il brindisi di mezzanotte musica e danze fino al mattino.

Capodanno 2024 a Firenze con bambini

Il Parco d’Arte Pazzagli di Firenze torna a organizzare un veglione di Capodanno dedicato alle famiglie con bambini. Il 31 dicembre, sotto il tendone, cenone a buffet servito e lo show di magico Matteo(prenotazioni via Whatsapp al numero 3477335332, info su www.ecorinascimento.com).

