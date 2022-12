Capodanno Firenze 2023: cosa fare tra eventi, feste e cenoni

- Pubblicità -

Firenze si prepara al Capodanno 2023, con eventi in piazza, feste nelle discoteche, brindisi e cenone nei locali, che per la prima volta dopo 2 anni saranno liberi da limitazioni anti-Covid. Il cartellone è in via di definizione, ma ci sarà da festeggiare. Dagli spettacoli sotto il tendone del circo a quelli sui palchi dei teatri, passando per club e palazzi storici, le occasioni per un cin cin di mezzanotte sono davvero tante. Per chi sta cercando idee su cosa fare per Capodanno 2023 a Firenze e dove passare la lunga nottata di San Silvestro, abbiamo stilato una guida pratica.

Articolo in aggiornamento. Segnalaci gli eventi di Capodanno a Firenze: [email protected]

Capodanno 2023 in piazza a Firenze (senza concertone)

Gli eventi di piazza per il Capodanno 2023 devono essere ancora annunciati, ma intanto il Comune di Firenze sta pensando di sostituire il classico concertone con una serie di iniziative e spettacoli diffusi. Dal gospel in piazza Santissima Annunziata, al concerto di musica classica sul sagrato di San Lorenzo, dalla street band itinerante in Oltrarno allo spettacolo di proiezioni, luci e acrobati davanti Palazzo Vecchio, il programma ricalcherà grossomodo quello messo in cantiere per lo scorso San Silvestro, quando i festeggiamenti in piazza furono però cancellati all’ultimo per il timore di una crescita dei contagi di Covid. Quest’anno invece a condizionare le feste per il Capodanno 2023 in piazza, anche a Firenze, sarà il caro-energia.

Veglione di Capodanno al circo (anche con cenone)

A Firenze, sotto le feste natalizie, torna il Circo Medrano che il 31 dicembre alle ore 21.30 darà il vita al grande veglione di Capodanno 2023. L’appuntamento è al Mandela Forum per un conto alla rovescia spettacolare. Niente animali in pista, ma esibizioni di acrobati, giocolieri, ballerini, trapezisti e di alcuni artisti del Cirque du Soleil. Biglietti da 30 fino a 80 euro. Anche Firenze sud ha il suo tendone, quello del progetto Instabile, che per la serata del 31 dicembre propone “Festa total”: alle 20.30 cena con spettacolo comico-acrobatico (anche per bambini) e, dopo il brindisi di mezzanotte, il concerto del gruppo Cacao Mental e il dj set di Ghiaccioli e Branzini. Biglietti con cena a partire da 50 euro (25 euro bambini). È possibile entrare anche solo per il dopo cena.

Gli spettacoli a teatro il 31 dicembre: dove andare e cosa vedere

Lungo il programma di eventi per passare il veglione di Capodanno 2023 nei teatri di Firenze, con spettacoli che strapperanno sorrisi e risate al pubblico, spesso seguiti dal brindisi insieme al cast. Partiamo dal musical 7 spose per 7 fratelli, tratto dall’omonimo film di Stanley Donen, in cartellone al Teatro Verdi. Lo show con la partecipazione di Diana Del Bufalo e Baz, è diretto da Luciano Cannito che ha curato anche le coreografie. Inizio alle 20.45 e a mezzanotte è previsto il cin cin con gli attori.

Alla Pergola va in scena la commedia di Eduardo De Filippo Uomo e galantuomo che vede protagonisti Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses e Ernesto Mahieux, con la regia di Armando Pugliese (ore 21). Fuori dal centro di Firenze, il Puccini affida l’attesa del Capodanno 2023 al trio formato da Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino che propongono lo spettacolo Le Ragazze di San Frediano (ore 22), mentre al Teatro di Rifredi c’è l’ironia de La beffa del grasso Legniaiuolo, lettura moderna di una bizzarra vicenda rinascimentale, nella versione di Angelo Savelli (ore 21). Al Teatro di Cestello, la serata di San Silvestro è con la farsa storica Quel lazzarone di Nerone di Oreste Pelagatti per la regia di Marco Predieri (ore 21).

Gran Galà di Capodanno al Tuscany Hall di Firenze

Si riaprono le danze (di Capodanno) al Tuscany Hall che la notte del 31 dicembre ospita il gran galà organizzato da Summer Suite insieme a “LaVita a 30 anni!”. Non solo un veglione, ma un party per celebrare una volta per tutte le varie feste dell’anno, da Natale ad Halloween fino a Carnevale. Dalle ore 20.30 il cenone (95 euro), alle 23.30 la possibilità di entrare per il countdown con tavoli, bottiglia di prosecco e dolci (60 euro) e a seguire dj set (solo ingresso 25 euro). Info su Facebook.

Cosa fare: cenone e feste di Capodanno 2023 nei locali e nelle discoteche di Firenze

Dopo due veglioni con le piste serrate a causa delle misure anti-Covid, per questo Capodanno si torna a ballare nelle discoteche di Firenze e ad ascoltare musica dal vivo. La “New Year’s Eve 2023” dell’Hard Rock Cafe di Firenze mette sul “menù” il concerto dei Suzy Q e il dj set di Carletto, a partire dalle 20.30. Il Tenax va sul “classico” e propone la serata Nobody’s Perfect! con Danilo Plessow / MCDE, Alex Neri, Fabrizio Mammarella, Francesco Farfa, Philipp, Cole e David Brilli.

La festa è “Fabulous” all’Otel di Firenze con Federico Grazzini e Luca Pechino. Previsto anche il cenone prima del party. Alla Terrazza Martini cenone (servito o buffet) con musica dal vivo o dj set e a seguire il party. La Limonaia di Villa Strozzi promette invece un viaggio indietro nel tempo, grazie a “Back in time“, un dj set che ripercorre i più grandi successi della musica dagli anni 70 in poi (cena e party 110 euro, solo entrata 30 euro in prevendita). Spostandosi in centro Palazzo Borghese, in via Ghibellina, ospita nelle sue sale storiche la cena di gala, accompagnata da spettacoli dal vivo e animazione, e il party dopo lo scoccare di mezzanotte.

Cena con delitto alle Murate

Nella sterminata offerta di cenoni e veglioni, in ristoranti e hotel di Firenze, figurano anche eventi particolari per attendere il Capodanno 2023. Il Caffè letterario delle Murate, ad esempio, ospita un cenone con delitto, sabato 31 dicembre dalle ore 20.30 in poi con i piatti intervallati da un crimine con un misterioso giallo da risolvere. A seguire balli e festeggiamenti. Costo 80 euro, per info 328.30.98.639.

Capodanno a Firenze con bambini

Per i più piccoli il Parco d’Arte Pazzagli di Rovezzano organizza una serata di eventi nel tendone riscaldato con cenone a buffet servito dalle ore 20.30 in poi e lo spettacolo di illusionismo di “Magico Matteo” (58 euro a persona, 28 euro bambini under 10 anni, gratis i bimbi fino ai 2 anni). Le prenotazioni sono in corso fino al 27 dicembre (WhatsApp al 3477335332).

Nei dintorni di Firenze: il Capodanno 2023 a Scandicci (anche per bambini)

Una festa per tutte le età quella organizzata nella notte del 31 dicembre all’Auditorium del centro Rogers di Scandicci, in piazza della Resistenza. Dalle ore 21.30 teatro, danza e musica con la compagnia Trio Trioche in Troppe arie, spettacolo comico musicale. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link. Info: 3343669013 – 3394350965 [email protected] L’evento è promosso dal Comune e organizzato da Officina dei sogni con la consulenza di Cirk Fantastik e con la partecipazione di The Gate Florence Dance Urban School.