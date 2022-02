Carnevale Firenze 2022: date, eventi e feste in programma

Costumi, stelle filanti e coriandoli. Sebbene le principali sfilate in maschera siano state annullate per l’emergenza sanitaria, a Firenze c’è voglia di celebrare il Carnevale 2022, anche per esorcizzare questo difficile momento: vediamo allora quali sono le feste e gli eventi che sono stati confermati, per bambini ma anche per i più grandicelli.

Quando è carnevale 2022: le date e il giorno del martedì grasso

Come in tutta Italia, anche a Firenze il Carnevale inizia ufficialmente nel giorno del giovedì grasso, il 24 febbraio 2022, per concludersi con il martedì grasso, il 1° marzo 2022, prima dello scattare della quaresima (2 marzo – 14 aprile) che ci porterà fino a Pasqua che quest’anno cade il 18 aprile.

Come spesso succede, le feste e gli eventi carnevaleschi abbracciano un periodo più lungo rispetto alle date canoniche e arrivano fino ai due weekend successivi al martedì grasso, come succede per le sfilate dei carri di Viareggio (vedi sotto).

Carnevale 2022 a Firenze: gli eventi al Parco d’arte Pazzagli

Una delle poche realtà a organizzare eventi e feste per il carnevale 2022 è il Parco d’arte Pazzagli a Firenze sud (via Sant’Andrea a Rovezzano 5) con ancora 3 date in programma. Ogni domenica pomeriggio, fino al 6 marzo, dalle 15 alle 18 animazione per bambini, concorso per le maschere più belle e anche per i costumi più “ecologici”, realizzati con materiali di recupero. Questo il cartellone di spettacoli in programma alle ore 16: il 20 febbraio animazione con Elsa e Olaf di Frozen, il 27 febbraio spettacolo di magia con Heart Illusion e il mago Simone, il 6 marzo lo show di illusionismo di “Magico Matteo”.

Prima e durante la festa è possibile visitare il parco d’arte. Contributo di ingresso: 6 euro a persona (5 euro per i soci), 9 euro con merenda a base di dolcetti e cioccolata calda. I bambini sotto i 2 anni e le persone diversamente abili entrano gratis. Prenotazione obbligatoria: numero WhatsApp 3477335332, mail [email protected] Programma completo e aggiornamenti su www.ecorinascimento.com.

In centro a Firenze è stato invece annullato, per il secondo anno consecutivo, il tradizionale Carnevale dei Bambini in piazza Ognissanti, come ha comunicato l’associazione Borgognissanti.

Cosa fare per il Carnevale 2022: la festa in maschera al Tuscany Hall di Firenze, come in discoteca

Lasciando gli eventi per i bambini e passando a quelli per i più grandi, al Tuscany Hall di Firenze sabato 26 febbraio 2022 si svolge la festa in maschera organizzata da Winter Suite Imperiale, con dj set, musica, performance e tante sorprese. La serata parte alle ore 20 con aperipizza, cocktail di benvenuto e dessert, poi dalle 22.30 il Teatro Tenda si trasforma in una discoteca.

Questo il costo dei biglietti: 25 euro con aperipizza, 16 euro dopo le ore 22.30. Per info e biglietti telefono 339 547 1412. I tagliandi di ingresso si possono comprare anche online su TicketOne, ma al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Eventi per bambini: Carnevalegno al Giardino del Gasometro (Porta San Frediano)

Festa di Carnevale per i più piccoli fino ai 6 anni sabato 19 febbraio al giardino del Gasometro di Firenze (via dell’Anconella 3, subito fuori da Porta San Frediano) dalle 10.30 alle 12.30, di fronte alla ludoteca La MonDolfiera. L’iniziativa “Carnevalegno fuori-gioco” prevede attività ludiche, postazioni di giochi in legno, giochi di abilità, costruzioni, lancio e di scoperta, per bambine e bambini accompagnati da un adulto.

In caso di pioggia l’attività si svolgerà sotto la tettoia. Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo [email protected] L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19.

Le iniziative del Paracadute di Icaro: due feste di Carnevale

Anche l’associazione Il Paracadute di Icaro organizza iniziative per bambini. Domenica 20 febbraio 2022 propone una doppia festa di Carnevale in due zone di Firenze: alla Casa delle Arti (Via di San Gaggio 29-31, alle Due Strade – Quartiere 3) e alla Casa del popolo Le Tre Pietre (Via Carlo del Greco 7, nell’area di Careggi – Quartiere 5).

Dalle 16.30 alle 18.30 maschere, travestimenti, laboratori e giochi. Prenotazione obbligatoria: mail [email protected] In via di organizzazione anche una festa di Carnevale al circolo 25 aprile di via del Bronzino, nel Quartiere 4, domenica 27 febbraio. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.ilparacadutediicaro.com.

Annullato il Carnevale di San Mauro a Signa 2022

L’edizione 2022 di uno degli eventi più famosi della piana, il Carnevale di San Mauro a Signa, è stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria: anche quest’anno i carri allegorici non sfileranno per le vie del Paese. La Parrocchia di San Mauro a Signa ha comunicato che “il Carnevale non si farà a causa del protrarsi della pandemia”, dando appuntamento al 2023.

Fuori Firenze: confermato il Carnevale di Viareggio 2022

Tutto pronto invece per le sfilate dei carri e delle maschere del Carnevale di Viareggio, che per questo 2022 ha soltanto spostato una delle sue date, ma non ha annullato gli eventi sul lungomare. Si parte nel pomeriggio di domenica 20 febbraio con il primo corso mascherato, per continuare con l’appuntamento in notturna del giovedì grasso (24 febbraio).

E ancora i giganti di cartapesta usciranno dagli hangar anche domenica 27 febbraio, per il martedì grasso (1° marzo), sabato 5 marzo e infine sabato 12 marzo con in chiusura i fuochi d’artificio. Qui tutte le informazioni sulle date e gli orari del Carnevale di Viareggio 2022.

