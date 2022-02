Carnevale Viareggio 2022: date, programma e prezzi dei biglietti

Né rinviato né tantomeno annullato. Il Carnevale di Viareggio 2022 si farà nelle date canoniche con un programma di 6 corsi mascherati sui viale a mare, compreso quello di martedì grasso in diretta tv, ed è già partita la prevendita dei biglietti per ammirare la sfilata dei carri allegorici. Dopo l’esperienza autunnale dell’anno scorso, la 149esima edizione dell’evento ritorna nel periodo tradizionale, tra febbraio e marzo.

Carnevale di Viareggio 2022: quando inizia, le date in programma e gli orari dei corsi mascherati

Il Carnevale di Viareggio inizia domenica 20 febbraio 2022 con il primo corso mascherato in programma durante il pomeriggio, subito dopo la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Mazzini dalle ore 14.30. Il 24 febbraio è prevista la sfilata notturna dei carri allegorici in occasione del giovedì grasso, con partenza alle 18 e fuochi d’artificio al termine della serata.

Terzo appuntamento domenica 27 febbraio alle ore 15. Grande festa poi per il martedì grasso 2022 il 1° marzo, quando il corso mascherato del Carnevale di Viareggio sarà trasmesso in diretta tv per un’ora da Rai 3 a partire dalle 14.50: i carri allegorici sfileranno sul circuito dei viali a mare sempre dalle ore 15.

Sabato 5 marzo 2022 il quinto appuntamento sarà notturno, dalle ore 17.00 in poi. Anche per l’ultimo corso del Carnevale di Viareggio 2022, sabato 12 marzo, i carri torneranno a uscire dagli hangar al calar della sera, con la sfilata che inizia alle ore 17 e viene seguita dallo spettacolo pirotecnico.

I bozzetti del carnevale di Viareggio

Tra via Carrara e via Zanardelli, sfileranno 13 carri allegorici, di cui 9 di prima categoria (i più imponenti, alti una ventina di metri) e 4 di seconda, oltre a 9 mascherare in gruppo e 10 maschere isolate, per un totale di 200 figuranti coinvolti.

Già diffusi i bozzetti del Carnevale di Viareggio 2022, che quest’anno vedrà sui giganti di cartapesta anche i volti di Achille Lauro, Vasco Rossi, Mario Draghi e Christine Lagarde in versione “Trono di Spade”, Joe Biden e Donald Trump in un rodeo a stelle e strisce. Covid, consumismo sfrenato e crisi ambientale sono alcuni dei temi affrontati dai 32 maestri della cartapesta. Sul sito del Carnevale viareggino si possono vedere i bozzetti di quest’anno.

Come funziona, il percorso dei carri del carnevale, le regole anti-Covid

Per entrare al carnevale di Viareggio 2022 bisognerà comprare il biglietto (anche in prevendita online) e presentarsi a uno degli 8 ingressi presenti lungo il percorso dei viali a mare, a cui si potrà accedere solo muniti di super green pass, come previsto dalla normativa Covid.

Inoltre c’è l’obbligo di indossare la mascherina ffp2, ad eccezione dei bimbi con meno di 6 anni. Al momento il numero di spettatori è contingentato: a ogni corso potrà entrare solo la metà del pubblico, rispetto a quanto previsto in “tempi normali”, ma non ci saranno posti solo seduti. Si potrà girare anche per il circuito.

Come da tradizione, l’ingresso sui viale a mare sarà gratis e per tutti (ma sempre per un numero contingentato di persone) in occasione dei fuochi d’artificio finali del Carnevale di Viareggio 2022, al termine della sfilata in programma la sera del 12 marzo.

Il costo dei biglietti del Carnevale di Viareggio 2022: ingresso singolo o ticket cumulativi

È partita la prevendita dei biglietti per il Carnevale di Viareggio 2022, con prezzi diversificati e anche con la possibilità di fare il ticket cumulativo per tutte e 6 le date al costo di 45 euro (35 euro per bambini e ragazzi fino ai 14 anni).

Il biglietto intero per l’ingresso al singolo corso mascherato costa 22 euro (16,50 per gli under 14; 18,50 euro per le comitive di almeno 25 persone), prezzo scontato invece per il corso mascherato del giovedì grasso a 15 euro. Il ticket open, valido per uno qualsiasi dei corsi mascherati, costa 25 euro. I bambini sotto il metro e venti di altezza entrano sempre gratis al Carnevale di Viareggio.

Se si vuole assistere seduti in tribuna, al costo del biglietto va aggiunto anche quello del posto: 25 euro. Promozioni speciali per il giovedì grasso, con l’ingresso più il posto in tribuna a 25 euro.

Ecco dove comprare i biglietti per il Carnevale di Viareggio 2022:

online sul sito di Vivaticket

direttamente alla biglietteria della Cittadella del Carnevale (orari dal lunedì al giovedì 9,30-12,30 e 15,30-18,30; venerdì 9,30-12,30 e 15,30-17,30; sabato e domenica 9,30-12.30 e 15,30-18,30)

biglietto cumulativo in vendita anche nelle farmacie comunali FarmaCity di Viareggio e nei negozi Esselunga di Viareggio e Lido di Camaiore.

Per informazioni: telefono 0584 407159, [email protected]