Carnevale Firenze 2023, le date: eventi, sfilate e feste

Tirate fuori coriandoli, stelle filanti e costumi: dopo anni di feste sottotono, il Carnevale 2023 a Firenze è ricco di eventi (dedicati ai bambini ma anche ai grandi) e le date per mascherarsi coprono tutto il mese di febbraio. Per chi ancora non avesse guardato il calendario, quest’anno il martedì grasso cade il 21 febbraio e i festeggiamenti durano più di un mese tra feste in piazza, sfilate e iniziative per famiglie. Vediamo allora cosa fare a Firenze per il Carnevale 2023, con le date degli eventi confermati, in città come nei dintorni (ultimo aggiornamento 7 febbraio 2023).

Il Carnevale fiorentino 2023, annullata la sfilata in centro

Niente da fare. Anche quest’anno la sfilata del Carnevale di Firenze, che si sarebbe dovuta tenere sabato 11 febbraio 2023 da piazza Santa Maria Novella a piazza della Signoria, è stata annullata: lo hanno comunicato gli organizzatori con un post sui social. La parata era stata organizzata per la prima volta tre anni fa e in seguito la manifestazione era stata cancellata a causa dell’emergenza Covid. A differenza di quanto comunicato in un primo momento, l’evento è stato rinviato al 2024 “per motivi contingenti”, spiega l’Associazione AIWA che promuove l’iniziativa. “Nonostante lo sforzo profuso – si legge su Facebook – non avendo raggiunto gli obiettivi di equilibrio e sostenibilità, davanti al sovrapporsi di impegni da parte degli uffici pubblici competenti, abbiamo deciso di dare priorità al rispetto nei confronti di quanti, fattivamente, si sono impegnati per la concretizzazione del progetto”.

Il Carnevale di pace 2023 a Firenze: le date per l’Isolotto e San Donato

Il Carnevale di pace raddoppia e nel 2023 è protagonista di due eventi in altrettanti quartieri alla periferia di Firenze: all’Isolotto e a San Donato (Novoli). Si parte domenica 12 febbraio nel Quartiere 4 con il ritrovo alle ore 14.30 in piazza dell’Isolotto, seguito dalla sfilata fino al parco di Villa Vogel, che ospiterà le esibizioni delle comunità straniere fiorentine e giochi. L’invito non è solo quello di indossare un costume, ma anche un segno di pace. La data del Carnevale nel parco di San Donato è invece fissata per la domenica successiva, il 19 febbraio, dalle ore 14.30: anche in questo caso è prevista la sfilata con musiche e danze. Il corteo arriverà alle 16.00 nella piazza del centro commerciale San Donato dove sono previste esibizioni e presentazioni delle associazioni.

Il Carnevale dei bambini di Firenze: in piazza Ognissanti

Quattordicesima edizione per il Carnevale dei bambini in piazza Ognissanti, sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 14 alle 18. In programma animazione, spettacoli circensi, truccabimbi, interventi teatrali, sfilate in maschera, oltre ai costumi tra punk e gotico del gruppo Steampunk e Cosplay San Marino Comics. Al centro della piazza sarà protagonista la grande maschera di Stenterello, creata in cartapesta dagli artigiani fiorentini, che verrà bruciata alla fine della manifestazione. In caso di pioggia il Carnevale dei bambini, organizzato dall’Associazione Borgognissanti, sarà annullato. Qui l’evento Facebook.

Carnevale a Nave a Rovezzano, al Galluzzo e a Firenze sud

Torna anche il Carnevale nella frazione di Nave a Rovezzano, con maschere e corteo sabato 18 febbraio dalle ore 14, accompagnato dalla banda “La Tarantella”. Sempre nel Quartiere 3 di Firenze, sono in programma altre due feste il 18 febbraio: al Galluzzo sfilata dalle 15.30 con partenza dal piazzale del teatro Everest e arrivo alla Casa del Popolo; animazione e merenda dalle ore 15 alle 18 anche alla Parrocchia Corpus Domini al Bandino (via Gran Bretagna 62).

Festa alla Misericordia di Campo di Marte e in zona viale Redi

Coriandoli e maschere sabato 11 febbraio dalle ore 10 alle 12.30 nel Giardino Margherita, via Felice Fontana (zona viale Redi) per l’iniziativa “Carnevale a Casa di Stenterello”. Una settimana dopo, il 18 febbraio, è tempo della festa dedicata ai bambini presso la Misericordia di Campo di Marte in Viale Paoli 5, con animazione, truccabimbi e musica. Dalle 17 merenda per i più piccoli. Le offerte raccolte durante l’evento serviranno a comprare una nuova ambulanza. Info via WhatsApp al numero 3356915116.

Le feste di carnevale nel Quartiere 5 di Firenze: tutte le date

Oltre al carnevale di Pace a San Donato, il 19 febbraio, sono numerose le date per festeggiare il Carnevale nel Quartiere 5 di Firenze, con i bambini. Sabato 11 febbraio alle ore 15 appuntamento in piazza Dalmazia e nel giardino di via Allori, il giorno dopo, sempre alle 15, eventi in piazza Morandi e il “Carnevale di borghi” nel giardino di San Pietro a Quaracchi. E ancora sabato 18 febbraio, stelle filanti e maschere nel giardino del Lippi, dalle ore 15. Chiude il programma del carnevale nel Quartiere 5 di Firenze la festa del martedì grasso, il 21 febbraio, nel giardino di piazza delle Medaglie d’Oro, dalle ore 16 in poi. Qui la locandina in pdf.

Weekend carnevaleschi al Parco Pazzagli

Per le famiglie anche quest’anno il parco d’arte Enzo Pazzagli a Rovezzano organizza il “Carnevale ecorinascimentale 2023“, durante tutti i weekend dal 4 e 5 febbraio fino al 4-5 marzo marzo 2023. Ogni sabato e domenica pomeriggio, animazione per grandi e piccoli, spettacoli, truccabimbi e due concorsi per le maschere (alle 15 per i costumi più belli, alle 16 per quelli creati con materiali riciclati). Saranno esposte anche alcune maschere singole del Carnevale di Viareggio. Ingresso su prenotazione: WhatsApp al 3477335332. Programma e costi sul sito di Ecorinascimento.

Feste di Carnevale a Scandicci

La data 2023 della sfilata di Carnevale a Scandicci, organizzata dall’Associazione San Zanobi, è fissata per domenica 19 febbraio, con ritrovo alle ore 14 nei giardini di via Caboto a Vingone, da dove partirà il corteo che arriverà fino a piazza Resistenza. L’itinerario toccherà via Vespucci, via Manzoni, via San Bartolo in Tuto, via Monti, piazza Togliatti e via Pascoli. In piazza della Resistenza alle 15 la festa con animazione, stand gastronomico, coriandoli e stelle filanti. Nella frazione di Badia a Settimo il corteo in maschera è in programma invece domenica 12 febbraio dalle ore 14.30, quando il colorato serpentone prenderà il via dalla sede dell’Humanitas in via dell’Orto. A seguire iniziative e gadget alla Casa del Popolo.

Il carnevale 2023 di San Mauro a Signa

Nel 2023 arriva alla sua 55esima edizione il Carnevale di San Mauro, frazione di Signa che riparte grazie a 3 corsi mascherati (5, 12 e 19 febbraio) con 5 carri allegorici semoventi in cartapesta e divertenti personaggi in costume. L’appuntamento è nella piazza di fronte alla chiesa parrocchiale dalle ore 14.30 alle 18.30. Presenti anche stand gastronomici, due trenini turistici e stand per acquistare coriandoli e stelle filanti, oltre a un piccolo luna park allestito vicino al centro sportivo. L’ingresso è gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta libera per sostenere la manifestazione. Questa la pagina Facebook.

Carnevale 2023 a Sesto Fiorentino con “Il Paese dei Balocchi”

Proseguendo il nostro viaggio tra gli eventi carnevaleschi della piana, a Sesto Fiorentino sono in programma due date del “Paese dei Balocchi”, in piazza Vittorio Veneto. Domenica 12 febbraio dalle 14.30 animazione per i bambini con gli artisti di strada “I Pirati”, sfilata in maschera, premi per i costumi più belli e stand delle associazioni di volontariato, con musica, coriandoli e cioccolata calda. Il 19 febbraio, alle 15.30 esibizione di danza e musica e dalle 16.30 corto delle maschere. Info e orari sul sito della Proloco di Sesto Fiorentino.

Carnevale medievale a Calenzano

A Calenzano invece, domenica 19 febbraio 2023, è protagonista il Carnevale Medievale 2023 con un colorato corteo di personaggi in maschera che parte alle ore 14 da piazza del Comune e si conclude in piazza San Niccolò. Nel borgo storico dalle 15.30 le quattro contrade si sfideranno per conquistare la Torre e il Torrino d’oro. Alle 17 spettacolo in piazza con piazza con mangiafuoco, trampolieri e streghe e per finire il rogo del Re Carnevale. Previsti inoltre giochi medievali in legno per bambini e visite guidate alla torre. Dettagli sul sito del Comune di Calenzano.

Cosa fare nei dintorni di Firenze: le date del Carnevale Mugellano 2023 e a Dicomano

A differenza del carnevale fiorentino, in Mugello la festa è partita prima: dal 29 gennaio ha preso il via la festa a Borgo San Lorenzo con la sfilata delle maschere e dei carri allegorici in piazza Dante (dalle 14.30), animazione, musica e l’aperitivo con djset (ore 17.30). Il Carnevale mugellano 2023 torna nelle successive domeniche: 5, 12, 19 e in occasione del martedì grasso, il 21 febbraio. Aggiornamenti sulla pagina Facebook. Sempre in Mugello dal 5 febbraio prende il via il Carnevale di Dicomano, alla sua 59esima edizione: le sfilate partono alle ore 14.30 da piazza della Repubblica. Presenti anche bande musicali e animazione con baby dance per i più piccoli. I costumi più belli potranno partecipare al concorso “La Dicomaschera”. Si replica domenica 12 e 19 febbraio, oltre che per il Martedì grasso.

Carnevale dei bambini a Vitolini 2023

Sempre nei dintorni di Firenze, uno degli eventi di Carnevale più conosciuti è quello organizzato a Vitolini, frazione di Vinci, queste le date: domenica 29 gennaio, 5 febbraio e 12 febbraio 2023. Dalle ore 14.3.0 la sfilata dei carri allegorici, delle maschere e la pentolaccia in piazza. La manifestazione, arrivata alla 36eisma edizione, è a cura della Compagnia degli Ortacci. L’ingresso è libero. Sempre a Vinci, ma questa volta nella frazione di Sovigliana, il comitato del carnevale “sulle due rive” organizza 4 corsi mascherati in tutte le domeniche di febbraio, con partenza alle ore 14.30.

Articolo in aggiornamento. Segnala i tuoi eventi a [email protected]

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma decisi dagli organizzatori