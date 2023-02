Qual è il carro vincitore del Carnevale di Viareggio 2023: la classifica

Tutti i carri e le maschere premiate per la 150esima edizione della manifestazione. Buone le presenze per il Carnevale di Viareggio 2023

- Pubblicità -

Una storia fantastica di Jacopo Allegrucci è il carro vincitore del Carnevale di Viareggio 2023, per le opere allegoriche di prima categoria, mentre si piazza al secondo posto in classifica Evoluzione della specie di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri. Sul terzo gradino del podio di questa 150esima edizione Ridi pagliaccio, o l’arte di prendersi seriamente sul serio di Lebigre e Roger. A Jacopo Allegrucci è andato anche il premio speciale dedicato ad Arnaldo Galli: il costruttore è risultato primo per risultati ottenuti dalle sue creazioni negli ultimi tre anni. La cerimonia ufficiale di premiazione dei carri vincitori è stata rimandata, a causa del maltempo, a domenica 16 aprile 2023 presso la Cittadella del Carnevale di Viareggio.

La classifica dei carri vincitori del Carnevale di Viareggio 2023

- Pubblicità -

Allegrucci si aggiudica così il primo premio per il secondo anno consecutivo, con un gigante di cartapesta che celebra i 150 anni della manifestazione: un cantastorie con una fisarmonica, un cane ai suoi piedi e un carrozzone che lo segue. Ecco quindi la classifica per i carri di prima categoria, resa nota al termine dell’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio 2023:

Una storia fantastica di Jacopo Allegrucci Evoluzione della specie di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri Ridi pagliaccio, o l’arte di prendersi seriamente sul serio di Lebigre e Roger Io sono nessuno di Roberto Vannucci Pace armata di Alessandro Avanzini Carneval Divino di Luca Bertozzi Pianeta Terra 2.0 di Fabrizio e Valentina Galli Una macumba per dire basta!!! Di Luigi Bonetti Meraviglioso di Luciano Tomei e Antonino Croci

Il carro di seconda categoria vincitore del Carnevale di Viareggio

- Pubblicità -

Per quanto riguardo la seconda categoria, il carro vincitore è stato Occhio al malocchio…non è vero ma ci credo di Carlo e Lorenzo. Ecco la classifica complessiva:

Occhio al malocchio…non è vero ma ci credo di Carlo e Lorenzo GoodBye blu sky – L’amore vince su tutto di Massimo e Alessandro Breschi Musk attacks! di Priscilla Borri Il lato oscuro di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi

La classifica delle mascherate del Carnevale di Viareggio

- Pubblicità -

Questa invece la classifica delle mascherate di gruppo:

L’umanità ha perso il filo di Matteo Raciti Finché morte non ci separi di Giacomo Marsili La leggerezza dell’essere di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini C’era un ragazzo, che come me… di Edoardo Ceragioli Chi vuol esser lieto sia di Silvano Bianchi Reeflettiamo… di Roberto De Leo e Vania Fornaciari Gli anglicani di Libero Maggini Vacche magre di Stefano Di Giusto Sciamani di Michele Canova

- Pubblicità -

E infine le maschere isolate:

Il padrone della paura di Michelangelo Francesconi Tempo scaduto di Andrea Giulio Ciaramitaro Ex aequo Solo chi sogna può volare di Lorenzo Paoli e Quando sboccerà la pace di Alessandro Vanni Non assegnato Ombre di Andrea Scaccianoce The Rocky Horror Pillon Show di Serena Mazzolini 150 e non sentirli di Susanna Carofiglio I fumetti sono le favole per gli adulti di Edoardo Spinetti Come potrebbe tornare bella, scomparso l’uomo, la Terra di Federico Bonetti Figli della guerra di Michele Deledda

Le date 2024

La 150esima edizione ha fatto registrare dei buoni numeri, con un record di presenze per il corso della domenica prima del Martedì Grasso, che ha fatto superare i 500mila euro di incasso. Anche il meteo ha fatto sorridere la manifestazione: nonostante la cerimonia di premiazione dei carri vincitori si stata rinviata per il maltempo, tutti e sei i corsi mascherati si sono svolti regolarmente. E ora si pensa al Carnevale di Viareggio 2024, ecco le date che sono state già comunicate dagli organizzatori:

Prima sfilata – sabato 3 febbraio 2024

– sabato 3 febbraio 2024 Corso del Giovedì grasso – 8 febbraio 2024

– 8 febbraio 2024 Domenica di carnevale – 11 febbraio 2024

– 11 febbraio 2024 Sfilata del Martedì Grasso – 13 febbraio 2024

– 13 febbraio 2024 Quinto corso – domenica 18 febbraio 2024

– domenica 18 febbraio 2024 Ultima sfilata e carri vincitori del Carnevale di Viareggio – sabato 24 febbraio 2024