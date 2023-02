Carnevale di Viareggio 2023: orario della sfilata di domenica

- Pubblicità -

In attesa del Martedì grasso, domenica 19 febbraio 2023 è in programma una nuova sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio per il quarto corso mascherato, stavolta in orario pomeridiano. La manifestazione entra nel clou, come testimoniato anche i buoni numeri di pubblico registrati per l’evento in notturna del Giovedì grasso. Il corteo sui viali a mare è un catalizzatore di eventi, con iniziative che si svolgeranno anche nel rione Darsena. Per chi non potrà essere presente in “costume e ossa”, il quarto corso del Carnevale di Viareggio 2023 sarà tramesso in diretta tv da un’emittente locale, che si può seguire pure in streaming.

Domenica 19 febbraio 2023: la sfilata del Carnevale di Viareggio, orario per orario

La cittadina della Versilia si anima fin dal mattino. Dalle ore 9.00 è previsto il motoraduno in piazza Maria Luisa, per il 34esimo “Motocarnevale”, mentre la Cittadella del Carnevale, con il suo museo, sarà aperta dalle 9 alle 13 per le visite. Il “riscaldamento” in vista della sfilata è in programma da mezzogiorno in poi, quando sul circuito della manifestazione arriverà musica, sbandieratori e la Filarmonica Versilia. Poi dalle 14 la sfilata dei gruppi in maschera e delle bande musicali. Sempre dalle 14 si svolgerà la visita guidata alla scoperta dei carri allegorici (5 euro a persona più il biglietto di ingresso al carnevale, prenotazione obbligatoria 342 9207959).

- Pubblicità -

Conclusi i “preamboli”, l’orario di inizio del quarto corso del Carnevale di Viareggio 2023 sui viali a mare è fissato alle 15 di domenica 19 febbraio, quando i tradizionali tre colpi di cannone daranno il via alla sfilata dei carri di cartapesta più grandi del mondo. Ci saranno 9 creazioni di prima categoria, le più imponenti, 4 di seconda, accompagnate da 19 mascherate, tra maschere di gruppo e singole.

Quanto costa il biglietto per il quarto corso del Carnevale di Viareggio e la diretta tv

Per assistere alla sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio è necessario comprare il biglietto, che costa 22 euro per gli adulti, 16,50 euro per i ragazzi fino a 14 anni e 18,50 euro per le comitive di minimo 25 persone. I bambini fino al metro e venti entrano gratis. Il posto in tribuna costa 25 euro, mentre il pacchetto ingresso al corso più tribuna 45 euro. Il prezzo del tagliando open, senza data prefissata, valido per qualunque corso è di 25 euro. È possibile comprare i biglietti anche online, su Vivaticket, pagando i diritti di prevendita.

- Pubblicità -

Per chi non parteciperà fisicamente alla sfilata del Carnevale di Viareggio, Noi tv, televisione lucchese visibile in Toscana sul canale 12 del digitale terrestre, trasmetterà la diretta del corso di domenica 19 febbraio. La telecronaca si potrà seguire anche in streaming.

La festa nei rioni di Viareggio: Carnevaldarsena

Domenica 19 febbraio il rione Darsena di Viareggio fa festa: le cucine aprono per pranzo e poi tornano attive per la cena, dopo la sfilata dei carri del Carnevale. Dalle 18.30 partono gli eventi per le maschere dei carri, la musica su 5 palchi e l’animazione delle street band. Dopo il corso di domenica 19, le prossime date del Carnevale di Viareggio 2023 sono quelle di martedì grasso (21 febbraio, in notturna) e della sfilata finale di sabato 25 febbraio (dalle 17).