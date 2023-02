Ultima sfilata del Carnevale di Viareggio 2023 per scegliere i carri vincitori

- Pubblicità -

Cresce l’attesa per l’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio, sabato 25 febbraio 2023, che decreterà i carri vincitori di questa 150esima edizione con la giuria che comunicherà la classifica definitiva. In lizza ci sono 9 creazioni di prima categoria, le più imponenti, e 4 di seconda categoria. Saranno premiate anche le migliori mascherate di gruppo e le maschere singole. L’appuntamento finale della manifestazione lancerà inoltre un messaggio contro la violenza di genere, colorandosi di coriandoli arancioni. Vediamo allora nel dettaglio il programma e gli orari della sesta e ultima sfilata del Carnevale di Viareggio che sarà trasmessa in diretta tv.

Le iniziative nella mattinata di sabato 25 febbraio

Nella città versiliese il gran finale va in scena nel weekend dopo il Martedì grasso. Come successo per ogni corso mascherato, anche nella mattinata di sabato è prevista l’apertura straordinaria della Cittadella del Carnevale con il suo museo e l’Espace Gilbert, dalle 9 alle 13. Alle 10.30 si svolgerà una visita guidata (prenotazione obbligatoria al numero 342 9207959, costo 8 euro).

Sui viali a mare invece i preparativi scatteranno da mezzogiorno, con le iniziative di “Aspettando il corso“: animazione, musica e dalle 14 la sfilata dei gruppi in maschera e delle bande musicali da via Regia a piazza Mazzini. Alle 16 si terrà la consueta visita guidata alla scoperta dei carri allegorici più grandi del mondo (prenotazione obbligatoria 342 9207959).

Quando finisce il Carnevale di Viareggio: gli orari dell’ultima sfilata

L’inizio dell’ultima sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio 2023 sarà anticipata alle 16.30 dall’Orangemob, un flash mob con lancio di coriandoli arancioni, un gesto simbolico per manifestare contro la violenza di genere. Poi alle 17 i 3 colpi di cannone daranno il via al corteo dei giganti di cartapesta, accompagnati sui viali a mare da coreografie, maschere e colori. Alla fine della sfilata, prevista intorno alle 19.30, la giuria decreterà le maschere e i carri vincitori dell’edizione 2023 del Carnevale di Viareggio, rendendo nota la classifica e leggendo i verdetti, appuntamento seguito dai fuochi d’artificio.

Il biglietto di entrata costa 22 euro, ridotto a 16,50 euro per i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti e per le forze dell’ordine. I bambini fino al metro e venti di altezza non pagano. Il posto in tribuna costa 25 euro, il pacchetto con il posto numerato più l’ingresso alla sfilata 45 euro. Informazioni sul sito ufficiale. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece il giorno dopo, domenica 26 febbraio, alle ore 15 in piazza Mazzini.

Dove vedere in diretta tv il sesto corso del Carnevale di Viareggio

Anche l’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio sarà trasmessa in diretta televisiva da Noitv, emittente lucchese che ha seguito tutti i corsi dell’edizione 2023. In Toscana è possibile sintonizzarsi sul canale 12 del digitale terrestre. In alternativa la diretta è proposta in streaming sul sito web di Noitv.