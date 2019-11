Un programma sempre più ricco e un’altra leggenda della musica sul palco: al Lucca Summer Festival 2020 arriva Yusuf Cat Stevens con un grande concerto in piazza Napoleone sabato 18 luglio che celebrerà i 50 anni dall’uscita dell’album “Tea for The Tillerman” ed è già caccia ai biglietti per un live che si preannuncia imperdibile.

Con “Tea for The Tillerman”, il cantautore britannico raggiunse nel 1970 il disco d’oro negli Stati Uniti grazie a canzoni come “Wild World”, “Where Do the Children Play?” e “Father & Son. Una pietra miliare che lo ha consacrato come una star internazionale. Gli ultimi album risalgono invece al 2006 (An Other Cup), al 2008 (Roadsinger) e al 2014 (Tell ‘Em I I’m Gone) e sono stati seguiti da tour mondiali.

Doppio live in Italia nell’estate 2020

Cat Stevens (all’anagrafe Steven Demetre Georgiou) dal 1977, dopo aver abbracciato la fede musulmana, sulle scene si fa chiamare Yusuf: nel 2020 torna in tour in Italia dopo 6 anni con una coppia di date. Oltre che a Lucca la prossima estate la torunèe tocca anche le Terme di Caracalla, a Roma, il 20 luglio. Si arricchisce così il programma del Lucca Summer Festival: dopo l’annuncio del concerto di Celine Dion, nella città toscana arriverà un altro big della musica internazionale.

I biglietti per il concerto di Yusuf Cat Stevens al Lucca Summer 2020

Una data attesissima e sono tante le richieste per comprare i biglietti e assistere al live “An Evening With Cat Stevens Yusuf” a Lucca, il 18 luglio: i tagliandi sono in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 8 novembre online sul sito di TicketOne.