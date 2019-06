Per il weekend a Firenze l’atmosfera si fa rovente, non solo dal punto di vista meteo, ma anche sul fronte degli eventi: tra venerdì 7 e domenica 9 giugno 2019 debuttano nuovi spazi estivi, mentre alle porte della città accendono il proiettore le prime arene cinematografiche. In più mercatini (creativi o giapponesi) e incontri per chi ama i libri.

Ecco quindi una lista ragionata su cosa fare questo fine settimana a Firenze, per non perdere i migliori appuntamenti.

La Città dei lettori, fine settimana tra i libri

Appassionati di lettura preparatevi. Per un intero weekend sulla terrazza panoramica di Firenze arrivano oltre 50 scrittrici e scrittori, che incontrano il pubblico e partecipano a dibattiti.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno Villa Bardini ospita la seconda edizione del festival “La Città dei lettori”. Si va da Michela Murgia a Fabio Canino, fino ad arrivare a Melissa P. (ora Melissa Panarello) e Ascanio Celestini. Inizio con il botto, venerdì alle ore 18, con i 12 finalisti del premio Strega. L’ingresso è gratuito.

ScienzEstate, eventi anche per bambini

Per chi invece ama la scienza, fino al 10 giugno a Firenze e nel polo di Sesto Fiorentino incontri, spettacoli, laboratori aperti e passeggiate matematiche per “ScienzEstate”, la manifestazione di divulgazione scientifica organizzata dall’Università di Firenze. Molti gli eventi, alcuni anche per bambini, tutti legati dal filo rosso dei temi leonardiani. Anche in questo caso l’ingresso è libero. Dettagli nel nostro articolo dedicato a ScienzEstate 2019.

Weekend a Firenze, gli spazi estivi che aprono

Questo fine settimana è anche il primo di attività per 3 spazi estivi di Firenze. Sabato 8 dalle ore 19.00, dopo anni, torna ad animarsi l’arena del Parterre di piazza della Libertà che propone musica, street food, laboratori per bambini, mercatini, esposizioni e uno skate park.

Primo weekend anche per un’altra novità dell’estate fiorentina: nel cortile al piano terra dello Student Hotel di viale Lavagnini 70 è sbocciato “Fooo L’orto” un’oasi verde dove fare uno spuntino o una cena sotto le stelle, con musica, eventi e incontri ogni sera. Venerdì 7 il dj set di Gabriele Carniani dj set, sabato si prosegue con Neu Ritmi Special with Guest, domenica 9 Artax Party.

A San Salvi infine, sabato 8 giugno la festa di apertura del GainsBARre, che per tutta l’estate proporrà concerti ed eventi. Si parte con con Dome la muerte r’n’roll dj set. Qui una guida agli spazi estivi di Firenze.

Fluo Run Festival Firenze 2019

Un sabato a tutto sport invece alle Pavoniere per il Fluo Run Festival, evento nato come una colorata corsa e diventato un vero e proprio festival del fitness. Si parte alle 15.00 con l’apertura dei cancelli e la distribuzione dei kit per il trucco, alle 18 il riscaldamento super energico, dalla zumba al functional trainer, poi alle 21.30 la partenza della Fluo Run vera e propria, una corsa-camminata lunga 5 chilometri per le Cascine. Al termine inizia la festa. Prezzi dagli 8 euro fino ai 15 per le iscrizioni nel giorno della manifestazione.

I mercatini del weekend a Firenze

Andando invece sul classico, per lo shopping di qualità in piazza Ciompi l’8 e 9 giugno si svolge il Creative Factory, mercatino organizzato dall’Associazione Heyart e dedicato all’autoproduzione, che ospita 30 artigiani. Nel Parco San Donato invece spazio a Florence Fun & Japan 2019, un festival tutto dedicato al mondo dei Cosplayer (8-9 giugno, orario 11-23, ingresso libero): 100 espositori, performance, contest e ospiti internazionali come l’animatrice di JoJo Terumi Nishii.

Firenze Yoga Fest 2019 agli Orti dipinti

Di tutt’altro genere l’appuntamento di domenica 9 giugno agli Orti dipinti, il community garden di Borgo Pinti. Qui si svolge la prima Firenze Yoga Fest 2019, organizzata da Italia Power Yoga, un’intera giornata dedicata alla disciplina orientale.

Dal mattino alla sera si susseguono lezioni di diversi tipi di yoga (hatha, vinyasa, acro, power, per bambini), ma anche capoeira, trattamenti Shatsu, massaggi, campane tibetane, meditazione, musica e molto altro. In programma inoltre workshop per i più piccoli curati da Orti dipinti. Prezzo dei biglietti 10 euro online, 15 euro sul posto. È consigliato portare con sé un tappetino.

Visite guidate al “Terzo Giardino”

Tornano le visite guidate al Terzo Giardino, l’area verde che si sviluppa sull’argine dell’Arno vicino Torre San Niccolò, sotto Lungarno Serristori. Anche per il 2019 questo spazio è stato trasformato grazie alla riqualificazione artistica realizzata dal collettivo Studio ++, attenta alla conservazione naturale e alla valorizzazione della biodiversità. Sabato 8 giugno alle 10.00 e 11.30 sarà possibile visitare questa opera d’arte contemporanea “naturale” accompagnati da una guida. Le visite sono gratuite ma su prenotazione (tel. 0552768224 – 0552768558).

Fine settimana nelle piscine fiorentine

Primi tuffi anche nelle principali piscine di Firenze per la balneazione all’aperto. Sabato 8 giugno apre la piscina del Poggetto (via Mercati, zona Rifredi), mentre sono già attive da una settimana la piscina Costoli (qui i prezzi 2019) di Campo di Marte e Le Pavoniere delle Cascine con un programma di eventi e il ricco menù del ristorante.

Weekend nei dintorni di Firenze: Festival della pizza a Scandicci

A Scandicci, piazza Matteotti dal 7 al 9 giugno ospita la prima edizione del Pizza Festival, organizzato dall’Associazione italiana Cuochi e pizzaioli Aicp. Stand per mangiare la rotonda pietanza, sfide tra pizzaioli, esibizioni di pizza acrobatica, laboratori per bambini: sono questi gli ingredienti della manifestazione che si svolge venerdì sera (orario 18-24), sabato e domenica dalle 12 alle 24.

Caruso Wine & Food Summer Festival 2019

Sempre nei dintorni di Firenze, sempre nel weekend, si svolge la terza edizione di Caruso Wine & Food Summer Festival 2019, sulle colline di Lastra a Signa. Un’occasione per visitare il meraviglioso parco della villa, che risale al tardo Rinascimento, partecipare a degustazioni di cibo e vino e assistere a show cooking. Gli eventi iniziano sabato pomeriggio alle 15.00 e continuano per tutta la giornata di domenica. L’ingresso costa 10 euro ma comprende tutti gli assaggi e il calice.

Cinema, le prime arene estive, fuori Firenze

Si apre infine la stagione dei cinema all’aperto. Per le arene estive fiorentine bisognerà aspettare ancora due settimane, ma come consolazione possiamo arrivare fino a Sesto Fiorentino dove sabato 8 giugno parte la programmazione sotto le stelle della sala cittadina.

L’arena estiva del cinema Grotta debutta con la prima visione del film su Elton John “Rocketman” sabato 8 e domenica 9 (biglietto intero 8 euro, ridotto 6). Lo spettacolo inizia alle 21.30 e il cinema si trova in via Gramsci 387, nel centro di Sesto.