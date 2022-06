Con “Le Piazze dei libri” a Firenze oltre 50 eventi a ingresso gratuito

Oltre 50 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito: Firenze diventa capitale della lettura grazie a “Le Piazze dei libri”. L’evento, una delle novità dell’Estate fiorentina 2022, vede protagoniste numerose librerie che saranno presenti con i loro stand in diverse piazze e luoghi nella città. Ci saranno presentazioni di libri, dibattiti, incontri con scrittori e momenti dedicati ai più piccoli.

“Le Piazze dei libri”: le librerie coinvolte e i luoghi di Firenze

“Le Piazze dei libri” coinvolge diverse librerie che durante la kermesse saranno presenti in varie piazze della città di Firenze. La Feltrinelli sarà in piazza della Repubblica, Giunti al punto in piazza Strozzi, Libraccio in via dei Cerretani. Piazza Santa Maria Novella unirà più librerie storiche della città: ci sarà spazio per le librerie Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo, Alzaia, Gioberti, Mucho Mojo, Menabò, Via Laura, oltre a due eventi gestiti dalla Città dei lettori.

Dal 1 al 10 luglio apriranno gli stand di vendita nelle quattro piazze, mentre dal 5 al 10 luglio ogni piazza avrà il suo salotto letterario: qui saranno organizzate presentazioni dei libri dalle ore 18 alle 21. “Le Piazze dei libri” è un festival promosso dal Comune di Firenze-Direzione cultura, con la collaborazione di Confartigianato Firenze ed è uno dei quattro progetti speciali dell’Estate Fiorentina 2022.

Gli scrittori ospiti alla kermesse

Durante la kermesse interverranno scrittori come Dacia Maraini che presenterà “Sguardo a Oriente” il 6 luglio. Sempre il 6 luglio ci sarà Cathy La Torre con “Ci sono cose più importanti”, mentre Francesco Muzzopappa il 10 luglio presenterà il suo “Sarò breve”. “Le Piazze dei libri” avrà come ospiti anche Veronica Pivetti, Diego Passoni, Maurizio De Giovanni, Gigi Paoli e molti altri scrittori. Nell’ambito di “Piazze dei libri” sono previsti anche momenti dedicati ai bambini, con eventi concentrati nelle mattine del 9 e 10 luglio.

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito dell’Estate Fiorentina.