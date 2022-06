8 eventi dell’Estate Fiorentina 2022 da non perdere a giugno e luglio

Danza, concerti, cinema e libri. Il programma di eventi dell’Estate fiorentina 2022 tra fine giugno e luglio entra nel vivo. Tornano i film gratis nel piazzale degli Uffizi, debutta una nuova rassegna dedicata alla lettura, mentre ripartono gli incontri sulle terrazze panoramiche della città e sul palco i festival promettono faville. Il calendario è davvero lungo, noi abbiamo selezionato gli appuntamenti da non perdere assolutamente. Giorno per giorno, settimana per settimana, ecco la nostra guida.

Florence Dance Festival 2022

“Indossare l’Arte – Wear art” è lo slogan scelto per la 33esima edizione del Florence Dance Festival, la rassegna di danza contemporanea che ha in serbo un ricco calendario di spettacoli nel Chiostro grande di Santa Maria Novella, da 22 giugno al 24 luglio. Una parte corposa del programma è riservata a Twilight in the Round, il progetto dedicato alla coreografia d’avanguardia, che dal 30 all’8 luglio porta in scena 50 performance di 40 compagnie selezionate grazie a una call internazionale. Online sono già disponibili i biglietti.

Cinema agli Uffizi, da giugno a luglio “Apriti cinema”

Senza dubbio è uno degli eventi dell’Estate fiorentina più amati dai cinefili: dal 27 giugno al 7 agosto 2022 torna “Apriti Cinema”, l‘arena estiva gratuita che porta film sotto le stelle nel piazzale degli Uffizi. Sul grande schermo, con la vista più bella della città, arrivano i film dei festival internazionali di Firenze, omaggi ai grandi del cinema e una programmazione d’essai. Tutto a ingresso gratuito. Qui il focus su Apriti cinema 2022.

Firenze dall’alto 2022

Partono il 30 giugno e proseguono fino al 22 settembre, gli eventi di “Firenze dall’alto“, uno dei progetti strategici dell’Estate Fiorentina 2022, organizzato da LAMA Società Cooperativa – Impresa Sociale, in collaborazione con La Scena Muta e in partnership con Cooperativa Archeologia ed Enjoy Firenze. Prevsiti 10 incontri al tramonto, concerti, talk, performance e visite guidate per raccontare la città da un punto di vista inconsueto con tanti ospiti. La rassegna è alla sua terza edizione e coinvolgerà hotel, terrazze con vista, parchi, ville storiche e monumenti. Il programma sarà riportato anche sulla pagina Facebook.

Eventi dell’Estate Fiorentina a luglio: il festival Lattexplus

Le nuove frontiere della musica e le “eroine” che hanno fatto la storia dell’elettronica. Guarda al passato e al futuro il Festival Lattexplus, nella sua edizione Reloaded, che si apre il 30 giugno al giardino Ex-Kontiki su lungarno Aldo Moro con un concerto gratuito (registrazione online obbligatoria) della Mauskovic Dance Band. Il primo luglio gli eventi si spostano nella piazza dell’Orologio della Manifattura Tabacchi con la proiezione del film Sisters With Transistors di Lisa Rovner (ore 21), lungometraggio che racconta come la musica elettronica non conosca genere, seguita dalla performance musicale di Alina Kalancea. Il 2 luglio finale del festival al giardino Ex-Kontiki con ospiti nazionali e internazionali: Paquita Gordon, Barbara Boeing, Marcellus Pittman, Palms Trax, Speaking Minds.

Le piazze dei libri 2022: la novità dell’Estate Fiorentina

Una delle novità, nel programma di eventi dell’Estate Fiorentina 2022, è rappresentata da “Le Piazze dei Libri“, festival ideato dal Comune di Firenze e dedicato alla lettura che si tiene da venerdì 1° a domenica 10 luglio in diverse location del centro storico. Si va da piazza della Repubblica a piazza Strozzi, da Santa Maria Novella al Duomo, a cui si aggiungeranno le tante librerie indipendenti fiorentine con presentazioni, dibattiti, reading e incontri letterari, promossi in collaborazione con Confartigianato Firenze. Il progetto fa parte del “Patto per la Lettura della Città di Firenze”, che ha l’obiettivo di promuovere la lettura.

Gli eventi musicali dell’Estate Fiorentina 2022: Musart

Scorrendo il programma di concerti dell’Estate Fiorentina 2022, salta all’occhio Musart Festival, il grande evento che dal 16 al 26 luglio animerà piazza Santissima Annunziata. Musica e danza, uniti a visite guidate, film e mostre fotografiche in vari luoghi della città. Gli ospiti del “main stage” sono di tutto rispetto. Si parte il 16 luglio con Roberto Bolle & Friends, mentre il 18 luglio sarà la volta della cantautrice americana LP. Riccardo Cocciante, affiancato dall’Orchestra sinfonica Saverio Mercadante, è protagonista il 19 luglio, mentre il giorno dopo arriva a Firenze Achille Lauro con l’Electric Orchestra. E poi ancora: Vinicio Capossela (21 luglio), Goran Bregovic (22), Rock The Opera (23), Steve Hackett (25) e la chiusura all’alba del 26 luglio nel cortile degli uomini degli Istituto Degli Innocenti con il pianista Dado Moroni.

Florence Folk Festival 2022

Quest’anno la festa popolare urbana del Florence Folk Festival torna nella balera del Varlungo, in via della Funga, dove è attivo lo spazio estivo del progetto “Instabile – Culture in movimento”. L’appuntamento è organizzato dall’associazione La Scena Muta, con il contributo dell’Estate Fiorentina e del Comune di Firenze. Artisti nazionali e internazionali, cibo, giovani artigiani, presentazioni e incontri sono i tasselli del programma 2022 che sarà presto annunciato dagli organizzatori. Intanto non resta che segnarsi le date in agenda: da giovedì 21 a sabato 23 luglio 2022.

Italian Brass week festival

Concludiamo questa carrellata di eventi dell’Estate Fiorentina 2022 a giugno e luglio, con l’Italian Brass Week. Da domenica 24 a domenica 31 luglio, la ventitreesima edizione della manifestazione dedicata agli ottoni prevede masterclass e lezioni con docenti di fama internazionale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e concerti in vari luoghi della città. Le esibizioni dei solisti in Santa Maria Novella, l’Orchestra da Camera fiorentina in Palazzo Medici Riccardi, il jazz sui tetti di Palazzo Gondi, sono solo alcuni appuntamenti del programma ufficiale dell’Italian Brass Week che sarà reso noto nelle prossime settimane.

Sul sito dell’Estate Fiorentina si trova il calendario dettagliato di tutti gli eventi.