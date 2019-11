Una serata speciale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dall’ultima forte ondata di maltempo. Il Teatro del Maggio musicale fiorentino ha organizzato un concerto straordinario per le città di Venezia e Matera, sabato 30 novembre 2019, giorno in cui si celebra la Festa della Toscana.

Il programma della serata per Venezia e Matera al Teatro del Maggio

A esibirsi sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori, diretta dal maestro Alessandro Pinzauti. Il programma prevede musiche di Gioachino Rossini (dal barbiere di Siviglia), Luigi Cherubini (Medea), Giuseppe Verdi (Luisa Miller e Giovanna d’Arco) e di Pëtr Il’ič Čajkovskij (sinfonia n. 5 in mi minore op. 64).

“Il direttore del Conservatorio Cherubini di Firenze, Paolo Zampini, membro del comitato artistico ministeriale per le attività delle Orchestre Nazionali ha proposto il concerto al Maggio – si legge in una nota ufficiale – il sovrintendente Alexander Pereira accettando l’offerta ha immediatamente pensato, con tutto il Teatro, di dedicare il concerto alla raccolta fondi per le due Città”.

I biglietti per la serata

In corso la prevendita dei biglietti, anche online: il posto unico costa 20 euro. Tutti i fondi raccolti per il concerto speciale organizzato dal Teatro del Maggio musicale Fiorentino saranno interamente devoluti alla Fenice e al Conservatorio Mercello di Venezia e alla città di Matera.