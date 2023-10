Gli eventi per Ognissanti: come passare il 1° novembre a Firenze

- Pubblicità -

Olio nuovo, le ultime occasioni per festeggiare Halloween (alla luce del sole), la giornata mondiale vegana, mercatini e cinema: per chi si chiede cosa fare il 1 ° novembre 2023 a Firenze, la lista degli eventi per Ognissanti è piuttosto varia. Fanno la parte del leone gli appuntamenti dedicati ai sapori d’autunno, ma nei dintorni sono in programma anche fiere paesane e del bestiame. Ecco la guida.

I musei e le mostre da vedere a Firenze il 1° novembre 2023

Tutti i principali musei di Firenze sono aperti regolarmente mercoledì 1 novembre, nonostante la giornata festiva, dagli Uffizi a Palazzo Vecchio, dal Bargello alle Cappelle Medicee. L’ingresso è a pagamento, secondo le normali tariffe, mentre sia sabato che domenica 5 i musei statali saranno gratuiti. Tutti gli orari in dettaglio si trovano nel pdf dell’ufficio informazioni turistiche. Numerose anche le mostre da vedere nella giornata di Ognissanti a Firenze, ecco le più interessati:

Anish Kapoor. Untrue Unreal , in Palazzo Strozzi (orario 10-20), con le suggestive installazioni di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea. Un’esposizione tutta da esplorare tra opere monumentali, ambienti intimi e forme conturbanti.

, in (orario 10-20), con le suggestive installazioni di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea. Un’esposizione tutta da esplorare tra opere monumentali, ambienti intimi e forme conturbanti. Beauty and Desire , al Museo Novecento (orario 11-20). Omaggio a uno dei più grandi esponenti della fotografia del Novecento, Robert Mapplethorpe, in un confronto inedito con gli scatti di Wilhelm von Gloeden. Alle sale del piano terra anche la mostra temporanea dedicata alla pittrice contemporanea Cecily Brown .

, al (orario 11-20). Omaggio a uno dei più grandi esponenti della fotografia del Novecento, Robert Mapplethorpe, in un confronto inedito con gli scatti di Wilhelm von Gloeden. Alle sale del piano terra anche la mostra temporanea dedicata alla pittrice contemporanea . Alphonse Mucha, la seduzione dell’Art Nouveau, al Museo degli Innocenti (orario 9.30 – 19.00). Esposizione, da poco aperta, dedicata al padre dell’Art Nouveau con oltre 170 opere tra manifesti, libri, disegni, olii e acquarelli, oltre a fotografie, gioielli, opere decorative.

Artour a Firenze, anche a Ognissanti

Sul fronte dei mercatini e degli eventi per lo shopping di qualità, nel cuore di Firenze, in piazza Strozzi fino a mercoledì 1 novembre si tiene “ARTour Il bello in piazza” la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany. L’iniziativa, organizzata da CNA Firenze in collaborazione con Regione e Comune, vede protagoniste le produzioni artigiane originali, realizzate anche con lavorazioni tradizionali. 26 gli espositori presenti dalle 10 alle 20. Chi farà acquisti avrà diritto alla riduzione del prezzo di ingresso per la mostra su Anish Kapoor.

Festival dell’Italia Gentile (e si festeggia anche il World Vegan Day)

La terza edizione del Festival dell’Italia Gentile continua anche mercoledì 1° novembre con eventi diffusi in varie zone di Firenze. Tra gli appuntamenti della giornata di Ognissanti “Camminpulendo della gentilezza” insieme agli Angeli del Bello, con partenza alle 10 dall’ingresso della sede dei canottieri in piazza Ravenna; il pranzo del World Vegan Day a Villa Ape Rosa (via dei Cappuccini, 12) con prenotazione alla mail [email protected]; l’incontro “Educazione dell’essere tra arte e bellezza” alle 17.30 al Museo Novecento seguita dalla meditazione sulla gentilezza, guidata da Valeria Pompili. Più informazioni sul sito del Comune di Firenze.

Per qualcuno è ancora Halloween

Dopo le grandi feste della notte del 31 ottobre, a Firenze anche il 1° novembre c’è chi festeggia Halloween, con gli ultimi eventi dedicati ai bambini. È il caso del Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano che propone per Ognissanti un laboratorio teatrale per bambini e l’animazione curata dalla compagnia “La Divina Toscana” (ingresso più spettacolo 7 euro, 6 euro per i soci).

Dia de Muertos

Nell’ex convento di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in Borgo Pinti 58, si festeggia invece la tradizione messicana del Dia de Muertos con uno spettacolo della Compagnia delle Seggiole. Gli interventi di cinque personaggi ripercorrono quasi sei secoli di storia, accompagnati da canzoni tradizionali, eseguite dal gruppo Mariachi el Magnifico de Florencia, un ensemble di musica messicana. Appuntamento alle ore 20.30 del 1° novembre, si replica giovedì e venerdì. Biglietto 20 euro, ridotto 17. Prenotazione obbligatoria su www.lacompagniadelleseggiole.it.

Cinema: ultimo giorno per France Odeon

Dopo un weekend da tutto esaurito, si chiude il 1 novembre al cinema la Compagnia di Firenze il festival France Odeon, dedicato alle produzioni d’Oltralpe. Le proiezioni iniziano alle ore 11 con la replica di L’Amour et les Forêts, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore Éric Reinhardt, che segna il ritorno alla regia di Valérie Donzelli.

Alle 16.45 sarà la volta di La Petite di Guillaume Nicloux, con Fabrice Luchini e Mara Taquin, film appena uscito in Francia che affronta con spontaneità un tema attuale, quello della maternità surrogata di una coppia omosessuale. A seguire la giuria proclamerà i vincitori della 15° edizione di France Odeon. Ospite speciale dell’ultima serata sarà François Cluzet, protagonista del film Un métier sérieux (dalle 19.45).

Nei dintorni: la Rassegna dell’olio extravergine d’oliva di Reggello

Per quanto riguarda gli eventi nei dintorni di Firenze, per gli amanti dell’oro verde un appuntamento imperdibile è la rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva di Reggello, che prende il via proprio mercoledì 1 novembre in occasione di Ognissanti. Il taglio del nastro della 50esima edizione è previsto alle 11 in piazza Aldo Moro, subito dopo i produttori apriranno i loro stand per la degustazione e la vendita fino alle ore 21. E poi tanti eventi: cooking show, talk, festa per il mezzo secolo di vita della kermesse anche con la proiezione di filmati d’epoca, tour dell’olio alla scoperta del millenario frantoio di Santa Tea e del frantoio Masaccio, laboratori per bambini e cene a tema. Il programma completo sul sito del Comune di Reggello.

Sagre e fiere nei dintorni di Firenze mercoledì 1 novembre 2023: gli eventi

Oltre alla già citata Rassegna dell’olio extravergine d’oliva di Reggello, ecco cosa fare il 1° novembre nei dintorni di Firenze. A Limite sull’Arno, frazione di Capraia e Limite, si svolge la festa “Sapori d’autunno”. In piazza Vittorio Veneto, la casa del popolo allestisce uno stand gastronomico per gustare le ghiottonerie della stagione: porchetta, soppressata, polenta con i funghi, castagna e molto altro (dalle 15.00 in poi). In serata concerto de “La Verità – Vasco Rossi Tribute band”.

A Ginestra Fiorentina (frazione di Lastra a Signa) è tempo invece della tradizionale Mostra del Bestiame, che il 1° novembre porta lungo via Chiantigiana un mercatino vintage, di modernariato e di artigianato e le bancarelle di prodotti agricoli a Km 0, da mattina a sera. In programma anche spettacoli equestri, palio dei rioni, e una curiosa mostra di sculture in legno realizzate con motoseghe.

A Fucecchio il 1° del mese inizia la tradizionale Fiera di Novembre: decine di bancarelle occupano le vie del centro, con negozi aperti ed iniziative, oltre al luna park in piazza Aldo Moro.

Cosa fare in Toscana il 1° novembre 2023

Infine allontanandosi da Firenze, ecco alcuni spunti su cosa fare in Toscana mercoledì 1 novembre 2023, con 3 eventi in programma per Ognissanti. Grande folla a Lucca per l’inizio del Comics & Games: atteso il tutto esaurito per la principale manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei giochi e del fantasy, tra ospiti, spettacoli, incontri e mostre. Biglietti da 25 euro.

Tanti anche gli eventi legati al gusto. A Bagno Vignoni (Siena) va in scena la castagnata d’autunno, una golosa sagra paesana con i piatti tipici della stagione, unita a musica e animazione (dalle 14.30 alle 19.00). A Volterra invece si conclude Volterragusto, la 25esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’alta Val di Cecina.