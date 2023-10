Halloween a Firenze: la guida 2023 a eventi e feste

- Pubblicità -

Gli eventi di Halloween 2023 a Firenze sono tutti da brividi: i più “grandicelli” possono partecipare alle feste in discoteca, i bambini prendere parte a iniziative, laboratori e spettacoli di magia, mentre in provincia quest’anno è spuntato anche un campo delle zucche dove scegliere l’ortaggio perfetto da intagliare. Che sia una corsa spaventosa o una serata di musica elettronica, per una notte molti angoli della città mostrano il loro lato oscuro. Il programma è in via di definizione, ma molte iniziative sono state già annunciate. Vediamo allora cosa fare il 31 ottobre a Firenze e dintorni. (Articolo in aggiornamento)

Firenze Halloween Run 2023: corsa in costume

Il posto migliore per sfoggiare il proprio costume da urlo è senza dubbio la Firenze Halloween Run 2023, la corsa ludico-motoria che durante la notte del 31 ottobre 2023 trasforma il parco delle Cascine in un’oscura foresta. Lungo i 4 chilometri di percorso, grandi e piccoli troveranno tante sorprese, ovviamente da brividi, e alla fine saranno premiati i travestimenti migliori. La partenza è alle ore 20 dalla piscina Le Pavoniere. Le iscrizioni si sono già aperte e continueranno fino alle ore 19.30 del 31 ottobre. Prezzi e info sul sito ufficiale. Per quanto riguarda storie paurose e leggende di fantasmi, qui il nostro articolo sui misteri legati a 4 luoghi di Firenze.

- Pubblicità -

Halloween a Firenze per bambini: cosa fare il 31 ottobre 2023

In via di definizione anche gli eventi per i bambini, in occasione di Halloween. Il Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano si prepara alla festa con largo anticipo, proponendo tutte le domeniche di ottobre spettacoli di magia e animazione in attesa della notte più misteriosa dell’anno. Mercoledì 31 ottobre poi il party per famiglie a partire dalle 17 con Mago Robert, a seguire picnic o street food, e infine nel pomeriggio del 1° novembre Halloween continua con un laboratorio teatrale per bambini e l’animazione curata dalla compagnia “La Divina Toscana” (ingresso più spettacolo 7 euro, 6 euro per i soci).

A Fiesole la Fattoria di Maiano si trasforma in un mondo incantato per un Halloween party dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Dalle 17 alle 19 i più piccoli potranno partecipare a sfide spaventose e giochi a tema come la caccia al tesoro dei fantasmi e la raccolta delle streghe. L’evento è curato da Labsitters. Prenotazione obbligatoria.

- Pubblicità -

In Mugello il Castello di Barberino si trasforma nel “Castello dei mostriciattoli” proponendo un tour a tema dedicato alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni, durante il weekend che precede Halloween. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, durante la visita (su più turni) si incontreranno bizzarri personaggi e si potrà partecipare a diverse attività come laboratori e spettacoli. Ingresso a pagamento: è necessario comprare il biglietto online.

Il campo delle zucche vicino Firenze

La novità dell’autunno 2023 è l’arrivo, nei dintorni di Firenze, del primo Pumpkin Patch della Toscana: l’Orto delle zucche è stato creato in un campo dell’azienda agricola bio “L’orto di Viaggio” di Reggello sullo stile delle fattorie americane che nel periodo di Halloween danno la possibilità di scegliere la zucca da decorare. Nel terreno sono state installate scenografie e installazioni a tema ed è presente un’area dove intagliare e dipingere la propria zucca. L’orto delle zucche è aperto tutti i weekend di ottobre, dal venerdì alla domenica, e anche il 30 e 31 ottobre. Nel giorno di Halloween è in programma una festa a tema dalle 17 in poi. Ingresso a pagamento con biglietto online.

- Pubblicità -

Le feste di Halloween a Firenze, non solo in discoteca

Per la notte di Halloween a Firenze i più grandicelli potranno ballare, non solo in discoteca, ma anche in palazzi storici, ville nelle campagne e in edifici dal passato industriale. La prima location particolare è quella della Manifattura Tabacchi che, all’interno del Bright Festival 2023, il 31 ottobre propone una serata speciale di musica elettronica con la dj, cantante e produttrice britannica Anthea, negli ambienti protagonisti dell’installazione luminosa site specific “The Dark Beyond“.

Il secondo luogo insolito che ospita un party di musica elettronica durante la notte di Halloween è lo spazio Alcatraz della Stazione Leopolda di Firenze, dove fa tappa il Lattexplus Festival, ospiti la dj di origine cilena Shanti Celeste e l’irlandese Saoirse. La location scelta è un ex-magazzino di 2 piani che si affacciano a ballatoio su un’ampia corte coperta a colonne. Biglietti disponibili online.

Per quanto riguarda le discoteche e i locali di Firenze al Tenax la serata Nobody’s Perfect vedrà dietro la consolle gruppo di dj parigini Apollonia, composto da Shonky, Den Ghenacia e Dyed Soundorom. Al Viper di Firenze l’Halloween party 2023 porterà indietro i partecipanti fino alle sonorità anni Novanta con la festa “Hot Shot – 90 in da house” da mezzanotte in poi, preceduta alle 20 dal concerto del giovane rapper romano Il Tre.

E ancora a Palazzo Borghese (via Ghibellina), il circolo borghese organizza una festa con cena seguita da un party negli ambienti storici dell’edificio. Tessera sociale obbligatoria, info: 3476439410. Sulle colline di Marignolle invece l’hotel e resort Villa Tolomei torna ad organizzare il suo classico Halloween party che comprende cena o apericena, dj set e premi per la maschera più bella. Info e prenotazioni: 3474238636.

Articolo in aggiornamento. Si consiglia di controllare sui canali di comunicazione dei singoli organizzatori eventuali cambiamenti di programma.