Cosa fare a Firenze questo weekend: gli eventi (5-6 ottobre)

Dalla Biennale Internazionale dell’Antiquariato fino alla Fiera di Scandicci e ancora musei gratis per tutti, rassegne dedicate ai fiori e alle piante, ma anche sagre delle castagne. Questi e molti altri eventi sono in programma a Firenze e dintorni per questo primo fine settimana di ottobre, sabato 5 e domenica 6: scopriamo dunque insieme cosa fare nel weekend.

Eventi culturali nel weekend: Musei gratis a Firenze domenica 6 ottobre 2024

Il 6 ottobre, come ogni prima domenica del mese, i musei statali sono gratuiti a Firenze: Uffizi, Galleria dell’Accademia e Bargello sono solo alcune dei tesori che sarà possibile visitare. Chi vive in città e provincia avrà poi una fortuna in più perché, grazie alla Domenica metropolitana, saranno a costo zero anche i musei civici (ossia quelli gestiti dal Comune di Firenze) e sarà possibile partecipare anche a visite guidate e attività per famiglie. Per saperne di più sulla “Domenica al museo” a Firenze, con gli orari dettagliati e i luoghi da visitare senza spendere un euro, leggi il nostro articolo sui musei gratis.

Ultimi giorni della Biennale Internazionale dell’Antiquariato a Palazzo Corsini

Palazzo Corsini, dimora di grande fascino situata nei pressi di ponte alla Carraia a Firenze, ospita fino a domenica 6 ottobre 2024 una mostra-mercato di altissimo livello, in grado di richiamare collezionisti e appassionati d’arte. Si tratta della BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze 2024, uno dei più importanti eventi dedicati all’arte italiana del panorama internazionale. Un’opportunità unica per viaggiare tra le sale e ammirare da vicino opere rare e preziose, grazie ad oltre 80 gallerie provenienti da tutto il mondo, delle quali 14 sono nuove partecipazioni. Orari: sabato e domenica, dalle 10:30 alle 20:00. Biglietti: 15 euro interno, 10 ridotto oppure online su TicketOne. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al numero 055.282635 oppure scrivendo a [email protected]. Maggiori informazioni nell’articolo sulla Biaf.

Gli eventi di Firenze Books, sabato 5 e domenica 6 ottobre

Tra gli eventi in città nel weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre si segnala anche la quarta edizione del “Firenze Books 2024” all’Ippodromo del Visarno (via del Visarno, n. 14). Lettrici e lettori, autrici e autori, grazie alle librerie indipendenti, presenteranno un programma ricco di incontri, presentazioni ed eventi dedicati a tutte le fasce d’età. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Firenze in collaborazione con Libreria Alfani, Libreria Farollo e Falpalà, Libreria Florida e Libreria Leggermente, è a ingresso libero. Il programma completo su firenzebooks.it.

Mostra mercato autunnale di piante e fiori al Giardino dell’Orticoltura di Firenze

Gli eventi del weekend a Firenze, sabato 5 e domenica 6 ottobre (ore 09:00-19:00), vedono protagonista anche la mostra mercato di piante e fiori autunnale al giardino dell’Orticoltura in via Bolognese n. 17. Si tratta di una manifestazione storica che, da oltre 170 anni, ospita un’esposizione floreale ricca di varietà insolite, locali e da collezione con oltre 75 espositori provenienti da tutta Italia. A corredo dell’evento vi sarà un ricco programma di corsi, laboratori e workshop gratuiti. È consigliabile la prenotazione sul sito oppure direttamente presso lo stand della Società Toscana Orticultura, all’ingresso di via Vittorio Emanuele II. Ingresso gratuito. Dettagli nell’articolo sulla mostra autunnale di fiori.

Cosa fare nel weekend a Firenze: Festival dell’Economia Civile

Tutto pronto per gli eventi del Festival dell’Economia Civile, ospitati sia sabato 5 che 6 domenica ottobre all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Una manifestazione su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, la fiducia, la comunità, la reciprocità, il bene comune e la pubblica felicità con ospiti di livello nazionale e internazionale. Tra i protagonisti di questa sesta edizione ricordiamo Melissa Parke (Direttrice esecutiva della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari – ICAN, Premio Nobel per la pace 2017), Alberto Acosta (economista, già ministro dell’Energia e delle Miniere e presidente dell’Assemblea costituente dell’Ecuador negli anni 2007 – 2008), Jeffrey Sachs (professore di Economia della Columbia University) e Lamiya Morshed (Executive Director Yunus Centre). Il programma su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it .

La Fiera Internazionale della Ceramica in Santa Croce

Tra gli eventi a Firenze nel weekend ricordiamo la “Fiera Internazionale della Ceramica” in Santa Croce. Il 5 e 6 ottobre la piazza ospiterà circa 90 ceramisti italiani ed europei che presenteranno un’ampia varietà di tecniche ceramiche: dal grès alla porcellana, dalla maiolica al lustro. Ci sono buone notizie anche per i più piccoli: verranno infatti organizzati laboratori di manipolazione dell’argilla e attività ricreative guidate da maestri ceramisti, mentre non mancheranno i banchi di enogastronomia biologica. Orari: 10:00-20:00. Ingresso libero.

“Sant’Orsola Dialogue” in scena al Museo Sant’Orsola di Firenze

Domenica 6 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, andrà in scena “Sant’Orsola Dialogue” al Museo Sant’Orsola di Firenze. Si tratta del secondo appuntamento del focus Dance Court della rassegna di danza itinerante Site Dance, che si avvale della direzione artistica di Simona Bucci e Marika Errigo. Il progetto, ideato dalla coreografa Simona Bucci per l’istituzione culturale, è stato proposto in occasione della mostra “Rivelazioni”, a cura di Morgane Lucquet Laforgue. Qui sono protagoniste le opere site specific della scultrice francese Juliette Minchin e della disegnatrice italiana Marta Roberti. L’ingresso a “Sant’Orsola Dialogue” è compreso nel biglietto d’ingresso alla mostra Rivelazioni. Prezzo: 5 euro. Accesso al Museo Sant’Orsola da via Guelfa n. 21. Ulteriori informazioni: +39 340.1369666 oppure [email protected].

Eventi nei dintorni di Firenze: l’inizio della Fiera di Scandicci

Sabato 5 ottobre prende il via la tanto attesa Fiera di Scandicci 2024. L’iniziativa torna nel suo luogo tradizionale: verso piazza Togliatti (piazzetta rossa) e lungo la rete tramviaria (fermate De Andrè e Resistenza), avvolgendo e coinvolgendo le realtà commerciali delle strade e delle piazze vicine. In 20.000 metri quadrati saranno dislocate 300 aziende. Oltre ai tradizionali padiglioni, ci saranno due nuove aree: “Gola Gioconda”, con stand dedicati all’enogastronomia e attività a tema, e la “Green Area”, incentrata sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E poi in piazza della Resistenza un grande villaggio dello sport totalmente rinnovato. Il weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre rileva poi una novità: “Ludo in Fiera”, un evento dedicato al gioco in scatola inclusivo e intergenerazionale realizzato da Lucca Comics & Games. Orari: sabato 5 e domenica 6, dalle 10:00 alle 24:00. Ingresso libero. Mappa e programma nell’articolo sulla Fiera di Scandicci 2024.

Antica Fiera dell’Antella

Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre 2024 (ore 09:00-19:00) torna l’Antica Fiera dell’Antella. I giardini della Resistenza ospiteranno animali della fattoria, piccolo artigianato, prodotti a chilometro zero delle aziende locali e tante attività per adulti e bambini desiderosi di conoscere usanze e segreti della vita contadina. Tra le tante iniziative in programma la sfilata inaugurale degli animali, le dimostrazioni dei cani da pastore alle prese con il gregge, i laboratori per imparare a fare il pane e il formaggio e il battesimo della sella. E ancora esperienze da brivido con prove sui fuoristrada e il concorso per gli amici a quattro zampe con il “Trofeo Maramiao”. Presente anche il mercatino solidale del Calcit per sostenere la lotta contro i tumori. Ingresso libero.

Assedio al Castello di Calenzano

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze, domenica 6 ottobre 2024 (ore 11:00 – 19:00) c’è anche “Calenzano 1325. Assedio al Castello”. Il borgo di Calenzano Alto si preparerà ad ospitare spettacoli di danza e di giullari, dimostrazioni di artigiani, giochi per bambini e accampamenti militari per tornare indietro nel tempo e assistere alla rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani. Programma e mappa sono scaricabili a questo link. I biglietti sono acquistabili in prevendita nel circuito TicketOne e in loco presso le due biglietterie. Prezzo: gratuiti per i bambini fino a 6 anni, ridotti fino ai 12 anni (4 euro), interi dai 12 anni (6 euro). Biglietto ridotto a 4 euro per soci Coop e soci ATC. Per ulteriori informazioni: 0550502161 e [email protected].

Eventi nei dintorni di Firenze: “Fiera d’Ottobre” a Dicomano (sabato 5 e domenica 6 ottobre)

Sia sabato che domenica ci sarà anche la Fiera d’Ottobre nel centro di Dicomano. La fiera autunnale porterà con sé i prodotti tipici del periodo, ma anche musica, spettacoli, cibo, arte, artigianato, laboratori e vino per tutto il centro del paese. Alle ore 15:00, in piazza Buonamici, tornerà la tradizionale “Disfida del Bardiccio”: gli sfidanti di questa edizione saranno i sindaci della Valdisieve e del Mugello, pronti ad indossare il grembiule e mettersi ai fornelli per esaltare al meglio questo prelibato prodotto tipico. Il programma completo della fiera è disponibile sul sito del Comune di Dicomano. Ingresso libero.

Due sagre delle castagne a Marradi e Palazzuolo sul Senio

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze, si segnala che domenica 6 ottobre tornano alcune sagre dedicate al marrone. Con la “Mostra mercato del Marron buono di Marradi“, per esempio, gli stand gastronomici in piazza Scalelle proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del famoso frutto, come i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, le caldarroste. Per le vie del paese, inoltre, saranno in vendita i prodotti del bosco e sottobosco, ma anche altri prodotti artigianali e commerciali.

Anche a Palazzuolo sul Senio torna la tradizionale “Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco”: la castagna sarà sia in esposizione che in vendita assieme a frutti del bosco, funghi, tartufi, frutti dimenticati e tanti altri prodotti tipici gastronomici di questo spicchio di Appennino. In piazza Ettore Alpi saranno allestiti stand di marroni e cibi caratteristici, nonché di prodotti artigianali, ma ci saranno anche spettacoli musicali ed animazione per bambini. In occasione della festa di Palazzuolo sul Senio, saranno organizzati i trekking delle castagne: per informazioni contattare Anemos Trekking al numero 349.6384682 oppure tramite mail all’indirizzo [email protected].