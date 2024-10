10 eventi in Toscana questo weekend (5-6 ottobre)

- Pubblicità -

Borghi da scoprire, libri, fiere, rievocazioni storiche, senza dimenticare il buon cibo e le prime castagne. C’è tutto questo sul “menù” degli eventi in Toscana durante questo fine settimana, tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. Si va dalla Fiera antiquaria più famosa della regione alle speciali cacce al tesoro organizzare nei paesi che hanno conquistato la Bandiera arancione del Touring. E ancora due giornate medievali in Versilia, una “maratona” dello stufato in Valdarno e l’artigianato di qualità a Lucca. Ma questo è solo un assaggio.

Caccia ai tesori arancioni: eventi in 14 borghi della Toscana domenica 6 ottobre

14 borghi della Toscana sono protagonisti domenica 6 ottobre degli eventi della “Caccia ai tesori arancioni”, l’iniziativa del Touring Club Italiano per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese dove sventola la Bandiera Arancione. A Chiusi (Siena) e Montecarlo (Lucca) due iniziative speciali in costume tipico, mentre a Fosdinovo (Massa Carrara) e Monteverdi Marittimo (Pisa) va in scena una caccia al tesoro enogastronomica. E ancora appuntamenti a tema musicale a Bagnone (Massa Carrara), Santa Fiora (Grosseto), Casole D’Elsa e Sinalunga (entrambe in provincia di Siena).

A Lari (Pisa) i visitatori troveranno anche la rievocazione storica all’interno del Castello dei Vicari, senza dimenticare una degustazione di prodotti tipici al “chiosco” della Strada dell’Olio a Vicopisano. Infine prendono parte alla manifestazione Certaldo (Firenze), Collodi (Pistoia), Lucignano (Arezzo) e Montefollonico (frazione di Torrita di Siena, Siena). Per partecipare basta iscrivere la propria squadra, composta da adulti ma anche da bambini su tesori.bandierearancioni.it dove si trova il programma dettagliato.

Fashion in Flair a Lucca

Nel Real Collegio di Lucca dal 4 al 6 ottobre si tiene l’edizione autunnale di Fashion in Flair 2024, la mostra mercato con 110 espositori da tutta Italia per valorizzare la moda e l’artigianato italiano in tutte le sue forme. Si va dall’abbigliamento agli accessori con artigiani esperti nella lavorazione di stoffe, tessuti, lane, pellami e fibre naturali, ma ci saranno anche cosmetici, bigiotteria, design e oggettistica. Orario venerdì ore 15-20, sabato e domenica 10-20. Ingresso gratuito.

Pietrasanta Medievale

Spostiamoci verso la costa toscana, dove sabato 5 e domenica 6 ottobre gli eventi di Pietrasanta Medievale riportano indietro nel tempo la cittadina versiliese. Dalle 10 in poi si svolge il mercato medievale, animato da trampolieri, artisti itineranti, acrobati e figuranti in costumi storici. Nel pomeriggio poi sono in programma “combattimenti” di scherma storica, voli di rapaci, spettacoli di giullari, mangiafuoco e danzatori. Ci saranno anche due cortei in abiti medievali, sabato e domenica alle 17.30, seguiti dalle esibizioni di musici e sbandieratori. Un’occasione per visitare la chiesa di Sant’Agostino (con aperture straordinarie), il campanile del Duomo di San Martino e il museo archeologico “Antonucci”. Info su www.comune.pietrasanta.lu.it.

La Fiera Antiquaria di Arezzo

È uno degli eventi più amati in Toscana per chi ama gli oggetti del passato: come ogni primo weekend nel centro di Arezzo, sabato 5 e domenica 6 ottobre, si svolge la Fiera Antiquaria. Giunta al 56esimo anno di vita, la manifestazione porta negli angoli più suggestivi della città oltre 400 espositori specializzati da tutta Italia che mettono in mostra opere d’arte, mobili, gioielli, accessori, libri, strumenti musicali e molto altro. Un’occasione anche per (ri)scoprire i monumenti di Arezzo.

Pisa Book Festival

All’ombra della Torre Pendente questo weekend è protagonista il Pisa Book Festival 2024, salone nazionale dell’editoria indipendente. Il filo rosso che quest’anno collega tutti gli eventi, in calendario fino a domenica 6 ottobre, è il Mare. Accanto agli stand, anche presentazioni di libri, lectio magistralis, incontri e un premio per i traduttori Pisa Book Translation Awards 2024. La mostra del libro si svolge agli Arsenali Repubblicani (a ingresso gratuito), mentre gli eventi coinvolgono altri luoghi della città sui lungarni: il Fortilizio, il Museo delle Navi Antiche, la Chiesa di San Vito, Palazzo Reale, il Royal Victoria Hotel e Palazzo Blu. Orari del weekend: venerdì, sabato e domenica 10–20. Info: www.pisabookfestival.com.

Eventi gastronomici in Toscana: MyStufato (5-6 ottobre)

Tra le tantissime sagre e tra gli innumerevoli eventi gastronomici in corso durante questo weekend in Toscana ne segnaliamo uno in particolare: sabato 5 e domenica 6 San Giovanni Valdarno (Arezzo) ospita MyStufato, un festa in onore di uno dei piatti tipici del territorio, lo stufato alla sangiovannese. Il centro storico diventa per due giorni un grande ristorante diffuso, in cui saranno realizzati piatti a partire dagli ingredienti dello stufato. Il tutto accompagnato da spettacoli itineranti, intrattenimento dal vivo, degustazioni, laboratori e giochi di una volta per bambini. In programma pure un mercatino di oltre e 30 espositori di artigianato, vintage e handmade. Info sul sito del Comune.

Fiera di Scandicci

Alle porte di Firenze, questo weekend si apre la fiera campionaria a ingresso gratuito più grande della Toscana: da sabato 5 ottobre prende il via la Fiera di Scandicci, 20mila metri quadrati di superficie espositiva (anche al coperto), 300 aziende e tanti eventi. Tra questi, sabato e domenica, si svolge “Ludo in Fiera“, un festival a ingresso libero dedicato al gioco in scatola inclusivo e intergenerazionale realizzato da Lucca Comics & Games. Nei padiglioni poi artigianato, arredamento, cibo, street food, auto e molto altro. La manifestazione continua fino al 13 ottobre. Più informazioni nell’articolo dedicato alla Fiera di Scandicci 2024.

Eventi dedicati alle castagne in Toscana domenica 6 ottobre

Concludiamo con una valanga di castagne, protagoniste in vari parti della Toscana di molti eventi durante questo weekend ottobrino. Tra queste la Castagnata di Filetto, frazione di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), dove tutte le domeniche di ottobre dalle 14 a tarda sera si possono gustare le castagne locali e le ricette tipiche legate a questo frutto dell’autunno. Altra Castagnata a Pontremoli, nelle 4 domeniche di questo mese, nei giardini del Teatro dalle 11 alle 19. Anche il piccolo borgo di Azzano di Seravezza (Lucca) celebra questa prelibatezza da domenica 6 ottobre con la Festa della Castagna, insieme a diversi piatti tipici. Altri appuntamenti dedicati alle castagne si svolgono in alto Mugello: qui gli eventi a Firenze e dintorni il 5 e 6 ottobre.