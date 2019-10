Un programma di oltre 180 eventi e 500 ore di formazione: con Didacta Italia 2019 a Firenze torna la grande fiera della scuola, l’appuntamento riservato a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti del settore. Confermata la location della Fortezza da Basso che ospita gli appuntamenti da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, con orario 9.00 – 18.30.

Cosa prevede il programma di Didacta 2019 Firenze

Si tratta della più grande fiera sull’istruzione e la scuola in Europa: Didacta Italia ha preso “casa” a Firenze, almeno fino al 2022 grazie a un accordo siglato l’anno scorso. L’evento è inserito nel piano pluriennale per la formazione dei docenti e per l’edizione 2019 è dedicato a Leonardo da Vinci, in occasione del 500esimo anniversario della morte del genio toscano. Tra le novità del programma 82 workshop immersivi ospitati in ambienti attrezzati nel padiglione Spadolini e gli oltre mille metri quadrati del padiglione delle Ghiaie in cui vivere la scuola del futuro grazie all’allestimento curato da Indire che integra spazi, arredi e tecnologie.

E ancora 67 seminari durante cui approfondire i temi dell’innovazione nel campo dell’insegnamento, 10 convegni con ospiti internazionali e un’area dedicata ai debate in cui sono gli studenti a “salire in cattedra” per un modello di didattica sempre più diffuso.

Gli espositori e la mappa

Accanto al calendario di eventi formativi della fiera Didacata 2019, nella Fortezza da Basso di Firenze è presente un’area espositiva che occupa 5 padiglioni per 31mila metri quadrati e 200 aziende. Qui sono presentate le ultime novità del settore scuola, dai giochi didattici ai viaggi studio, dall’editoria fino alla robotica e alle start-up. Debuttano poi le nuove sezioni espositive sulla meccatronica, per studiare l’integrazione fra meccanica, elettronica e informazione, e sulla sostenibilità con un’area green dove mondo della scuola e “aziende verdi” si incontrano.

Come partecipare: i biglietti di Didacta 2019 e my fiera

L’entrata alla Fortezza da Basso di Firenze per Didacta 2019 è a pagamento, acquistando i biglietti direttamente dal portale dove fare l’iscrizione e prenotare online le attività nella sezione “My fiera”: l’accesso per un giorno costa 14 euro (2 attività), quello per due giornate 20 (4 attività), mentre l’ingresso per tutte e 3 le giornate costa 25 euro (fino a 5 attività).