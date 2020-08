Effetto Venezia 2020 a Livorno: le date e il meglio del programma

Nemmeno il Covid ferma Effetto Venezia: il festival simbolo dell’estate a Livorno si farà anche nel 2020 e offrirà un programma ricco e sfaccettato di eventi con due tranche di date. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto: questi i weekend da segnare sul calendario per chi vuole partecipare alla 35esima edizione di Effetto Venezia (e dintorni), dal titolo “A cielo aperto”.

Obbligo di prenotazione e numerosi accorgimenti anti contagio per garantire la sicurezza di chi parteciperà alla sei giorni di musica, arte e teatro ormai diventata un’amatissima consuetudine labronica.

Effetto Venezia e dintorni 2020: dove si svolge il festival “allargato” di Livorno

Non si chiama solamente Effetto Venezia ma “Effetto Venezia e dintorni”, perché quest’anno la rassegna si svolgerà non solo alla Venezia, popolare quartiere di Livorno, ma anche nelle zone limitrofe, in piazze e strade, in modo da evitare il più possibile l’assembramento tra persone. Piazza della Repubblica, piazza del Luogo Pio, piazza dei Legnami, piazza Venti Settembre, piazza Garibaldi, piazza Cavallotti, saranno questi alcuni dei luoghi coinvolti. Ma non solo: saranno sfruttati anche circoli nautici, cantine, vie d’acqua, i fossi, le spallette, le Fortezze, il Mercato Centrale e ogni angolo del centro di Livorno.

Effetto Venezia, il programma 2020: da Bobo Rondelli a Giobbe Covatta

Due week end consecutivi e circa 70 eventi, il programma di Effetto Venezia (e dintorni) 2020, nel quale confluiscono anche Livorno Music Festival e il Deep Festival, è quantomai ricco. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto, due fine settimana di spettacolo che vedrà protagonisti attori e musicisti. Dai concerti, due di Bobo Rondelli – musicista istrione di casa a Livorno – il 21 e 22 agosto, a quello di Leydis Mendez y Carretera Central (il 23) e ancora le esibizioni dei T.R.E.S + Maestro Pellegrini (il 28), GARY BALDI BROS + Echoplaying (il 29) e Mayor von Frinzius (il 30).

E poi il teatro di Giobbe Covatta (il 21 agosto), di Paolo Migone (il 28) e di Dario Ballantini (il 29), solo per citarne alcuni. E ancora spettacoli di danza contemporanea e laboratori d’arte, presentazioni di libri, musica jazz e un omaggio a Virginia Woolf, proiezioni e mercatini oltre ai bellissimi tour tematici alla scoperta della città: dai tour dedicati al pittore Amedeo Modigliani a quelli dedicati al compositore Pietro Mascagni, e ancora lo street art tour per i più giovani e il tour in battello e in gondola.

Link utili

Programma completo sul sito ufficiale di Effetto Venezia.