Eventi di agosto 2020 in Toscana: guida alla seconda metà del mese

Un agosto così “incerto” in Toscana non lo avevamo mai vissuto, eppure il calendario degli eventi 2020 – forse per esorcizzare la paura del coronavirus – è molto ricco, anche nella seconda parte del mese, quella che va da Ferragosto fino alla “ripartenza” di settembre. Appuntamenti speciali per amanti dell’arte e della musica, del cibo e della fotografia, la regione offre varie alternative. Ecco cosa fare e cosa vedere.

Arte: scoperto il pavimento del Duomo di Siena

Si parte da Siena, dove dal 17 agosto 2020 (e fino al 7 ottobre) è in corso la scopertura straordinaria del pavimento del Duomo, gioiello di bellezza straordinaria, che per un mese e mezzo viene mostrato al pubblico in via del tutto eccezionale: un capolavoro da visitare e vedere (a distanza, visto che per motivi di preservazione, non si può calpestare). Gli ingressi sono contingentati ed è consigliata la prenotazione, ma sono possibili anche le visite guidate per scoprire la storia e i dettagli di questa opera d’arte unica al mondo.

Festambiente 2020 si fa: concerti ed eventi a Rispescia (Grosseto)

In questo calendario di eventi di fine agosto non potevamo che spostarci verso la costa della Toscana. Non ha rinunciato al consueto appuntamento estivo nemmeno quest’anno: Festambiente si farà anche nel 2020. Il festival di ecologia e cultura promosso da Legambiente organizzato a Rispescia, in provincia di Grosseto, si tiene dal 19 al 23 agosto e avrà un programma ricco di concerti, dibattiti con vari ospiti tra cui Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera e Roberto Morassut, sottosegretario all’Ambiente e poi uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini, una vasta area con punti ristoro e un programma che mette al centro la Maremma, con biciclettate, visite guidate e viaggi alla scoperta di questa terra magnifica.

Eventi nel cuore della Toscana, agosto: Cortona antiquaria 2020

È aperta fino al 30 agosto CortonAntiquaria, la mostra mercato dedicata all’antiquariato più antica d’Italia. Nel bellissimo borgo di Cortona (Arezzo) – che da solo vale una visita – ha luogo la cinquantottesima edizione della manifestazione che da quest’anno si è spostata nel centro convegni di Sant’Agostino, nel centro storico della cittadina. Non solo una mostra di dipinti, statue, monili, oggettistica e arredamento d’epoca, ma una kermesse che ospita dibattiti, reading, incontri, presentazioni di libri, concerti e proiezioni cinematografiche.

Sempre a Cortona, fino al 27 settembre 2020, spazio a Cortona on the move, il festival di fotografia che quest’anno festeggia i primi dieci anni di vita con un’edizione speciale, tutta dedicata ai fotografi che hanno immortalato l’emergenza Covid19 in tutto il mondo. Mostre a tema, disseminate per il centro storico, che offrono chiavi di lettura nuove e spunti di riflessione.

Agosto 2020 in Toscana: eventi di musica classica e sinfonica per tutti

Teatro del Maggio, Accademia Chigiana e Festival Puccini: anche ad agosto 2020 gli amanti della lirica e della musica classica in Toscana, hanno di che nutrire spirito e orecchie.

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino offre l’opportunità di partecipare agli ultimi due concerti della stagione estiva nella Cavea del teatro (una terrazza all’aperto affacciata su Firenze): si tratta di due esecuzioni della Messa da requiem di Giuseppe Verdi (il 30 e 31 agosto) diretti dal maestro Zubin Mehta e dedicati alle vittime toscane colpite dal Coronavirus e a tutto il personale sanitario della Regione coinvolto. I familiari delle vittime e il personale sanitario sono invitati a partecipare gratuitamente, mentre sono in vendita i posti che rimarranno liberi.

Dura fino al 3 settembre Our sounds, festival dell‘Accademia Chigiana di Siena, che presenta al pubblico una serie di appuntamenti musicali online e dal vivo nella città del Palio, per non rimanere a corto di note musicali nemmeno nell’anno del coronavirus.

Infine, ultima data del Festival Puccini di Torre del lago il 21 agosto al Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini con la seconda recita di Madama Butterfly diretta da Enrico Calesso con la regia di Manu Lalli (ore 21:15).

Bravìo delle botti 2020: il programma alternativo del tradizionale evento di Montepulciano

Non correranno come di consueto dietro alle botti i contradaioli di Montepulciano (Siena): il Bravìo delle botti 2020 non si correrà, ma è stato pensato un programma di eventi alternativi che animerà il paese nel cuore della Toscana, durante la settimana dal 22 al 30 agosto 2020. Sbandieratori, spettacoli di fuoco, proiezioni di materiali inediti sulla storia del Bravìo di Montepulciano e ancora esibizioni di musici e tamburini. Tutti gli eventi si svolgeranno nella centrale Piazza Grande e saranno ad ingresso gratuito per un numero massimo di 200 persone a sera, che dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio posto a sedere.

Per la prenotazione è possibile rivolgersi alle contrade, che gestirà la distribuzione di una parte di biglietti, oppure attraverso il portale “Billetto Italy”, accessibile anche attraverso un’app a disposizione per tutti gli smartphone.