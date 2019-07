Tutto è pronto per l’arrivo di Elton John al Lucca Summer Festival, il concerto più atteso dell’edizione 2019 in programma domenica 7 luglio alle Mura storiche. Pronto il piano parcheggi, ultimi biglietti ancora in vendita di Ticketone e grande attesa per la scaletta delle canzoni che Elton John sceglierà di eseguire dal vivo a Lucca.

Una di quelle esibizioni destinate a entrare nella storia del festival e che sarà, con ogni probabilità, l’ultimo concerto del baronetto in Italia.

Dove suonerà Elton John a Lucca?

Per questo è stata scelta la location d’eccezione delle Mura antiche. Quello di Elton John sarà l’unico concerto del Lucca Summer Festival, insieme a quello di Ennio Morricone, a tenersi nella grande arena da 15 mila posti.

Come cambia il traffico

Un grande concerto che ha richiesto anche un grande piano logistico. L’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario per il traffico e la sosta in vigore già dal giorno precedente, sabato 6 luglio. Questo per consentire l’allestimento dell’area concerto. L’elenco completo delle modifiche al traffico si trova nelle due ordinanze del Comune di Lucca, la numero 1073 e la 1100.

Dove sono i parcheggi a Lucca

In occasione del concerto di Elton John a Lucca sono stati predisposti alcuni parcheggi temporanei a pagamento. Si potrà quindi parcheggiare tra piazza Curtatone, l’area della stazione, viale Giusti e nell’area del mercato ortofrutticolo.

Il parcheggio si potrà anche prenotare online. Basta collegarsi al sito eventi.parcheggilucca.it e seguire la procedura. Il costo è di 12 euro per l’intera durata della sosta. I parcheggi resteranno aperti dalle 13.30 di domenica 7 luglio fino alle 8 del mattino di lunedì 8 luglio.

I parcheggi gratuiti a Lucca si trovano fuori dalle Mura. Ce ne sono sia in Borgo Giannotti che nell’area dell’ex ospedale. Distano dal centro circa 10-15 minuti a piedi.

Tutte le informazioni sui parcheggi a Lucca su www.parcheggilucca.it.

Elton John a Lucca, la scaletta

Quali canzoni finiranno nella scaletta del concerto di Elton John a Lucca Summer Festival? Il suo lungo tour di addio alle scene Farewell Yellow Brick Road World Tour ha ormai una routine ben consolidata. Per questo, anche a Lucca, la scaletta sarà la seguente:

Bennie and the Jets All the Girls Love Alice I Guess That’s Why They Call It the Blues Border Song Tiny Dancer Philadelphia Freedom Indian Sunset Rocket Man Take Me to the Pilot Sorry Seems to Be the Hardest Word Someone Saved My Life Tonight Levon Candle in the Wind Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Burn Down the Mission Daniel Believe Sad Songs (Say So Much) Don’t Let the Sun Go Down on Me The Bitch Is Back I’m Still Standing Saturday Night’s Alright for Fighting

Encore Your Song Goodbye Yellow Brick Road

I biglietti per il concerto di Elton John a Lucca, su Ticketone

A poche ore dal concerto, è caccia agli ultimi biglietti per Elton John a Lucca. Tutti i posti a sedere “regolari” sono esauriti. Per chi vuol stare seduto restano due opzioni: i posti di Platea a visibilità ridotta, che costano 172,50 euro più spese di servizio. O la Platea Gold, il settore più vicino al palco, al prezzo di 253 euro.

Altrimenti si può guardare il concerto in piedi. Il biglietto per l’accesso al prato costa 59,80 euro più spese di servizio.

Tutti i biglietti per il concerto di Elton John a Lucca sono in vendita sul sito di Ticketone e presso le rivendite ufficiali del circuito.