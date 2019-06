Lucca si prepara a tributare l’ultimo omaggio a uno dei più grandi di sempre, il Maestro Ennio Morricone, ospite del Lucca Summer Festival sabato 29 giugno in quello che sarà il suo concerto di addio alle esibizioni dal vivo. Pochissimi i biglietti ancora disponibili, tutti per i posti in piedi. Attesa per la scaletta.

Quello di Ennio Morricone sarà anche uno dei due soli concerti del Lucca Summer Festival che si terranno nel suggestivo scenario delle Mura di Lucca. Lì è stata allestita una grande arena all’aperto da 15 mila posti, gran parte dei quali a sedere.

L’ultimo concerto di Ennio Morricone

Superata la soglia dei 90 anni, Ennio Morricone ha deciso di chiudere la sua straordinaria carriera con un lungo tour mondiale di addio alle scene. Lucca è una delle sole tre città italiane scelte, insieme a Roma e Mantova.

Quello al Lucca Summer Festival potrebbe essere l’ultimo concerto di sempre per Ennio Morricone.

Ennio Morricone a Lucca, la scaletta

Il repertorio spazierà tra i brani indimenticabili del più grande compositore di sempre di musica per il cinema. La scaletta di Ennio Morricone a Lucca, salvo variazioni, dovrebbe essere questa:

Gli intoccabili La tenda rossa Altri, dopo di noi Olmo e Alfredo Romanzo Atame Ostinato ricercare per un’immagine Nostromo L’uomo dell’armonica Il forte Il buono, il brutto, il cattivo L’estasi dell’oro Il gioco L’ultima diligenza per Red Rock La luz prodigiosa La battaglia di Algeri Sacco e Vanzetti Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Sostiene Pereira La classe operaia va in paradiso Vittime di guerra Abolição Gabriel’s Oboe Falls Come in cielo così in terraEncore: Nuovo Cinema ParadisoEncore 2: L’estasi dell’oro Abolição

I biglietti per Ennio Morricone al Lucca Summer Festival

Il concerto di Ennio Morricone alle Mura di Lucca è molto vicino al tutto esaurito, ma restano alcuni biglietti. Si tratta però di biglietti solo per il prato, con i posti in piedi. Il costo è di 57,50 euro più le spese di servizio e i biglietti possono essere acquistati nei punti vendita del circuito Ticketone e su ticketone.it.