Arene estive e film sotto le stelle? No, grandi titoli al coperto (e al fresco): il cinema Odeon di Firenze lancia il suo programma per l’estate 2019 tra pellicole d’autore, blockbuster e documentari, tutti in lingua originale con sottotitolo in italiano, oltre a eventi, anteprime e incontri con registi.

Saranno forse le condizioni meteo pazzerelle, ma anche le sale tradizionali si attrezzano per la bella stagione, periodo che di norma vede i cinema all’aperto farla da padroni, con un cartellone da seguire sia quando piove sia quando fa caldo.

Dal cinema all’aperto a quello… coperto

Anche lo storico cinema in piazza Strozzi, uno dei più antichi di Firenze, aderisce al progetto Moviement, che vuole tentare un piccolo “miracolo italiano”: riportare sulle poltroncine gli spettatori durante i mesi estivi, come già succede a livello internazionale. Il programma in “versione summer” dell’Odeon va dal 29 maggio fino al 21 di luglio.

Sul grande schermo arrivano i film più attesi dell’anno come Rocketman, il biopic su Elton John presentato al Festival di Cannes, e l’anteprima nazionale di Nureyev: The White Crow, il lavoro di Ralph Fiennes dedicato al ballerino più celebre del Ventesimo secolo. Nell’estate del cinema Odeon non mancheranno i blockbuster, da X-Men: Dark Phoenix a Spiderman: Far From Home in cui un giovane Uomo Ragno è alle prese con una vacanza in Europa.

Per gli eventi speciali in sala arriverà la produzione indipendente Il vegetariano, che sta girando l’Italia riscuotendo un buon successo (1-3 giugno): il film di Roberto San Pietro, girato tra il Gange e il Po, racconta la storia di un giovane immigrato indiano figlio di un bramino.

L’11 giugno la proiezione di Amaranto, documentario premiato al RIFF – Rome Independent Film Festival, ispirato dalle migliaia di persone che si impegnano a fare la differenza, con piccoli e grandi gesti quotidiani, mentre il 20 giugno va in scena l’evento di chiusura del ciclo “One World University: incontri tra Oriente e Occidente” con la conferenza “I mille volti del Pantheon Indù” insieme agli studiosi Diego Manzi e Marcello Meli.

E l’aperitivo all’Odeon, nel segno di Leonardo

Per l’estate 2019 il cinema Odeon di Firenze propone anche una nuova formula, pensata soprattutto per i turisti stranieri che vogliono visitare la storica sala. Ogni giorno, dal 17 giugno al 21 luglio, si svolge “Aperitivo with Leonardo”: alle 19.00 aperitivo con prodotti tipici locali e a seguire la proiezione del mediometraggio Being Leonardo da Vinci di Massimiliano Finazzer Flory, realizzato in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo.

L’estate 2019 al cinema Odeon di Firenze, in poche parole

Ecco quindi in sintesi il programma dei principali film in programma al cinema Odeon

“ Rocketman ”, di Dexter Fletcher, biopic, dal 29 maggio al 12 giugno

”, di Dexter Fletcher, biopic, dal 29 maggio al 12 giugno “ I morti non muoiono ” di Jim Jarmusch, horror comedy, dal 13 al 23 giugno

” di Jim Jarmusch, horror comedy, dal 13 al 23 giugno Evento speciale “ I mille volti del Pantheon Indù ” , conferenza con Diego Manzi e Marcello Meli, 20 giugno ore 18.30

” , conferenza con Diego Manzi e Marcello Meli, 20 giugno ore 18.30 “ Beautiful Boy ” di Felix van Groeningen, family-drama, dal 25 e il 30 giugno

” di Felix van Groeningen, family-drama, dal 25 e il 30 giugno Evento speciale: “ Il vegetariano ”, di Roberto San Pietro, drammatico, il 3 e 4 giugno

”, di Roberto San Pietro, drammatico, il 3 e 4 giugno “ X-Men: Dark Phoenix ” di Simon Kinberg, supereroi, dal 25 al 30 giugno

” di Simon Kinberg, supereroi, dal 25 al 30 giugno Evento speciale: “ Amaranto ” di Manuela Cannone ed Emanuela Moroni, documentario, 11 giugno ore 21 (alla presenza delle registe)

” di Manuela Cannone ed Emanuela Moroni, documentario, 11 giugno ore 21 (alla presenza delle registe) Anteprima: “ Nureyev: The White Crow ” di Ralph Fiennes, biopic (3-4 e 8-9 Luglio)

” di Ralph Fiennes, biopic (3-4 e 8-9 Luglio) “ Domino ” di Brian De Palma, action-movie, dal primo al 7 luglio

” di Brian De Palma, action-movie, dal primo al 7 luglio “Spiderman: Far From Home” di Jon Watts, supereroi, dall’11 al 21 luglio

Informazioni e aggiornamenti sul sito del cinema Odeon di Firenze.