Eurovision 2023, dove vederlo in inglese: la diretta tv internazionale

Parte l’Eurovision 2023 e inizia il tam tam online: dove e come vederlo in inglese, ossia nella lingua originale dello show, senza il commento proposto da Rai 1? Sul canale ammiraglio della televisione di Stato lo show viene proposto con le spiegazioni di 2 voci fuori campo: Gabriele Corsi (Trio Medusa) e Mara Maionchi. Ma lo Stivale italico si scopre un Paese cosmopolita. Un po’ per la curiosità di sentire come se la cava con l’inglese il nostro Marco Mengoni, un po’ per seguire lo spettacolo con un audio “pulito”, in molti andranno a caccia del canale tv dove vedere la diretta internazionale dell’Eurovision song contest in lingua originale e senza il commento in italiano.

Quando vedere l’Eurovision 2023 e dove si svolge

Iniziamo però dalle basi. L’anno scorso gli ucraini della Kalush Orchestra si sono classificati al primo posto, ma per evidenti problemi legati alla guerra, il song cotest quest’anno non è ospitato nella patria del gruppo, bensì alla Liverpool Arena. A condurre la competizione sono il conduttore britannico Graham Norton, l’attrice Hannah Waddingham, la cantante Alesha Dixon e la musicista ucraina Julia Sanina.

La gara inizia con la prima semifinale, martedì 9 maggio alle ore 21, quando si sfidano 15 dei 37 Paesi in gara. Non ci sarà Marco Mengoni, perché l’Italia – essendo una delle big five – si è qualificata direttamente per la finale di sabato 13 maggio, quando un altro italiano, Mahmood, canterà “Imagine” come ospite. In compenso, martedì la prima in scaletta sarà Alessandra Mele, cantante italonorvegese, che rappresenta il Paese scandinavo. In attesa della finalissima, l’altro appuntamento con la diretta tv dell’Eurovision 2023 da terra inglese sarà giovedì 11 maggio con la seconda semifinale, durante la quale sarà possibile vedere l’esibizione di una band italiana (toscana, per essere precisi), i Piqued Jacks, che gareggiano per San Marino.

Eurovision 2023 dove vederlo in inglese: la diretta internazionale in tv e in streaming

In Italia, nella versione “standard”, l’Eurovision Song Contest non viene proposto con l’audio originale, ma per vederlo in lingua inglese ed escludere il commento c’è un trucchetto, basta selezionare il terzo canale audio dal proprio telecomando quando si è sintonizzati su Rai 1 (digitale terrestre) o su Rai 4K (canale 101 digitale terrestre e canale 210 piattaforma satellitare Tivùsat).

L’altra via è affidarsi alle piattaforme web (gratuite). Su Raiplay il live delle semifinali e della finale dell’Eurovision 2023 viene proposto con due opzioni: con il commento in italiano e la diretta internazionale in lingua originale inglese. Basta selezionare la modalità che si preferisce, quando si apre la scheda del live di Rai 1. Questa piattaforma non ha un costo di abbonamento, è sufficiente registrarsi. Inoltre lo show canoro viene trasmesso in inglese, senza commento, sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision song contest. Online non sono previste interruzioni pubblicitarie, sostituite da brevi break sulle curiosità legate a questo evento televisivo e ai Paesi concorrenti.

E gli altri commenti in italiano al song contest

Non solo in inglese, ma anche un Eurovision con un triplo commento in italiano: per vederlo nella nostra lingua nazionale, non c’è esclusivamente la versione proposta da Rai 1. Su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre viene trasmesso in diretta il commendo “radiofonico” affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. Altrimenti ci si può affidare ai cugini del Monte Titano, seguendo la diretta del song contest proposta da San Marino RTV, commentata da Lia Fiorio e Gigi Restivo (canale 831 digitale terrestre, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming).