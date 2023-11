Ruota panoramica Firenze 2023-2024: c’è la data di apertura

- Pubblicità -

Torna la ruota panoramica a Firenze: la stagione 2023-2024 sarà più lunga e in una nuova location, il parco delle Cascine. Durante il periodo natalizio qui arriverà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Italia, insieme a mercatini di Natale, eventi e animazione per bambini. Il Comune ha selezionato il progetto per il villaggio della grande attrazione che sarà allestito in piazza Vittorio Veneto.

La data di apertura della ruota panoramica di Firenze alle Cascine

L’inaugurazione della ruota panoramica è fissata per venerdì 8 dicembre 2023, in occasione del weekend lungo dell’Immacolata e l’imponente giostra, con un’altezza di 55 metri, rimarrà attiva a Firenze fino al 10 giugno 2024. La novità di quest’anno, oltre alla nuova location alle Cascine (il giardino della Fortezza non è utilizzabile a causa dei lavori del sottoattraversamento Tav), è appunto la durata dell’iniziativa.

La ruota, in via sperimentale, resterà installata fino alle porte dell’estate, senza possibilità di una proroga perché l’area di piazza Vittorio Veneto sarà poi interessata da lavori di riqualificazione. Come lo scorso anno l’energia che alimenterà l’intero villaggio arriverà da fonti rinnovabili.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Firenze (ma non solo)

Per tutto il periodo delle feste la zona all’inizio delle Cascine si trasformerà in un villaggio natalizio, facilmente raggiungibile con la linea 1 della tramvia (fermate “Porta al Prato” o “Cascine”). Dall’8 dicembre 2023 fino al 15 gennaio 2024 in piazza Vittorio Veneto prenderà posto, all’ombra della ruota panoramica, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio da 1.340 metri quadrati per “volteggiare” intorno a un grande albero di Natale. In programma inoltre iniziative a tema, come la casetta di babbo Natale con visori 3D e stand gastronomici.

In primavera (dal 1° maggio al 10 giugno) arriveranno altre attrazioni per bambini e famiglie, tra cui tappeti elastici, parco avventura e mercatini. Durante i 6 mesi di permanenza alle Cascine ci saranno tante iniziative, hanno annunciato gli organizzatori, come animazione anche con acrobati, maghi e marionette. Aggiornamenti su Facebook e Instagram.

Il piano sicurezza per il parco delle Cascine

Il progetto legato alla ruota panoramica, presentato dalla società The Wheel Srl, prevede inoltre un piano sicurezza, secondo quanto richiesto dal bando del Comune di Firenze. L’idea, come successo alla Fortezza negli anni passati, è di sfruttare l’arrivo di questa grande attrazione per aumentare il presidio dell’area, interessata da episodi di microcriminalità.

“Sarà un vero e proprio villaggio di Natale con tante iniziative per famiglie e bambini che saranno un’ottima occasione per portare socialità e divertimento in questo angolo meraviglioso di Firenze – ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella – La scelta di questa posizione è anche stata pensata per garantire presidio sociale e sicurezza: dove c’è socialità, con famiglie, bambini, giovani, c’è anche più sicurezza. Ringraziamo la soprintendente Antonella Ranaldi per l’attenzione dimostrata”.