Eventi in Toscana, agosto 2022: cosa fare tra feste e concerti

Dal Palio di Siena al Bravio delle Botti, da Festambiente a Calici di Stelle: cosa fare in Toscana ad agosto 2022, gli eventi da non perdere

Fare yoga nella terra cara a Terzani, farsi travolgere dalla miriade di eventi di Effetto Venezia, partecipare ai tanti festival musicali o assistere alle numerose rievocazioni storiche, dal Palio di Siena a quello marinaro dell’Argentario, dal Balestro del Girifalco al Bravio delle Botti di Montepulciano. Insomma, per chi si chiede cosa fare in Toscana, nel mese di agosto 2022 sono davvero tanti gli eventi a cui partecipare. In montagna, al mare o in città, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Gli eventi in Toscana ad agosto: cosa fare in breve

Musei gratis, la prima domenica di agosto

Il 7 agosto 2022 i musei statali sono gratis per l’intera giornata, come succede ogni prima domenica del mese: in Toscana sono oltre 30 i luoghi d’arte che partecipano all’iniziativa, 9 solo a Firenze e dintorni. Si va dagli Uffizi alla Certosa di Calci, dalla Pinacoteca di Siena fino all’area archeologica di Roselle e a quella di Vetulonia. La lista completa e gli orari si trovano sul sito del Ministero della Cultura nella sezione dedicata alla Domenica al museo.

Eventi in Toscana ad agosto 2022: Effetto Venezia

Senza dubbio è uno degli eventi più attesi ogni estate in Toscana (e a Livorno): dal 3 al 7 agosto 2022 torna Effetto Venezia, tra i canali dell’omonomo quartiere labronico. Un appuntamento che da 37 anni propone un ricco cartellone di iniziative. Al calar della sera piazze, strade e vicoli prendono vita grazie a spettacoli teatrali, musica, arte di strada e installazioni artistiche all’interno del suggestivo rione dominato dalla Fortezza vecchia. Per l’occasione vengono anche attivate navette speciali. Il programma completo sul sito ufficiale.

Festambiente 2022, tra concerti ed eventi

Dal 3 al 7 agosto 2022 in Toscana tornano gli eventi di Festambiente, il festival nazionale di ecologia e solidarietà che si svolge a Rispescia, frazione del comune di Grosseto con un ricco programma di incontri, iniziative, dibattiti e concerti. Il motto di questa 35esima edizione è #lapaceèrinnovabile. Confermato anche il Clorofilla film festival, dedicato a documentari e ai corti a tema ambientale e sociale. In più nella cittadella ecologica torna “Bimbimbici“, che insieme alla FIAB propone laboratori per l’uso consapevole della biciletta.

Orsigna Arum Festival 2022, tra yoga e montagna

Quattro giorni di yoga con 40 ore di pratica, trekking con passeggiate tematiche, serate con musica dal vivo, laboratori per bambini e incontri con scrittori a contatto con la natura nella terra cara a Tiziano Terzani: tutto questo è Orsigna Arum Festival, sull’Appennino pistoiese. Ambiente, solidarietà e impegno civile sono i temi al centro di questa terza edizione, ospitata come di consueto a Pian dell’Osteria, nella valle dell’Orsigna. La partecipazione è a offerta libera. Il programma sul sito dell’Orsigna Arum Festival.

Calici di Stelle 2022 in Toscana: eventi fino a metà agosto

Agosto è anche il mese perfetto per alzare il bicchiere alle stelle, con l’iniziativa del Movimento turismo del vino della Toscana “Calici di stelle“, che per questo 2022 si svolge dal 29 luglio al 15 agosto. Degustazioni sotto la volta celeste, osservazioni con astrofili, musica, visite guidate sono alcune iniziative organizzate in tutte le province dalle cantine storiche. Qui il programma completo.

Eventi musicali in Toscana: Barga Jazz (fino al 27 agosto 2022)

Sempre in Garfagnana, Barga Jazz propone un mese di concerti, fino al 27 agosto 2022. Il clou della manifestazione dal 17 agosto nei giardini di villa Moorings. Uno dei borghi più belli d’Italia viene animato da live e jam session, dai piccoli eventi a grandi nomi internazionali, dalle passeggiate-concerto a workshop con musicisti di fama mondiale. Tra gli ospiti il trombettista americano Jason Palmer (8 agosto) e il sassofonista inglese John Surman (sul palco il 27 agosto).

Mont’Alfonso sotto le Stelle 2022: concerti in Garfagnana

Ludovico Enaudi, Vinicio Capossela, Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Stefano Bollani, Aka7even, Frida Bollani, Maurizio Carucci e Danilo Rea: sono gli ospiti di Mont’Alfonso sotto le stelle 2022, la manifestazione che si svolge dal 28 luglio al 21 agosto nelle fortezze storiche e nei parchi naturali di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto. Tra gli eventi l’immancabile concerto all’alba di Ferragosto, lunedì 15 agosto alle ore 4.45, che quest’anno vedrà sul palco il pianista Danilo Rea. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale e nei punti Boxoffice Toscana.

Grey Cat Festival a Follonica

Spostandoci sulla costa toscana, fino al 20 agosto 2022 proseguono gli eventi del Grey Cat Bestival in Maremma. La kermesse si svolge tra Follonica, Scarlino, Suvereto, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo e Scansano. Per quanto riguarda il programma le star internazionali della 42 edizione sono Lakecia Benjamin, Gogo Penguin e John Patitucci, accanto a protagonisti italiani come Tullio de Piscopo, Karima, Rita Marcotulli, Dario Cecchini, Stefano Cantini, Francesco Bearzatti. E poi tanti altri appuntamenti diffusi (qui il cartellone).

Eventi in Toscana: Summer Nights Festival Follonica (fino al 24 agosto 2022)

Sempre in Maremma, l’altra kermesse musicale di rilievo è il Summer Nights Festival di Follonica, con un cartellone di grandi concerti e spettacoli nel parco centrale. Dopo Tommaso Paradiso (28 luglio), il 4 agosto arriva Sangiovanni, il 6 Mannarino e il 7 agosto Lazza. Dopo Ferragosto sul palco salgono Rkomi (17 agosto), Defhouse village, il musical Grease (19 agosto), Jonathan Canini con il suo “Cappuccetto rozzo (20 agosto) e infine Elisa (24 agosto).

Bruscello di Poliziano

Il Bruscello torna protagonista sul sagrato della cattedrale di Santa Assunta, a Montelpulciano, dal 12 al 15 agosto 2022. Si tratta di una forma di teatro popolare e contadino, tipico della Toscana, che viene recitato e cantato da attori non professionisti. Una tradizione che va avanti da oltre 80 anni. Per quest’anno è stato scelto di riproporre l’adattamento dell’opera di Boccaccio, perché allegro e divertente.

Cosa fare in Maremma: il Balestro Girifalco a Massa Marittima

Alla vigilia di Ferragosto in Toscana si tiene il Balestro del Girifalco, uno degli eventi tradizionali di Massa Marittima (Grosseto): il 14 agosto 2022 ben 24 balestrieri si sfidano una gara di tiro al bersaglio davanti alla Cattedrale di San Cerbone. A partecipare sono i 3 terzieri, ossia le contrade della città. Il torneo è preceduto dal corteo in costume composto da oltre 150 figuranti, per riportare il borgo storico indietro al Medioevo. Fino al 30 settembre, ogni lunedì, vengono organizzate visite alle antiche sedi dei terzieri (Borgo, Cittanova e Cittavecchia).

Cosa fare a Ferragosto 2022 in Toscana: il Palio marinaro dell’Argentario

Dopo lo stop per il Covid, il 2022 sancisce il ritorno del Palio marinaro dell’Argentario che si tiene il 15 agosto a Porto Santo Stefano e vede contrapposti i 4 rioni, Croce, Fortezza, Pilarella e Valle, ma che sarà preceduto da vari eventi. Il 2 agosto viene presentato lo stendardo (ore 18.30 nella chiesa di Santo Stefano), mentre alle 21.30 è in programma la processione per il patrono. Il 12 agosto alle 21 il corteo storico, la sera del 13 la consegna delle imbarcazioni e la presentazione degli equipaggi e il 14 la processione in notturna in onore dell’Assunta. Il giorno di Ferragosto alle 17 è prevista la sfilata dei rioni e alle 19 il Palio Marinaro dell’Argentario. Il 16 agosto, dalle 10 si svolgerà invece il Paliotto.

Il Palio di Siena di agosto e la scopertura del pavimento del Duomo

Non chiamatelo semplicemente “corsa”. Le contrade sono la vita di chi abita in città e la carriera che si corre in piazza del Campo un evento che non si può perdere per nessun motivo. Il Palio di Siena del 16 agosto è dedicato alla Madonna dell’Assunta che vede affrontarsi 10 contrade. Sono tre le rivalità sul tufo di piazza del Campo: Civetta-Leocorno, Nicchio-Valdimontone e Tartuca-Chiocciola. In occasione del Palio dell’Assunta viene scoperto il pavimento del Duomo di Siena, un mirabile esempio di commesso marmoreo, tutto da ammirare: le date vanno dal 18 agosto al 18 ottobre 2022 (qui gli orari della scopertura e le info sulle prenotazioni).

Bravio delle Botti a Montepulciano (Siena)

Continuando a parlare di eventi tradizionali, una delle rievocazioni storiche da non perdere in Toscana è il Bravio delle Botti di Montepulciano, che riparte con un programma di appuntamenti dal 19 al 28 agosto 2022. La peculiarità è che le contrade si sfidano in una singola corsa spingendo delle botti lungo le vie del Paese. Quest’anno tornano le prove in notturna e un lungo calendario di iniziative, tra cui le cantine in piazza venerdì 19 agosto e il corteo dei ceri il 25 agosto. La sfida vera e propria il 28 agosto, preceduta dal corteo storico con oltre 300 figuranti.

Cortona Antiquaria 2022

Alla fine del mese di agosto, nell’aretino si apre Cortona Antiquaria, la mostra nazionale di antiquariato più antica d’Italia che nel 2022 compie 60 anni. Si parte il 20 agosto per andare avanti fino al 4 settembre. L’evento è ospitato nel centro convegni di Sant’Agostino, con opere provenienti dall’Italia e dal mondo. Accanto alla kermesse anche la mostra collaterale Un viaggio nel Futurismo: da Boccioni a Depero curata da Simona Bartolena che sarà allestita nel foyer del Teatro Signorelli.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i siti ufficiali degli eventi