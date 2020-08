Il 15 agosto 2020 sarà un po’ una festa sui generis, all’insegna delle regole anti-contagio e del distanziamento: nonostante i tanti eventi cancellati per il Covid, ce ne sono altri che restano in programma, ecco cosa fare e dove andare per celebrare il Ferragosto 2020 in Toscana, con idee per tutti i gusti.

Sarà una delle giornate più calde dell’anno, non solo per i festeggiamenti. Le previsioni meteo per Ferragosto indicano cielo sereno su tutta la Toscana con temperature massime tra i 31 gradi della costa e i 34 dell’interno.

Per gli amanti degli spettacoli dal vivo: il Bruscello poliziano a Montepulciano

Non hanno voluto rinunciare al Bruscello Poliziano, tradizionale spettacolo delle estati di Montepulciano (Siena). Il 15 agosto (l’ultima replica è prevista per il 16) alle 21:30 i protagonisti della vicenda saliranno sul palco in Piazza Grande per raccontarsi delle storie: non quelle del Decamerone, ma quelle dei Bruscelli passati. In questo susseguirsi di romanze, si ripercorreranno gli 80 anni di storia del Bruscello, tra brani più recenti e alcune pietre miliari del passato. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie, con accessi contingentati e posti numerati nella platea allestita in Piazza Grande.

Per chi vuole dormire sotto le stelle: concerto notturno al Parco di Pomarance

Ingresso libero per lo sleeping concert, concerto che dura una notte intera, dalle 23 della sera di Ferragosto 2020 alle 8 del mattino successivo al Parco di Pomarance – in provincia di Pisa, nel cuore della Toscana – per il Festival delle Colline Geotermiche. Il pubblico, sdraiato sul prato, è libero di addormentarsi: non un concerto da ascoltare con attenzione, ma piuttosto un modo di passare la notte lasciandosi trasportare dai suoni, a basso volume ma avvolgenti, in modo da rilassare e favorire il viaggio del pubblico tra sonno e dormiveglia.

Per i mattinieri: Ferragosto comincia all’alba nella Fortezza di Mont’Alfonso

Appuntamento con un Ferragosto speciale sabato 15 alla Fortezza di Mont’Alfonso (in Garfagnana, sulle colline più verdi della Toscana), con il concerto all’alba (comincia alle 04.55) di Remo Anzovino nell’ambito della rassegna Mont’Alfonso sotto le stelle. Anzovini è un compositore e pianista tra i più originali della sua generazione, erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il “Nastro D’Argento 2019 – Menzione Speciale Musica dell’Arte”.

Ferragosto 2020 in Toscana, sulla Torre di Pisa anche il 15 agosto

È aperta fino alle 21 di sabato 15 agosto la Torre di Pisa: un’occasione per salire in cima alla celeberrima torre pendente, uno dei simboli della Toscana, anche il giorno di Ferragosto 2020. Per chi, in questa giornata particolare, vuole fare un giro culturale a Pisa è importante sapere che il Camposanto chiude alle 20, mentre il Battistero, la Cattedrale, il Museo dell’Opera del Duomo e il Museo delle Sinopie chiudono alle 18. Informazioni e prenotazione sul sito ufficiale dell’Opera del duomo di Pisa.

Ferragosto 2020 a Pisa/2: Palazzo Blu

Aperto fino alle 20 del 15 agosto (dalle 10 del mattino) anche Palazzo blu a Pisa, dove è possibile trascorrere il Ferragosto visitando la collezione permanente e la mostra fotografica “Pisa Anni ’60, il boom e il rock”, dall’archivio Luciano Frassi, a cura di Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni, arricchita dalla presenza delle copertine dei dischi in vinile che hanno fatto la storia della musica di quegli anni: dai Beatles al grande raduno di Woodstock.

Per chi vuole un concerto “tradizionale”: a Marradi con la voce dei Giganti

Un Ferragosto all’insegna della musica anni ’60, quello che vivrà Marradi, pittoresco borgo mugellano nel cuore della Toscana in questo 2020. “Una bella serata tra amici” è l’evento musicale che si terrà il 15 agosto nella centrale piazza Scalelle, alle ore 21,30, con un protagonista della musica italiana: Enrico Maria Papes, voce della band “I Giganti”.

Per i cinefili, cosa fare: Ferragosto alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

Chi si ferma a Viareggio il 15 agosto può approfittare della proiezione di un film in un contesto speciale, la Cittadella del Carnevale. Il grande schermo all’aperto, per la serata di Ferragosto, vede in programma “Volevo nascondermi”, pellicola di Giorgio Diritti con Elio Germano dedicata alla figura del pittore Antonio Ligabue.

Per gli affamati di cultura: gli eventi di Ferragosto 2020 a Cortona on the move

Non si perdono d’animo nemmeno nell’anno del Covid-19 gli organizzatori del festival di fotografia Cortona on the move, che per festeggiare il decimo anno di mostra propone un’edizione speciale dal titolo “The Covid-19 visual project: a time of distance”. La rassegna, che come di consueto si svolge in varie location del centro di Cortona, nell’aretino, è aperta tutti i giorni (compreso Ferragosto, fino al 23 agosto 2020) dalle 10 alle 20 e presenta i lavori di alcuni artisti visivi internazionali, che hanno raccontato attraverso le immagini l’emergenza sanitaria, il lockdown e le città deserte.

Cosa fare con i più piccoli: il Ferragosto 2020 in Toscana si festeggia con Pinocchio

Aperto anche il giorno di Ferragosto il “Mondo di Pinocchio”, parco dedicato al burattino più famoso d’Italia, a Collodi, mette a disposizione delle famiglie un viaggio nel mondo incantato di Carlo Collodi, popolato dalla Fata turchina e dal gatto e la volpe, dalla balena e da Mangiafuoco, per rianimare la fantasia dei più piccini. Biglietti: adulti 20 euro; bambini dai 4 ai 14 anni 15 euro; bambini da 3 a 4 anni 12 euro; gratis per gli under 3.

Per chi vuol giocare d’anticipo: vigilia di Ferragosto nella Val d’Orcia

Chi vuole festeggiare anche la vigilia del Ferragosto 2020, ha due occasioni molto speciali in Val d’Orcia, nel cuore della Toscana: la prima è l’ultima replica di “Isole d’Istanti”, 54° autodramma scritto, recitato e interpretato dagli abitanti del borgo di Monticchiello, un pugno di case poco distanti da Pienza che era solito ambientare lo spettacolo trasformando la piazza della Commedia in una sorta di teatro all’aperto. Quest’anno, per adattarsi alle regole post lockdown, ha disseminato lo spettacolo per le strade e negli angoli del paese, creando uno rappresentazione a tappe che non perde la sua originale suggestione.

Pochi chilometri più in là, a Pienza, il 14 alle 17:30 si terrà la prima visita guidata tematica “Dopo le tenebre spero nella luce”, che accompagna i visitatori all’interno dei principali monumenti della città di Pio II: il Museo Diocesano di Palazzo Borgia, la cripta della Cattedrale e Palazzo Piccolomini, residenza papale. Alla fine della visita, nel giardino rinascimentale di Palazzo Piccolomini, sarà possibile degustare il Brunello e il Rosso di Montalcino dell’azienda Abbadia Ardenga per brindare al Ferragosto in arrivo.