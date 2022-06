Gli Anelli Mancanti: a Firenze torna la festa dedicata all’intercultura

Dopo 3 anni di stop torna la festa de Gli Anelli Mancanti, associazione che promuove l’intercultura a Firenze attraverso attività di volontariato. Sabato 2 luglio il Circolo del Boschetto in Via di Soffiano 11, all’entrata del parco di Villa Strozzi, diventa casa della festa di fine anno di questa organizzazione, con mercatino, aperitivo, cena e un concerto dai ritmi travolgenti, un’occasione per celebrare l’impegno dei volontari e la bellezza dello stare insieme.

Il programma

Una giornata dedicata all’intercultura e all’apertura verso l’altro che si dirama in più attività. Si parte alle ore 18:30 con il mercatino, dove si possono acquistare prodotti artigianali locali e solidali: dai manufatti realizzati con materiali di scarto all’hand made del Benin, dalle produzioni locali di canapa sativa fino alle creazioni di un sarto della Costa d’Avorio.

Il programma della giornata continua con un dj set ricco di ospiti tra cui Coqò Dijette con la sua musica effervescente che spazia dalla world music al vinile anni ’60. Si aggiungono alla scena musicale Hugolini e Murga ConFoho, gruppo fiorentino parte della rete di murgas nazionale, arte di strada sudamericana che accompagna il Carnevale e le proteste sociali affiancando le percussioni al corpo di ballo.

A seguire dalle 19.30 una cena su prenotazione in cui si possono gustare piatti della tradizione italiana e non, oltre all’occasione di stare insieme nel segno de Gli Anelli Mancanti. Conclude la festa alle 22.00 il concerto di Sandro Joyeux, musicista francese che raccoglie tradizioni e suoni dal sud del mondo. Con più di mezzo milione di chilometri con la chitarra in spalla giunge a Firenze per festeggiare l’incontro tra le culture e le varie visioni del mondo.

Come partecipare alla festa de Gli Anelli Mancanti a Firenze

La partecipazione alla cena (su prenotazione al link) e ai concerti è di 22€ per gli adulti, 8€ per i bambini tra i 6 e i 12 anni e gratuito per i bambini con età inferiore. Il costo d’ingresso ai soli concerti è di 5€.