La festa di Lungarno: 2 giorni di eventi e concerti (gratis)

Pubblicità

I concerti di N.A.I.P. e de l’Albero che omaggia Elliott Smith, a cui viene dedicata inoltre la presentazione della biografia a fumetti firmata da Holdenaccio. E poi incontri (anche con l’intelligenza artificiale), laboratori per bambini, talkshop e una caccia al tesoro per le vie della città, riservata ai grandi con l’animo bambino e ricca di premi. Sono alcuni degli eventi della Festa “Lungarno #DA10”, organizzata alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze sabato 17 e domenica 18 settembre 2022, per celebrare i primi 10 anni di vita della rivista gratuita. L’ingresso è libero.

Distribuito per la prima volta in occasione del memorabile concerto dei Radiohead alle Cascine nel settembre 2012, in un decennio Lungarno – mensile freepress a vocazione culturale, edito dalla cooperativa Tabloid – si è guadagnato un posto nel panorama dell’editoria fiorentina e nel cuore di moltissimi lettori, tanto da aver creato una vera e propria community di affezionati.

La festa alla Limonaia per i 10 anni di Lungarno

Pubblicità

Il programma della festa di Lungarno parte sabato 17 settembre alle ore 9:30 con una caccia al tesoro lungo le strade del centro storico, con 5 indizi da decifrare e prove divertenti e strampalate per conquistare un bottino di premi. Poi dal pomeriggio prende il via il calendario di attività alla Limonaia di villa Strozzi (via Pisana 77): alle 18 Humans Against The Machine, talk sulle intelligenze artificiali con Francesco D’Isa, Gregorio Magini e Arianna Magrini di Clusterduck, moderato da Carlo Benedetti, oltre al talkshow su ambiente, inclusioni e diritti a cura di Michele Baldini intitolato Voci del cambiamento / Cambiamento di voci. Alle 19.30 la registrazione in diretta del podcast musicali Spinnit e alle 20 la live performance di poetry slam con Ripescati Dalla Piena dal titolo Mansarda di parole. Chiusura della serata con il live di N.A.I.P., noto per la sua partecipazione a X-Factor (ore 21.15), in collaborazione con l’associazione Fiore sul Vulcano.

La giornata di domenica alla Limonaia

Domenica dalle ore 16 il laboratorio creativo per bambini “STAMP!”, mentre alle 18 l’esperta di cinema Caterina Liverani conduce il workshop Come “non” scrivere una critica cinematografica. Dalle 19.30 la Festa di Lungarno dedica due appuntamenti a Elliott Smith, prima con la presentazione della biografia a fumetti Going Nowhere con l’autore Antonio Rossetti/Holdenaccio, poi alle 21.15 con il concerto de l’Albero dedicato alle canzoni del cantautore statunitense.

Pubblicità

Durante la due giorni si potrà partecipare al grande collage collettivo Collage Parade, che verrà realizzato utilizzando le copertine di Lungarno, mentre la Limonaia di Villa Strozzi ospiterà anche l’esposizione Minimondo, a cura di Susanna Stigler. Per talkshop, workshop, laboratori per bambini e caccia al tesoro è prevista l’iscrizione obbligatoria (ma gratuita) scrivendo a [email protected] Più informazioni sul sito di Lungarno.