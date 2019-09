Non una festa dello sport, ma cinque, una per ogni quartiere di Firenze per far provare ai più piccoli le discipline più diverse con un programma di eventi e dimostrazioni: dal classico calcio alle arti marziali, passando per i laboratori di circo, l’atletica e la danza. Anche nel 2019, settembre è il mese dedicato a questi appuntamenti all’aria aperta, che coinvolgono decine di società del territorio, con dimostrazioni e occasioni per cimentarsi in diverse attività.

Mamma e papà possono così capire insieme ai pargoli, quali sono gli sport migliori da praticare durante la stagione scolastica che sta partendo. Vediamo allora il calendario, con date e luoghi di tutte le feste dello sport fiorentine, in rigoroso ordine cronologico.

Festa dello sport all’Anconella (Firenze sud)

Il primo evento in ordine di tempo è “Gioca lo sport” del Quartiere 3 che nei pomeriggi di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre anima il parco dell’Anconella a Firenze Sud. Sono oltre 40 le società sportive che partecipano, anche con iniziative collaterali come la biciclettata per le vie di Gavinana di domenica. In questo articolo il programma della Festa dello sport del Q3.

Una settimana di sport ai giardini di Campo di Marte

Nel Quartiere 2, la festa dello sport torna nei giardini del Campo di Marte, proprio dietro lo stadio e la curva Fiesole. In questo caso l’appuntamento dura quasi una settimana, da lunedì 9 a sabato 14 settembre (prova lo sport dalle 16.30 alle 19.00, sabato iniziative anche al mattino).

Tra gli appuntamenti in programma la corsa podistica per bambini tra i 4 e i 13 anni (sabato alle ore 9.30), il tradizionale “Mercatino dei ragazzi” benefico (sempre sabato 14 dalle ore 16.00), mentre martedì 10 e giovedì 12 sarà possibile targare gratuitamente la proprio bici.

Festa dello sport del Quartiere 4 a Soffiano

Nel weekend del 14 e 15 settembre (orario 10.00-19.00) si svolge la festa dello Sport del Q4 nell’impianto sportivo Betti in via del Filarete, all’aria aperta nella grande pista di atletica e nei campi da tennis, al coperto nel palazzetto dello sport, dove si svolgono le esibizioni di danza e delle palestre. Coinvolte quasi 40 realtà del territorio.

Bambini e sport in Oltrarno

Quest’anno alla tradizionale festa dello sport del Q1 che si è svolta a maggio nel parco delle Cascine, si aggiunge un’appendice in Oltrarno: domenica 22 settembre al giardino dei Nidiaci sarà possibile provare lo sport, grazie alla Uisp, e partecipare ai laboratori per i bambini organizzati dal centro Giovani e dall’associazione del Giardino dei Nidiaci.

Festa dello Sport nel Quartiere 5 di Firenze

Chiude il calendario “Sport in libertà” al PalaMattioli (via Benedetto Dei), nell’ultimo weekend di settembre. Sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 16 alle 19.30, decine di discipline tutte da provare a cui si aggiunge l’open day della piscina dell’Iti di via Caboto nella sola giornata di domenica. Sabato sarà possibile anche targare gratuitamente la bici, mentre domenica alle 17.30 si tengono le premiazioni dell’edizione 2019 del Premio “Villa Pallini”.