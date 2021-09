Fiera di Scandicci 2021: le date, gli orari e le novità in programma

La Fiera di Scandicci 2021 pensa in grande con una mappa di 18.000 metri quadrati, 350 espositori e un programma di iniziative, tra luna park ed eventi culturali, che animerà il cuore della città a inizio ottobre, nelle classiche date autunnali. Per questa edizione si torna alle origini, con giostre, mercato, fierone e tanti stand dove fare shopping. Le novità della fiera campionaria a ingresso gratuito più grande della Toscana sono due: i controlli di sicurezza con il green pass e la foresta della fiera per ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente.

Quando inizia la Fiera di Scandicci e quando è in programma il Fierone: date e orari

Dopo la parentesi settembrina dell’anno scorso, l’evento ripropone il calendario consueto. L’inaugurazione della Fiera di Scandicci 2021 è in programma sabato 9 ottobre e gli stand degli espositori resteranno aperti fino a domenica 17 ottobre in questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 a mezzanotte, il sabato e la domenica tutto il giorno dalle 10.00 alle 24.00.

Il Fierone si terrà giovedì 14 ottobre 2021, quando i padiglioni resteranno attivi da mattina a sera e sarà organizzato il mercato straordinario lungo le vie di Scandicci con centinaia di banchi. Durante questa settimana e mezzo di eventi si attendono circa 400.000 visitatori. In occasione della Fiera di Scandicci sarà attivo anche il luna park con giostre per bambini e ragazzi.

La mappa e gli espositori della Fiera di Scandicci 2021

Street food, oggettistica, piante, artigianato, auto e anche una fiera nella fiera dedicata al mobile e all’arredamento di casa: la kermesse sarà la vetrina per 350 espositori di Scandicci, della piana fiorentina e non solo. A disposizione per gli stand 18.000 metri quadri, tra padiglioni all’aperto e aree coperte.

La mappa della Fiera di Scandicci 2021 si sviluppa tutta intorno alla piazza del Comune e al centro Rogers, tra le fermate della tramvia “Resistenza” e “De André”, come prima della pandemia. Davanti al centro Rogers viene creata la piazza della Fiera con gli stand istituzionali, mentre a cavallo dei binari del tram, tra via Francoforte sull’Oder e il complesso della banca, prendono posto i padiglioni delle associazioni di categoria e le aree dei ristoranti e dello street food dove mangiare.

Oltre via Luzi, alle spalle del Polimoda, sono collocati gli spazi coperti della fiera campionaria (Fiera in Fiera) e quelli delle idee per la casa, con mobili e proposte di arredamento. Infine più spostati verso la fermata De André della tramvia si trovano gli stand degli espositori delle eccellenze gastronomiche (la celebre “Bottega dei Sapori” della Fiera di Scandicci) e l’Expo auto con le concessionarie. Uno spazio espositivo scoperto viene creato inoltre nel parcheggio di fronte all’ingresso del Comune di Scandicci (via Pantin). L’elenco completo degli espositori sarà pubblicato sul sito della manifestazione.

Le novità: servirà il green pass?

Il decreto dello scorso 23 luglio ha introdotto l‘obbligo di green pass anche per le fiere, e quella di Scandicci non farà eccezione. Gli organizzatori stanno allestendo in questi giorni gli spazi e i capannoni che ospiteranno gli stand. “A breve saranno comunicate le regole per l’accesso”, scrivono sulla pagina Facebook dell’evento.

Ma oltre al green pass, la Fiera di Scandicci 2021 ha in serbo un’altra novità verde, che stavolta riguarda la tutela dell’ambiente. Per compensare le emissioni di anidride carbonica nei 9 giorni di eventi, saranno piantati nuovi alberi, in collaborazione con Treedom tra il Kenya, la Tanzania e il Madagascar per il progetto “La Foresta della Fiera di Scandicci”.

Dove saranno le giostre e il luna park alla Fiera di Scandicci 2021

In occasione della Fiera, a Scandicci torna anche il luna park, con una quarantina di giostre tra ruota panoramica, autoscontro e attrazioni, che saranno collocate in spazi più ampi rispetto al passato. Il parco di divertimenti sarà ospitato in via 78° Reggimento Lupi di Toscana, ossia la strada che si trova tra il municipio e il palazzetto dello sport, oltre che nell’ultimo pezzo di viale Aldo Moro, quello che dal viuzzo della Marzoppina porta verso il Comune.