Fiera Scandicci 2020: più date e un programma di eventi in tutta la città

Non più a ottobre, mese del classico “fierone”, ma l’edizione 2020 della Fiera di Scandicci parte prima, a fine settembre, e continua per 19 giorni con un programma di eventi distribuiti in tutta la città, stand tematici che cambieranno di settimana in settimana proponendo tanti espositori e orari prolungati durante il weekend. Il tutto senza dimenticare le norme anti-contagio, il distanziamento fisico e le misure di sicurezza.

Date e orari della Fiera di Scandicci 2020

L’inaugurazione della fiera campionaria a ingresso gratuito, la più grande della Toscana in tempi pre-Covid, è fissata per mercoledì 23 settembre 2020 e l’apertura di questo evento dedicato allo shopping continuerà nelle strade intorno al municipio di Scandicci fino a domenica 11 ottobre 2020.

Gli orari della Fiera di Scandicci 2020 vanno dalle 16.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica gli stand sono aperti da mattina a sera, dalle ore 10.00 alle 24.00. Sul fronte del programma è confermato l’appuntamento con il tradizionale fierone di Scandicci, che si svolge giovedì 8 ottobre 2020: in via di definizione le modalità dell’evento che in passato vedeva per le strade della città un grande mercato ambulante.

Gli stand tornano nella zona centrale della città, vicino a piazza della Resistenza e all’omonima fermata della linea 1 della tramvia, ma lo spazio occupato sarà minore (8.000 metri quadrati contro i 18.000 delle edizioni passate) e non ci saranno cambiamenti di viabilità, a parte via Francoforte sull’Oder (la strada davanti alle Poste) e il parcheggio di fronte al municipio che saranno chiusi al traffico. Ci sono novità sul programma dello shopping, perché nella Fiera di Scandicci arrivano anche dei temporary store: alcuni stand cambieranno tema durante le date dell’evento.

Espositori, stand e la mappa della Fiera di Scandicci

Su via Pantin, nel parcheggio di fronte all’ingresso del Comune di Scandicci, prende posto la Bottega dei Sapori (per tutta la durata della fiera), uno spazio dedicato alla tradizione agroalimentare italiana e internazionale. Poco più in là, affacciato su piazza della Resistenza, il padiglione che ospita prima la “Fiera in Fiera” (dal 23 al 27 settembre), con tante proposte per lo shopping, poi l’Arredo casa (dal 1° all’11 ottobre).

Tra via Francoforte sull’Oder e via Pantin il grande stand che ospita le realtà delle associazioni di categoria Confesercenti, CNA e Confartigianato, il temporary space con a rotazione vari espositori e infine Firenze Bio, una fiera nella fiera dedicata ai prodotti biologici e biodinamici (quest’ultimo dal 1° al 4 ottobre). Chiude questa mappa della Fiera di Scandicci 2020 lo spazio espositivo scoperto accanto alle Poste dove ogni settimana si alternano aziende di veicoli agricoli e industriali, casette in legno e l’expo auto.

Dove mangiare alla Fiera di Scandicci? Quest’anno ristoranti, chioschi e paninoteche sono ridotti nel numero, ma sono sempre presenti: sono una dozzina, distribuiti in tutta l’area dell’evento.

Le regole anti-contagio: mascherina e distanziamento

La grande novità di questa edizione 2020 della Ffiera di Scandicci è soprattutto organizzativa per un evento all’insegna della sicurezza e della tecnologia: lo stesso programma è stato distribuito su più settimane in modo da diluire le presenze.

Gli accessi ai padiglioni saranno monitorati per garantire il distanziamento fisico, sarà misurata la febbre all’ingresso, i percorsi saranno “a senso unico” e verranno effettuati controlli anti-assembramento. E poi ricambio forzato dell’aria nei padiglioni, gel igienizzante a disposizione di tutti, mascherina obbligatoria nei padiglioni chiusi e quando si è in fila per entrare.

Il programma 2020 degli stand della Fiera di Scandicci: tutte le date

In programma anche eventi culturali tra cui l’esibizione dei solisti dell’Orchestra da camera fiorentina (24 settembre ore 21.00 auditorium Rogers), la terza edizione del contest musicale per giovani band Young Rock Scandicci (5 e 6 ottobre ore 21.00 auditorium Rogers) e la lettura scenica tratta dal libro “Uomini e no” di Elio Vittorini (9 ottobre ore 21.00, auditorium Rogers). Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria sulla app Fiera 365, dove sarà pubblicato anche l’elenco degli espositori, il catalogo di Scandicci Fiera e il programma completo.

Ecco invece le date dei vari padiglioni e dei temporary market previsti durante la Fiera di Scandicci:

Bottega dei Sapori dal 23 all’11 ottobre 2020

(parcheggio via Pantin)

dal 23 all’11 ottobre 2020 (parcheggio via Pantin) Fiera in Fiera dal 23 al 27 settembre 2020

(via Pantin)

dal 23 al 27 settembre 2020 (via Pantin) Arredo Casa dal 1° all’11 ottobre 2020

(via Pantin)

dal 1° all’11 ottobre 2020 (via Pantin) Stand delle associazioni di categoria dal 23 settembre all’11 ottobre 2020

(padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder)

dal 23 settembre all’11 ottobre 2020 (padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder) Temporary space, espositori a rotazione, dal 23 all’11 ottobre 2020

(padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder)

espositori a rotazione, dal 23 all’11 ottobre 2020 (padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder) Firenze Bio , mostra mercato di prodotti biologici e biodinamici dal 1° al 4 ottobre 2020

(padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder)

, mostra mercato di prodotti biologici e biodinamici dal 1° al 4 ottobre 2020 (padiglione tra via Pantin e via Francoforte sull’Oder) Espositivo scoperto, veicoli agricoli e industriali, Expo auto, dal 23 settembre all’11 ottobre 2020

(via Francoforte sull’Oder, accanto alle Poste)

Aggiornamenti e informazioni sul sito ufficiale di Scandicci Fiera.