Inizia il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti fieristici a ingresso gratuito più attesi della piana fiorentina, la Fiera di Scandicci 2019: già decise le date, proprio in questi giorni si sta definendo il programma degli eventi.

Confermate le location principali: il grande padiglione dello shopping affacciato su piazza della Resistenza, le eccellenze agroalimentari accanto alla palazzina delle Poste, i mobili e i prodotti per la bellezza più spostati verso il Russel Newton come anche i tanti punti ristoro, il “salone dell’auto” in piazza Togliatti. E poi ancora il Villaggio dello sport e gli stand delle associazioni. Torna anche l’area Pets con iniziative dedicate agli amici a quattro zampe.

Fiera di Scandicci 2019, le date e gli orari

Oltre 300 espositori e 12mila metri quadrati di superficie espositiva coperta, la Fiera di Scandicci 2019 prende il via sabato 5 ottobre, con l’apertura degli stand fin dal mattino, e continuerà fino a domenica 13 ottobre. I padiglioni saranno aperti nel pomeriggio dei giorni feriali dalle ore 16.30 (a eccezione del giovedì del Fierone), sabato e domenica dalle 9.30 a mezzanotte (fino alle 22.00 l’ultimo giorno).

Tra le novità dell’edizione 2019 l’attenzione all’ambiente: quest’anno l’evento dice addio alla plastica monouso, perché stoviglie, bicchieri e cannucce usati durante la fiera saranno biodegradabili e compostabili.

Quando è il Fierone di Scandicci 2019

Uno degli eventi di richiamo è il grande Fierone di Scandicci, che si svolge giovedì 10 ottobre 2019: da mattina a sera stand aperti, iniziative, oltre al grande mercato degli ambulanti da piazza Togliatti fino a piazza Matteotti per una lunga passeggiata pedonale dedicata allo shopping con 200 operatori.

Il contest Young Rock Scandicci

Per quanto riguarda il programma confermato anche il contest musicale riservato alle band emergenti.La conclusione della seconda edizione del Young Rock Scandicci, organizzato dalla Scuola di musica, si svolgerà su due giornate durante la Fiera, in piazza della Resistenza. Lunedì 7 ottobre dalle ore 17.00 alle 22.00 e martedì 8 dalle 17.00 alle 19.30 sono previste le fasi eliminatorie, mentre la finalissima è in programma martedì 8 alle ore 21.00. Il gruppo vincitore avrà la possibilità di aprire il concerto di fine anno in piazza della Resistenza. Per partecipare è possibile iscriversi entro lunedì 30 settembre.