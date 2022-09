Fiera di Scandicci 2022: date, orari e inizio della kermesse

Pubblicità

Stand espositivi, area food, luna park e l’immancabile Fierone: è scattato il conto alla rovescia per l’inizio della Fiera di Scandicci 2022, la più grande fiera campionaria della Toscana a ingresso gratuito, perché le date ci sono già. L’appuntamento, che vanta una storica tradizione (la Fiera nasce come fiera del bestiame all’indomani dell’Unità d’Italia) coincide con l’avvio della stagione autunnale ed è da sempre un’occasione di festa per il comune alle porte di Firenze. Dopo l’edizione dello scorso anno, fervono i preparativi per la kermesse che animerà come di consueto le vie cittadine di Scandicci: ma vediamo quali sono le date e gli orari in cui si svolgerà la nuova edizione della Fiera.

Fiera Scandicci: le date in programma, gli orari e il Fierone 2022

Per quanto riguarda le date della Fiera di Scandicci 2022, quest’anno la kermesse si terrà da sabato 8 a domenica 16 ottobre 2022, secondo gli orari consueti. La Fiera sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 24, mentre il giovedì, sabato e domenica l’orario sarà dalle 10 alle 24. Giovedì 13 ottobre sarà il tanto atteso giorno del Fierone 2022. Nelll’occasione i padiglioni della Fiera rimarranno aperti dalla mattina alla sera e si svolgerà il tradizionale mercato straordinario degli ambulanti, che vedrà centinaia di banchi dipanarsi lungo le vie cittadine.

Gli espositori in Fiera e gli eventi

Pubblicità

Anche quest’anno la Fiera ospiterà numerosi espositori. Saranno allestite diverse aree espositive: dall’agricoltura alle auto, dalla casa e arredo fino ad una zona “mercato” dove si potrà trovare un po’ di tutto. Non mancherà uno spazio dedicato al gusto e ai sapori della tradizione agroalimentare italiana e internazionale. In tutta l’area della fiera ci saranno punti ristoro dove si potrà mangiare e bere. Inoltre sarà presente anche un’area giardino: uno spazio verde dove fermarsi a riposare durante la visita alla Fiera, tra uno stand e l’altro. Ogni giorno la kermesse si animerà con musica, spettacoli ed eventi. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Fiera di Scandicci 2022, tornano le giostre

Pubblicità

In occasione della Fiera di Scandicci ci sarà spazio anche per il luna park, il tradizionale appuntamento di ottobre molto atteso soprattutto dai più giovani. Il Comune di Scandicci ha già pubblicato la graduatoria provvisoria delle giostre del luna park all’interno della Fiera 2022. Le attrazioni per i bambini (e per i più grandi) movimenteranno la settimana di festa e saranno accompagnate, come da tradizione, da caldarroste, zucchero filato, caramelle ed altre prelibatezze dolci e salate.