Fierone di Scandicci 2022: orari e programma del mercato

Il 13 ottobre è in programma il Fierone di Scandicci 2022: come ogni anno, il giovedì che cade durante il periodo della manifestazione si svolge il mercato straordinario degli ambulanti, con oltre 180 banchi che si uniscono ai padiglioni della fiera, aperti con orari prolungati. L’appuntamento richiama ogni anno migliaia di persone, che arrivano in città per curiosare tra le bancarelle, dove trovare di tutto. Dall’abbigliamento ai prodotti enogastronomici, dall’elettronica all’arredamento, dai prodotti di bellezza fino agli immancabili brigidini. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Gli orari del Fierone di Scandicci 2022 e la “mappa” del mercato

Dalle ore 7.00 alle 23.00, 180 ambulanti formeranno un serpentone di banchi lungo 1,3 chilometri, tra via Allende e piazza Matteotti. Ecco in particolare le strade che saranno interessate dal mercato straordinario: via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave.

Accanto al mercato, anche gli oltre 300 espositori della Fiera di Scandicci con i padiglioni che saranno aperti da mattino a sera, questi gli orari: gli stand, e i punti ristoro dove mangiare, saranno accessibili durante il Fierone 2022 dalle ore 10 a mezzanotte. Qui le altre informazioni sulla Fiera di Scandicci 2022.

Il programma e come arrivare al Fierone

Tanti gli eventi in programma per il Fierone di Scandicci 2022. Tra questi segnaliamo il cooking show “Firenze in 60 pizze” (ore 12), le esibizioni sportive in piazza (ore 18.30 pattinaggio con la società Robur), le presentazioni delle attività delle scuole del territorio (Spinelli ore 10.30 sala del Consiglio, Casini ore 11.30) e le serate con i maestri della pelletteria e degli accessori (dalle 20 alle 23 nello spazio istituzionale).

Il Comune di Scandicci, per la Fiera e il Fierone, consiglia di arrivare in città usando i mezzi pubblici, come la tramvia (linea 1 fermata Resistenza o De André per gli stand; Aldo Moro per il Fierone in via Allende), evitando di spostarsi in auto. Aggiornamenti sul sito www.scandiccifiera.it.