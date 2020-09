Il Fierone di Scandicci 2020 sarà diverso in questo strano anno dominato dall’emergenza Covid, come diversa è anche la fiera organizzata alle porte di Firenze, ma il tradizionale maxi-mercato del primo giovedì di ottobre ci sarà perché la città ha bisogno di ripartire, seppur con le dovute precauzioni: e quindi meno banchi ed espositori, una diversa mappa per spalmare lo shopping su un percorso più esteso, obbligo di mascherina e distanza, gli orari per lo shopping invece resteranno lunghi, da mattina a sera, come di consueto.

Quando è il Fierone di Scandicci 2020, data e orari

Quest’anno la Fiera di Scandicci parte prima, il 23 settembre, e dura più a lungo (qui le date dell’evento), ma il classico fierone di ottobre non si sposta: giovedì 8 ottobre 2020, dalle ore 7.00 alle 23.00 la fiera si fa grande, con quasi 200 banchi che invaderanno le strade della città, mentre i padiglioni e gli stand degli espositori intorno al Comune resteranno aperti con orario continuato, dalle 10.00 fino a mezzanotte.

Dove si svolge il maxi-mercato, la nuova mappa

Meno banchi quindi (per questa edizione saranno 182 gli ambulanti, una cinquantina in meno rispetto all’anno scorso) distribuiti su quasi un chilometro e mezzo di percorso per evitare colli di bottiglia e il rischio di assembramenti.

La geografia del Fierone di Scandicci nel 2020 cambia, interessando per una buona parte strade nuove: il maxi mercato arriverà sempre in piazza Matteotti e piazza Piave, ma sarà più spostato a est del centro, verso la Greve, in via Allende (quella strada che dalla rotonda della tramvia di viale Nenni arriva nella zona di piazza Matteotti), via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli e via Mangani.

Come arrivare quindi al Fierone di Scandicci? Per il 2020 la fermata più vicina della tramvia per raggiungere il mercato è quella di “Aldo Moro”, mentre per gli stand e i padiglioni della fiera (che restano aperti fino all’11 ottobre) si può scendere a Resistenza, proprio davanti al municipio di Scandicci.

Fierone 2020: obbligo di mascherina, tutta la giornata

Durante la giornata del Fierone, giovedì 8 ottobre 2020, dalle ore 6.00 alle 24.00, un’ordinanza del Comune di Scandicci impone l’obbligo di indossare la mascherina nell’area del mercato, obbligo che riguarda sia i cittadini, sia gli ambulanti. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della Fiera di Scandicci.