2 giorni tra fumetti, gare di cosplay, concerti, aree dedicate al mondo dei games e un lungo programma di eventi: a fine agosto il parco di Villa Montalvo (Campi Bisenzio) ospita Firenze Comics 2019, una grande fiera questa volta in versione estiva. L’appuntamento con la quarta edizione è sabato 31 agosto e domenica primo settembre, dalle 12.00 alle 22.00.

Tanto lo spazio a disposizione per gli appassionati di fumetti, con mercatini per i collezionisti, una zona di vendita con manga, libri, dvd, oggettistica, oltre a incontri con disegnatori famosi ed emergenti. Sul fronte dei giochi, via libera a quelli da tavolo e di ruolo, senza dimenticare i video-games che popolavano i bar tra gli anni Ottanta e Novanta.

Lo spazio verde alle porte di Firenze ospiterà poi un’area tutta dedicata ai personaggi e ai cosplay di Batman con tanto di moto e figuranti della DC Comics. Sempre durante la fiera si svolgerà anche il raduno ufficiale del Marvel Cosplay Italia. Si tratta della secondo appuntamento dell’anno per Firenze Comics dopo l’evento di gennaio allo Spazio Reale, sempre a Campi Bisenzio.

Il meglio del programma di Firenze Comics 2019 (31 agosto – 1 settembre)

Ospite d’onore della manifestazione è la cosplayer indo-italiana Sunymao (live nel pomeriggio di sabato 31 e domenica 1), che duetterà anche con la “collega” Fiore di Luna domenica primo settembre alle 19.00. A Firenze Comics arrivano inoltre Guiomar Serina, una delle voci de I Cavalieri del Re, gruppo che ha cantato numerose sigle di cartoon negli anni Ottanta (sabato 31) e i doppiatori Luigi Rosa, voce di Rubber in One Piece (sabato e domenica) e Mino Caprio, la voce italiana di Peter Griffin (sabato 31).

Tra gli eventi il “Bim Bum Uan e Four show” con il Gruppo80 per ricordare il celebre programma dei ragazzi (domenica) e la gara di cosplay in versione kids per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni (domenica). In più sabato sera dopo la chiusura degli stand di Firenze Comics la festa continua con la serata a ingresso gratuito targata Circo Nero: dj set dalle ore 22.00 con in consolle Dj Kommando e animazione a tema cosplay e body painting. Il gran finale domenica sera è affidato invece alla musica e ai fuochi d’artificio.

Il costo dei biglietti per Firenze Comics 2019

L’entrata è a pagamento. Ecco i prezzi dei biglietti acquistabili direttamente alle casse dell’evento e online: l’ingresso intero costa 10 euro, il ridotto per cosplay e bambini dai 5 ai 13 anni 5 euro, mentre i piccoli con meno di 5 anni entrano gratis. Ci sono anche abbonamenti per i 2 giorni (15 euro adulto, 8 euro per bambini e cosplay) e pacchetti famiglia: 20 euro per 2 adulti e un bambino (35 euro per due giorni), 22 euro per 2 adulti e due bambini (40 euro per due giorni).

Dove si trova Villa Moltalvo e come arrivare

Ad ospitare Firenze Comics 2019 è il parco di Villa Montalvo, nel comune di Campi Bisenzio alle porte del capoluogo toscano. In bus è raggiungibile con la linea Ataf numero 30, in auto prendendo l’autostrada A1 e uscendo a Calenzano oppure a Prato est o ancora dall’A11 uscendo a Sesto Fiorentino. Aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale.