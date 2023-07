Le anticipazioni del Firenze Jazz Festival 2023

- Pubblicità -

Oltre 30 concerti, tra l’Oltrarno, le colline di Villa Strozzi e la zattera sul fiume Arno, ma anche un’anteprima “panoramica” al Forte Belvedere e incursioni a Empoli e nel Chianti. Il Firenze Jazz Festival si prepara all’edizione 2023, ampliando le date e annunciando i primi ospiti della kermesse che si svolgerà in prima battuta dal 5 al 10 settembre e poi dal 12 al 17 settembre. Nella lista dei big confermati figurano Enrico Rava Fearless Five, Hedvig Mollestad, Nico Gori & Fabrizio Bosso, Jeff Ballard, Danilo Rea, Michel Godard, Dado Moroni e Max Ionata, solo per fare alcuni nomi. La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito, mentre per altri sono previsti biglietti e abbonamenti a prezzi popolari (alcuni già in prevendita).

Le prime date della kermesse

La novità di quest’anno è il ritorno del palco principale in piazza del Carmine, dopo la pausa per la pandemia, mentre viene confermata la zattera sull’Arno, uno dei cavalli di battaglia del festival: una piattaforma galleggiante di fronte a Ponte Vecchio da cui si potranno ascoltare gli assoli dei principali artisti di quest’anno. L’anteprima del festival è in cartellone il 5 settembre al Forte Belvedere con il concerto a cura di Empoli Jazz che vedrà protagonisti, in prima assoluta, Gianni Coscia, che con i suoi 92 anni è considerato il maestro della fisarmonica, e uno degli sperimentatori dell’organetto europeo, Alessandro D’Alessandro.

Tra i live già annunciati quello di Enrico Rava con i Fearless Five (6 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi), progetto che mette insieme Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. Sempre alla Limonaia arriverà la chitarrista norvegese Hedvig Mollestad Thomassen con il suo nuovo progetto Weejuns, in anteprima nazionale (7 settembre).

Gli altri concerti già annunciati del Firenze Jazz Festival 2023

Musica dal vivo anche a Villa Bardini con Dado Moroni e Max Ionata (8 settembre), l’inedito duo Dario Cecchini e Francesco Zampini (9 settembre), il batterista statunitense Jeff Ballard insieme al quartetto formato da Alessandro Lanzoni, Francesco Zampini e Michelangelo Scandroglio (sempre il 9 settembre). Tra i biglietti già in prevendita ci sono i tagliandi per il concerto dei “Young Lions” di Nico Gori, con special guest la tromba di Fabrizio Bosso (13 settembre Limonaia di Villa Strozzi).

Il Firenze Jazz Festival 2023 andrà oltre ai confini cittadini: il 10 settembre si sposterà ad Empoli per il concerto di Sismatik presso il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, evento che unisce la recitazione dell’attore Roberto Magnani all’ensemble capitanato dalla regina del jazz italiano contemporaneo Silvia Bolognesi, con Giuseppe Sardina alla batteria e Tobia Bondesan al sax. Domenica 17 settembre il Jazz Brunch presso Tenuta Ruffino Poggio Casciano, sulle colline del Chianti, proporrà il concerto del pianista e compositore Matteo Castellan in trio con Luigi “Giotto” Napolitano (tromba) e Veronica Perego (contrabbasso). Per info e prenotazioni scrivere a [email protected].

Chiude il programma del Firenze Jazz Festival 2023 il concerto “La finestra di Puccini” a Villa Strozzi, il 17 settembre, in cui Danilo Rea e Michel Godard renderanno omaggio al genio di Giacomo Puccini. La kermesse, che fa parte del cartellone dell’Estate Fiorentina, è organizzata da Centro Spettacolo Network Soc. Coop. con la direzione artistica di Francesco Astore, il coordinamento di Enrico Romero e in partenariato con Music Pool, Musicus Concentus e in collaborazione con Empoli Jazz e Toscana Produzione Musica. Prevendite su www.firenzejazzfestival.it.