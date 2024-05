Firenze Rocks 2024, chi ci sarà? Artisti in programma, line up, date

- Pubblicità -

Firenze Rocks 2024 è pronto a tornare alla Visarno Arena, con un programma che quest’anno – secondo quanto annunciato finora – sarà su due date: tra gli artisti della line up spiccano due band metal, Tool e Avenged Sevenfold, oltre ai britannici The Struts e ai belgi dEUS. Alla lista dei concerti nelle ultime settimane si sono aggiunti nuovi nomi. Ecco chi ci sarà nell’edizione 2024 di Firenze Rocks.

Firenze Rocks 2024 quando e dove sarà: le due date

Sono due le date annunciate per la nuova edizione di Firenze Rocks, organizzata da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro: giovedì 13 e sabato 15 giugno 2024. Anche l’anno scorso il festival (nonostante qualche polemica sulla riduzione del programma) si svolse su una doppia data, a differenza delle 4 giornate previste in passato. Confermata la location, quella della Visarno Arena, l’ippodromo nel cuore del parco delle Cascine dove viene allestito un grande villaggio, con tanto di punti di ristoro e aree relax. Una zona raggiungibile anche con la linea 1 della tramvia.

Firenze Rocks 2024: chi ci sarà? Il programma e la line up del 13 giugno

Il festival si aprirà giovedì 13 giugno con gli Avenged Sevenfold come headliner della giornata, impegnati nell’unica data italiana. Il gruppo metal statunitense tornerà sul palco della Visarno Arena dopo 6 anni. Essendo il nome di punta si esibirà per ultimo. Prima suoneranno la band punk rock texana Bowling for Soup e i Bob Vylan, duo londinese dallo stile che attraversa diversi generi, che si è aggiunto di recente alla line up di Firenze Rocks 2024. Il programma della giornata comprende anche il concerto dei Cemetery Sun, formazione che ha condiviso i palchi con Blink-182, The Maine e Papa Roach.

I concerti del 15 giugno

La line up della seconda data di Firenze Rocks 2024, sabato 15 giugno, è dominata dai Tool, storica band americana avanguardia del progressive metal che torna in Italia dopo 5 anni. Saranno preceduti dai britannici The Struts, tre album all’attivo e che in passato hanno aperto i concerti di miti come Rolling Stones, Foo Fighters e Guns N’ Roses; dai dEUS, rock band bega che torna in Italia dopo il live dell’anno scorso a Milano, e dai Night Verses, gruppo californiano che si è fatto conoscere fondendo prog, alt-metal, post-rock ed elettronica ambient.

Il programma delle due date di Firenze Rocks 2024, gli artisti e i biglietti

Ecco quindi in sintesi la line up di Firenze Rocks 2024 annunciata finora per le due date di metà giugno, per cui sono ancora disponibili biglietti (www.firenzerocks.it/tickets)

Giovedì 13 giugno 2024

Avenged Sevenfold (headliner)

Bowling for Soup

Bob Vylan

Cemetery Sun

Biglietti da 57,50 euro più commissioni

Tool (headliner)

The Struts

dEus

Night Verses

Biglietti da da 74,75 euro più commissioni