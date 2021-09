Firenze, in scena al Teatro del Maggio un Donizetti poco conosciuto

L’opera Linda di Chamounix di Gaetano Donizetti debutta finalmente il 21 settembre 2021 a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un nuovo allestimento che si alterna in cartellone con quello di La traviata che ha debuttato il 17 settembre con grande successo. A Firenze, l’opera fu presentata la prima volta nel 1843 solo un anno dopo dal debutto viennese, alla Pergola. Fu spesso messa in scena il più delle volte sempre alla Pergola, ma anche con rappresentazioni al Goldoni, al Niccolini, alle Logge e l’ultima volta fu eseguita ancora alla Pergola nel dicembre 1910 con Elvira De Hidalgo e Mattia Battistini. Da allora mai più e mai prima d’ora nelle stagioni del Maggio Fiorentino.

Dopo oltre cento anni torna al Teatro del Maggio di Firenze l’opera di Donizetti

Questa volta, a dirigere Donizetti dal podio del Maggio Musicale Fiorentino sale Michele Gamba, che ritorna a Firenze dopo Il Barbiere di Siviglia dell’ottobre 2020 e la registrazione di Linda di Chamounix dello scorso gennaio. La regia è affidata a Cesare Lievi, e il ricchissimo cast di gennaio è praticamente confermato nella sua interezza: Jessica Pratt torna a vestire i panni di Linda, Teresa Iervolino quelli di Pierotto; questi affiancheranno sul palcoscenico Francesco Demuro, Vittorio Prato, Marina De Liso, Fabio Capitanucci, Michele Pertusi e Antonio Garés.

“Un’opera poco rappresentata di Donizetti, ci troviamo la forza e la dolente follia di una donna lacerata dall’allontanamento dalla famiglia e dall’amore per un uomo – commenta il maestro Michele Gamba -. Sullo sfondo, il dramma dei migranti, il riscatto sociale, la metropoli ricca e cosmopolita. Un grande successo alla prima viennese del 1842, in questa edizione di Firenze ritroviamo l’originaria scena della follia della protagonista nella sua interezza, con degli inserti donizettiani inediti. Una prima in tempi moderni. Alla musica ci pensa un Donizetti sopraffino, sofisticato ed engagé. La tavolozza orchestrale è ricercatissima, le linee melodiche nobili anche quando di origine popolare. La musica si fa Koinè che affonda le radici nello spirito europeo del suo tempo”.

Linda di Chamounix, i protagonisti dell’opera in scena al Teatro del Maggio

A interpretare il ruolo della protagonista di Linda Chamounix a Firenze (la prima è fissata il 21 settembre alle 20, le altre recite il 23 e 30 settembre alle 20 e il 3 ottobre alle 18) in questa fine di settembre 2021, è il soprano Jessica Pratt: una grande artista del belcanto e ospite in molte produzioni del Maggio. Insieme a lei, nel ruolo di Pierrotto (e con gli abiti di Pierrot), torna al Teatro del Maggio il mezzosoprano Teresa Iervolino, un’altra grande virtuosa della voce attesa nel prossimo mese di marzo per L’amico Fritz di Pietro Mascagni, opera nella quale interpreterà Beppe.

Nel ruolo del protagonista maschile, il Visconte Carlo, Francesco Demuro, che nell’estate del 2020 ha interpretato Alfredo in La traviata, eseguita in forma di concerto alla Cavea del Teatro del Maggio Maggio. Nelle recite del 23 e 30 settembre e in quella del 3 ottobre il ruolo di Carlo sarà invece sostenuto da Giulio Pelligra, che torna a calcare il palcoscenico del Maggio Musicale Fiorentino dopo le recite dell’Elisir d’amore, sempre di Gaetano Donizetti, dello scorso luglio 2019.

Con loro le importanti presenze di Vittorio Prato come Antonio, Marina De Liso come Maddalena, Fabio Capitanucci che sarà il marchese di Boisfleury, Michele Pertusi come il Prefetto e Antonio Garés, formatosi in Accademia del Maggio, nel ruolo dell’Intendente.