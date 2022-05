Firenze: torna la Fiera di Campo di Marte

Fiere, mercatini, chi più ne ha più ne metta, la primavera “rianima” le strade di Firenze brulicanti di turisti e residenti. Tra questi c’è la Fiera di Campo di Marte, evento organizzato ogni anno da Fivag Cisl Firenze, che per questo 2022 si tiene il 29 maggio dalle 8:00 alle 20:00.

La Fiera di Campo di Marte: gli espositori e le curiosità

La Fiera di Campo di Marte, appuntamento fisso per chi ama curiosare tra le bancarelle, conta per questa edizione ben 280 espositori. I partecipanti prenderanno posto lungo tutto Viale Fanti partendo dall’angolo con Via dei Mille per poi proseguire in Viale Paoli e Valcareggi. Il Mercato nei pressi dello stadio di Firenze si presenta ricco di prelibatezze e curiosità. Dai classici prodotti tipici toscani, come i salumi, i formaggi e per i più golosi i brigidini, alle specialità siciliane e campane proponendo una vasta scelta gastronomica che fa il tour dell’Italia. E poi dolci, croccanti, zucchero filato, caramelle, il banco del fritto pronto a soddisfare i palati più esigenti con prelibatezze dolci e salate.

Si aggiunge poi, come ogni Fiera che si rispetti, la parte della vendita al dettaglio. Dall’abbigliamento alla biancheria, intimo, calzature e borse, accessori per capelli, cosmetici e profumi. Alla Fiera di Campo di Marte parteciperanno anche varie realtà artigianali del luogo e non, portando con sé bigiotteria e borse fatte a mano di altissima qualità. Insomma, un evento che coinvolge tutti, grandi e piccini, per passare una domenica diversa senza spostarsi dalla città.

Il mercato organizzato da Fivag Cisl Firenze si terrà nei pressi dello stadio di Firenze, consigliamo quindi di fare attenzione alla viabilità: essendo una zona di transito potranno essere apposti dei divieti di sosta.