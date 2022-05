Florence Creativity 2022: il festival si sposta a Pistoia

Dopo 10 anni cambia città. Florence Creativity 2022, il festival dedicato all’hobbistica e alle arti manuali, lascia la Fortezza da Basso di Firenze e per la sua quindicesima edizione approda a Pistoia, con tanti espositori, corsi e dimostrazioni a metà maggio. Diamo un’occhiata più da vicino all’evento, alle attività e a come partecipare.

Florence Creativity 2022 a “La Cattedrale” di Pistoia

Il Florence Creativity si svolge a “La Cattedrale” di Pistoia dal 12 al 14 maggio 2022, un appuntamento perfetto per tutte le persone che abbiano già un hobby o una passione o semplicemente ai curiosi che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Infatti durante i 3 giorni della manifestazione sarà possibile partecipare a tantissimi workshop tenuti dagli espositori. L’obiettivo è quello di condividere in maniera attiva la conoscenza e la passione degli esperti e dei professionisti che partecipano alla manifestazione.

Inoltre, l’iniziativa dedicata alle arti manuali diventa un’enorme vetrina dove chi vuole può acquistare i materiali più ricercati e innovativi tra tessuti, filati, cucito creativo, scrapbooking e molto altro. L’evento è fatto in modo da stimolare la creatività di chi lo visita, riscoprendo la propria manualità e la propria fantasia, il tutto guidato dall’entusiasmo e dalla passione che trasportano il Florence Creativity dalla Fortezza da Basso di Firenze fino a La Cattedrale di Pistoia.

Workshop e corsi

Tantissime attività e workshop si terranno nei tre giorni del Florence Creativity 2022 dal 12 al 14 maggio. Dal diamond painting con i prodotti Diamond Dotz al quilling semplificato fino al corso di gioielli tessili all’uncinetto. Tutti gli workshop sono guidati da professionisti che sapranno aiutare e consigliare i partecipanti alle attività. E ancora dimostrazioni sull’uso dei timbri, un corso sulla creazione di fiori in pannolenci, realizzazioni di taglieri, restyiling di mobili e oggettistica, creazioni di ricami partendo da un’immagine e molto altro. Sul sito dell’evento è possibile iscriversi ai corsi gratuiti.

Come partecipare e come arrivare a Florence Creativity 2022: i biglietti

I biglietti per partecipare come visitatori al Florence Creativity 2022 sono disponibili online attraverso il “salta fila” al costo di 10 euro. La riduzione al costo di 6 euro è prevista per i bambini dai 7 ai 12 anni, le persone con oltre 70 anni d’età, gli accompagnatori delle persone con disabilità, i gruppi o per chi si registra online.

Ecco come arrivare: si può utilizzare il treno partendo da Pisa, Prato, Firenze e Viareggio e raggiungere a piedi lo spazio espositivo “La cattedrale”, distante soli 500 metri dalla stazione di Pistoia. Per i partecipanti che volessero raggiungerla in macchina, ci sono vari posteggi limitrofi in cui poter parcheggiare gratuitamente.