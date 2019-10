Una quattro giorni dedicata al fatto a mano: alla Fortezza da Basso di Firenze torna Florence Creativity per il secondo appuntamento del 2019, quello d’autunno, che porta in città decine di espositori da tutta Italia specializzati nell’handmade, nell’hobbistica e nel bricolage, anche con un lungo programma di corsi, workshop e dimostrazioni.

La manifestazione è nata 7 anni fa e, forte del successo tra il pubblico durante i 2 eventi annuali (uno in primavera, l’altro nel periodo autunnale), arriva adesso alla 13esima edizione.

Creatività a Firenze: date, espositori

Florence Creativity 2019 è uno tra gli eventi del ponte di Ognissanti a Firenze. La manifestazione si apre giovedì 31 ottobre per andare avanti fino a domenica 3 novembre. Tessuti, nastri, ricamo, uncinetto, perline, bijoux: nei vari stand è possibile trovare i materiali più ricercati e innovativi del settore ad esempio per creare decorazioni fai-da-te per la casa o addobbare l’albero di Natale, piccoli gioielli, soprammobili, abiti, accessori e molto altro.

Il programma di corsi di Florence Creativity 2019

Anche per l’edizione autunnale 2019, tra i “piatti forti” di Florence Creativity c’è un lungo programma di eventi, dimostrazioni e incontri organizzati dai vari espositori e da professionisti del settore. La novità è la creazione dentro la Fortezza da Basso di Firenze del Creativity Lab, un’area riservata alle lezioni, accanto al padiglione principale.

La maggior parte dei workshop è a pagamento e permette di scoprire i segreti e i nuovi procedimenti legati alle varie tecniche creative, si va dalle lezioni per realizzare calzini personalizzati ai ferri a quelle sulle “trecce reversibili”, dalla stampa botanica alla creazione di addobbi per Natale. Il programma dettagliato è sul sito ufficiale della manifestazione.

Florence Creativity: orari, biglietti, costi (e la riduzione online)

Florence Creativity 2019 è aperta da giovedì 31 a domenica 3 novembre, ogni giorno con orario continuato 9.30 – 19.00, questo il costo dei biglietti di ingresso: intero 10 euro, ridotto 6 euro (over 70, diversamente abili, gruppi), i bambini fino ai 10 anni e gli accompagnatori dei disabili entrano gratis. È possibile comprare il tagliando anche online: registrandosi sul sito ufficiale si ha anche diritto alla riduzione del biglietto.