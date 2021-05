Giardino degli Iris di Firenze: l’apertura 2021 e gli orari per visitarlo

Con il mese di maggio scatta l’apertura del giardino degli iris di Firenze, sotto piazzale Michelangelo: in questo 2021 è possibile vedere la fioritura per circa 3 settimane, con orari piuttosto estesi e la possibilità di partecipare a visite guidate. Confermato il concorso internazionale, che incorona le varietà più belle di Iris con il “Premio Firenze”. Nello stesso periodo la città si colora delle tinte primaverili grazie a numerose fioriture, dal giardino delle rose al glicine di Villa Bardini. Ecco fino a quando è aperto il giardino degli iris di Firenze.

Giardino degli Iris a Firenze: l’apertura 2021 e gli orari, fino a quando visitarlo

Il giardino che ospita migliaia di varierà di iris è aperto dal 2 al 20 maggio 2021, tutti i giorni, anche sabato e domenica, con orario 10-18 e ingresso dal cancello di piazzale Michelangelo n°82 (sul lato del piazzale che guarda la parte est di Firenze, Coverciano e Campo di Marte). L’ultimo ingresso è previsto alle ore 17.30.

A seguito dell’emergenza Covid, è possibile visitare il parco seguendo un percorso “a senso unico”, mantenendo dalle altre persone una distanza di 1,8 metri e indossando mascherina e guanti. L’ingresso al giardino dell’iris di Firenze è gratis (è possibile comunque lasciare un’offerta per la manutenzione di questa perla verde) e per l’apertura 2021 vengono organizzate anche visite guidate a cura della Società Italiana dell’Iris, con un contributo di 5 euro a persona. Disponibili inoltre iris in vaso da acquistare per abbellire il proprio giardino o il proprio balcone.

Le fioriture e le novità del giardino

La novità del 2021 è la piazzetta della meridiana, un piccolo spazio dedicato a un orologio solare “in miniatura”. Intanto nei prossimi anni il parco crescerà: il Comune di Firenze ha dato l’ok al progetto di ampliamento del giardino, presentato dalla Società italiana dell’Iris, per aumentare lo spazio dedicato alle coltivazioni e realizzare percorsi per famiglie, agevolando l’accesso all’area verde anche da parte di visitatori con difficoltà motorie. Al momento la planimetria del giardino non consente un itinerario adatto diversamente abili o per passeggini.