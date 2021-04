Un trionfo di colori e profumi. Con la primavera i giardini sbocciano. Sono tanti i luoghi per ammirare spettacolari fioriture a Firenze: dalla pergola del glicine più fotografato della città fino allo scrigno verde che una volta l’anno spalanca le sue porte al pubblico per mostrare iris variopinti, fino ai parchi che hanno fatto storia.

E allora abbiamo pensato a un “tour floreale” per toccare i 4 parchi più suggestivi della città in questo momento dell’anno.

1) Il Giardino di Boboli

Partiamo dall’Oltrarno e da una delle perle di Firenze, voluta dai Medici nel Sedicesimo secolo: il giardino di Boboli. Non solo un immenso parco all’italiana, grande 45mila metri quadri, ma un vero e proprio museo all’aria aperta popolato di piante e fiori, ornato da statue antiche e rinascimentali, fontane e suggestive grotte.

La primavera è il momento migliore per visitarlo e godere della fioritura delle varie specie arboree. Con il passaggio della Toscana in zona gialla, il giardino di Boboli ha riaperto al pubblico il 27 aprile scorso.

2) Villa Bardini e la fioritura del glicine

Risalendo per i vialetti del giardino di Boboli, si può uscire nei pressi del Forte Belvedere e poi, con una camminata di 5 minuti, arrivare all’ingresso di Villa Bardini e del suo parco, dove ammirare una delle fioriture fiorentine più spettacolari. Già solo la bellezza parco lascia a bocca spalancata: dalle colline vicino piazzale Michelangelo offre una vista unica sulla città e dalla terrazza di Villa Bardini sembra quasi di toccare con un dito la cupola del Brunelleschi. In primavera a questo spettacolo si aggiunge la pergola del glicine in fiore, tanto amata quanto immortalata da fiorentini e turisti.

Anche per questo 2021 si può controllare la “situazione” via webcam. Il parco di Villa Bardini ha riaperto al pubblico dal 27 aprile 2021, dopo due mesi e mezzi di chiusura: fino a quando la Toscana resterà in zona gialla è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18, con l’ultimo ingresso alle ore 17 (sabato e domenica prenotazione obbligatoria con almeno un giorno di anticipo). L’ingresso al giardino è gratuito dal lunedì al venerdì per chi risiede nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Grosseto e Arezzo. Altrimenti il biglietto di accesso è incluso in quello di Boboli.

3) Il Giardino delle rose di Firenze e le fioriture

Lasciata Villa Bardini, gambe in spalla, si arriva in poco tempo al giardino delle Rose di Firenze: è possibile accedere dal cancello che dà su viale Poggi oppure dall’ingresso ai piedi del piazzale Michelangelo, vicino alla celebre scalinata.

Il periodo tra fine aprile e maggio è il migliore, perché le mille varietà di rose sono in fase di fioritura. In questa distesa colorata sono ospitate anche le opere dello scultore belga Jean Michel Folon, oltre a un angolo dedicato al giardino giapponese. L’ingresso? Non ha alcun costo.

4) Il giardino degli Iris, sboccia il fiore simbolo di Firenze

Lasciato il giardino delle rose basta spostarsi sul versante opposto di piazzale Michelangelo per entrare nella “casa” del fiore simbolo della città: il giardino dell’Iris di Firenze, che apre le porte al pubblico solo durante la primavera per far ammirare migliaia di boccioli.

Per il 2021 l’apertura del giardino dell’iris di Firenze è prevista da domenica 2 a giovedì 20 maggio, tutti i giorni con orario dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Per l’emergenza Covid il percorso è a senso unico ed è obbligatorio indossare mascherina e guanti. L’ingresso è libero e con un contributo di 5 euro è possibile partecipare alle visite guidate. Una curiosità: dietro a questo parco, nato nel 1954, c’è un concorso internazionale che ogni anno premia le varietà migliori che arrivano da tutto il mondo.