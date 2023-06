Cosa fare a Firenze per la giornata internazionale dello yoga

- Pubblicità -

Pratiche all’aperto, iniziative in un’ex convento, un’intera settimana per provare gratuitamente discipline olistiche all’interno di un parco cittadino e perfino un festival sulle colline del Chianti. Anche Firenze si prepara a festeggiare lo “Yoga day 2023“, la giornata internazionale dedicata a questa disciplina orientale che si celebra in tutto il mondo nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno. Proprio in questo momento dell’anno, secondo la tradizione indù, la divinità Shiva iniziò a trasmettere i suoi insegnamenti.

La settimana dello yoga al parco dell’Anconella

Non una sola giornata, ma un’intera settimana dedicata allo yoga nel parco dell’Anconella, da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023, con pratiche e incontri a cui partecipare gratuitamente. L’iniziativa è promossa dal “Giardino olistico“, un progetto nato dalla collaborazione di diversi insegnanti che per tutta l’estate propone nell’area verde di Gavinana diverse discipline “alternative”. Per quanto riguarda la yoga week, la partecipazione agli eventi è libera. Ci saranno meditazioni guidate o accompagnate da concerti, incontri di approfondimento, laboratori di mandala per bambini, un pic nic vegano (domenica a pranzo) e le immancabili lezioni aperte di yoga (anche in notturna), per esplorare i più diversi stili, dal classico Hatha yoga a quello acrobatico. Domenica alle ore 21 festa finale con il concerto per la pace a cura del Movimento Hare Krishna. Aggiornamenti e programma completo sulla pagina Facebook del Giardino Olistico o sul sito del Comune di Firenze.

- Pubblicità -

Bhakti Festival sulle colline di Firenze

Nel weekend che segue la giornata internazionale dello yoga, nei dintorni di Firenze si svolge una tre giorni con oltre 40 tra insegnanti, artisti e musicisti per il Bhakti Festival 2023. Villa Vrindavana, complesso storico sulle colline di San Casciano legato al movimento Hare Krishna, ospita come di consueto questo evento che da venerdì 23 a domenica 25 giugno offre un ricco programma di yoga, meditazione, musica, presentazioni di libri, pratiche con operatori olistici, Thai Chi, Chi Kung tra il parco e le sale interne. Durante la 3 giorni sarà possibile anche sottoporsi a trattamenti di benessere. A disposizione un’area per bambini e il ristorante vegetariano Govinda. L’ingresso al Bhakti festival è gratis, mentre le lezioni e i seminari prevedono il pagamento di un contributo.

Giornata dello yoga a Firenze: lezione gratis alle Cascine

Il prato con la fontana, davanti alla Facoltà di Agraria, nel cuore del parco delle Cascine, ogni estate si colora con tanti tappetini. Qui, tre volte a settimana, vari insegnanti di yoga di Firenze si passano il testimone per proporre lezioni a ingresso gratuito. In occasione della giornata internazionale dello yoga, mercoledì 21 giugno alle ore 19.15, è in programma una pratica dedicata a Surya, il Dio indù del Sole, con Judith Vincent, accompagnata da musica dal vivo a cura di Maurizio Speciale. Lo yoga gratis alle Cascine prosegue poi per tutta l’estate, ogni lunedì, mercoledì e venerdì (gli aggiornamenti sul gruppo Facebook Facciamo yoga alle Cascine).

- Pubblicità -

Yoga day al Conventino di Firenze il 21 giugno

In Oltrarno, il Vecchio Conventino di Firenze (via Giano della Bella, zona piazza Tasso – porta Romana) mercoledì 21 giugno 2023 festeggia la giornata internazionale dello yoga con la prima edizione di una festa dedicata al benessere, alla salute, all’equilibrio del corpo e della mente. Un appuntamento rivolto sia ad appassionati della disciplina, sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Dalle 10 del mattino alle 11 di sera sono previste lezioni di yoga per adulti e bambini, meditazione, sessioni di stretching, laboratori creativi e sensoriali, bagni di gong, viaggi sonori con campane tibetane e trattamenti per il benessere. A concludere lo yoga day “Zen e Musica“, evento che unisce suono e spiritualità. Le attività sono gratuite (gradita un’offerta a Dynamo Camp), ma è consigliata la prenotazione.