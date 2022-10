Halloween 2022 a Firenze: eventi e feste, cosa fare il 31 ottobre

- Pubblicità -

Per i più grandicelli ci sono le feste di Halloween 2022 nelle discoteche di Firenze, per i bambini laboratori e spettacoli di magia, mentre per tutti il classico della notte più mostruosa dell’anno è il cinema. Dopo un biennio di festeggiamenti sotto tono, quest’anno si torna a pieno regime. La notte del 31 ottobre la corsa in costume più spaventosa della città fa capolino (di nuovo) nel parco delle Cascine, ma ci sono anche cene con delitto e spettacoli da brividi. Vediamo allora cosa fare per Halloween 2022 a Firenze e dintorni, ecco un breve sommario.

Firenze Halloween Run 2022 alle Cascine

Quattro chilometri tra streghe, zombie e fantasmi: è questa la Firenze Halloween Run, una corsa da paura (in costume) che durante la notte del 31 ottobre 2022 trasformerà il parco delle Cascine in un’oscura foresta. Durante il percorso grandi e piccoli troveranno tante sorprese, ovviamente da urlo, e alla fine saranno premiati i travestimenti migliori. Le iscrizioni si sono già aperte e continueranno fino alle ore 19.30 del 31 ottobre. L’evento torna dopo due anni di stop. Prezzi e info sul sito ufficiale.

I concerti e le feste a Firenze per la notte di Halloween

Metallari unitevi, nella notte di Halloween il Viper Theater fa tremare le casse con il Firenze Metal 2022, che porta sul palco 6 band italiane, seguite da una festa con dj set. Gli headliner sono i Forgotten Tomb e i Destrage, ma suoneranno anche Inner Code, Runover, Barbarian e Colonnelli. Biglietti da 20 euro. In centro, l’Hard Rock Cafe di Firenze, propone Highway to hell Halloween Party, lunedì 31 ottobe con concerto dei Black Bells, tribute band degli AC/DC, cena a tema e make up gratuito per i partecipanti (info e prenotazioni 055-277841, [email protected]). Al CPA di Firenze sud nottata di rock’n’roll prima con la band cagliaritana South Sardinian Scum e poi con il concerto dei Partners in Crime, gruppo nato dall’incontro tra Simone Di Maggio, e Angelo Castiglione.

Capodanno celtico e cena con delitto alle Murate

Al MAD – Murate Art District di Firenze si festeggia con un giorno di anticipo, perché il 30 ottobre alle ore 21.30 l’associazione di danze irlandesi Clover organizza il Capodanno Celtico, ricorrenza da cui ha preso origine Halloween: musica dal vivo con il collettivo The Hidden Note, balli irlandesi e ingresso gratis per chi si veste con i colori tradizionali, arancio (come il grano mietuto) e nero (che richiama il nero dell’inverno). Il giorno dopo, questa volta il caffè letterario delle Murate, ospita una cena con delitto, organizzata da Urbi et Otium.

Le feste di Halloween 2022 nelle discoteche di Firenze

Dopo gli ultimi due anni in cui i festeggiamenti sono stati bloccati per l’emergenza sanitaria, si torna a ballare. Lungo l’elenco delle serate e delle feste a tema Halloween nelle discoteche di Firenze per la nottata del 31 ottobre 2022, ecco una selezione. Al Tenax sbarca il party newyorkese w/h Body and SOUL con Danny Krivit, Joe Claussell, François K, all’Otel di Firenze festa di Halloween con Circo Nero Revolution e ancora alla Limonaia di Villa Strozzi ritmi latini con la serata La Isla Bonita. Nei dintorni VICE is NICE a El-Pavoreal dell’Antella e party anni ’90 al Parco dei Renai di Signa.

Cinema e teatro il 31 ottobre

Un classico della notte di Halloween, anche a Firenze, è il film da brivido sul grande schermo: all’Uci cinema, ad esempio, arrivano film per grandi e bambini come 100% Lupo, Carolina & Topo Tip (per i più piccoli), The Turning – La Casa del Male e Possession – L’appartamento del diavolo (per gli adulti). Per quanto riguarda il teatro invece il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio propone il 31 ottobre alle 21.30 La Sposa cadavere, adattamento teatral-musicale ispirato all’antica fiaba ebreo-russa del XIX secolo da cui è stato tratto anche il celebre film d’animazione di Tim Burton. La regia è di Riccardo Giannini (biglietti da 17 euro).

Cosa fare a Firenze per Halloween 2022: eventi per bambini

Ma per la festa di Halloween sono protagonisti soprattutto loro: i bambini, con una miriade di eventi a Firenze per buona parte del mese. Per prepararsi alla festa domenica 30 ottobre in piazza Indipendenza il mercatino Creative Factory, dalle ore 15 alle 18, ospita letture animate da brividi, laboratori e decorazioni di maschere ispirate ad Halloween per bimbi da 4 anni in su (costo 5 euro; iscrizioni mail [email protected]).

Il Parco d’arte Pazzagli di Rovezzano ogni domenica di ottobre e lunedì 31 promuove delle iniziative a tema (alle ore 13 pranzo, alle 15 laboratorio a tema e dalle 16 spettacoli di magia o di bolle). E poi martedì 1 novembre caccia al tesoro tra le sculture più misteriose del parco (info e prezzi sul sito www.ecorinascimento.com). Sempre il 1° novembre è in programma una visita guidata tra le mummie del museo egizio di Firenze (museo archeologico, dalle 10 alle 12 con prenotazione obbligatoria, info Whatsapp 3284957998)

Nei dintorni: la villa stregata di Artimino

Spostandosi fuori Firenze, segnaliamo che in occasione di Halloween 2022 la villa dei cento camini di Artimino (Carmignano, Prato) si trasforma per una notte in una villa stregata con una serie di eventi e avventure itineranti di un’ora e mezzo fin dal pomeriggio, per famiglie con bambini dai 6 anni in su. L’appuntamento è lunedì 31 ottobre dalle ore 15 e martedì 1 novembre. Costo 17 euro a persona, prenotazioni online e info su www.viaggiatorideltempo.it.

Si consiglia di controllare sui canali di comunicazione dei singoli organizzatori eventuali cambiamenti di programma.