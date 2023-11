10 eventi da non perdere in Toscana per Halloween 2023

- Pubblicità -

“Dolcetto o scherzetto?”. Ebbene sì, è arrivato quel periodo dell’anno. Tanti sono gli eventi in Toscana per Halloween 2023, una celebrazione osservata in diversi paesi nel mondo, e in particolare nel mondo anglofono. Feste in costume, zucche intagliate, accensione di falò sono solo alcune delle usanze tradizionali che negli anni si sono fatte spazio anche da noi. Per l’occasione, in questa nostra guida abbiamo selezionato 10 eventi per 10 province toscane, che ci auguriamo possano essere un utile orientamento nella scelta della festa di Halloween più spaventosa di sempre.

1. Halloween Run nel cuore della Toscana

Partiamo subito “con il botto”, perché a Firenze c’è una corsa ludico-motoria che, nella notte del 31 ottobre, si svolgerà in un’oscura foresta immersa nel parco delle Cascine. Si tratta della Firenze Halloween Run 2023: ben 4 chilometri di percorso dove grandi e piccoli potranno trovare tante sorprese ‘da brividi’. Al termine della corsa, saranno premiati i travestimenti migliori. La partenza è fissata alle ore 20:00 presso la piscina Le Pavoniere (Viale della Catena, 2). Le iscrizioni continueranno fino alle ore 19.30 del 31 ottobre: prezzi e info sul sito ufficiale. Per quanto riguarda gli altri eventi di Halloween a Firenze, è possibile consultare la nostra guida 2023.

- Pubblicità -

2. Halloween Night all’Officina Giovani di Prato

Per i più giovani, non troppo distante da Firenze e più precisamente all’Officina Giovani di Prato in piazza dei Macelli n.4, c’è una curiosa Halloween Night Party organizzata da La Studentesca. Il 31 ottobre sarà possibile immergersi in un vero e proprio cimitero vivente dalle ore 21:00 alle 04:00: non quindi una semplice festa, ma un vero e proprio party a tema horror. Tra le novità di quest’anno, due sale musicali e due aree relax. L’ingresso è consentito esclusivamente tramite prevendita cartacea o ticket online (posti limitati) contattando il numero 333.7936182 oppure i PR o ancora scrivendo in Direct sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.

3. Halloween 2023 in Toscana: eventi con il lupo

Per un Halloween un po’ diverso, c’è un evento anche nel pistoiese. Il 31 ottobre all’Oasi Dynamo (nella località di San Marcello Piteglio) si svolgerà un’escursione alla scoperta del lupo e delle sue abitudini (8 km circa). Se qualcuno si stesse domandando se l’animale sia effettivamente ‘in carne ed ossa’, la risposta è sì. Con Gianluca Gavazzi, esperto naturalista e studioso di questa specie, i visitatori scoveranno le tracce e le curiosità legate a questo splendido (e meno noto) animale, anche attraverso l’ausilio di filmati e foto del branco presente all’interno dell’oasi. Il ritrovo per la partenza è fissato alle ore 09:30 presso la Pro Loco di Prunetta e il percorso durerà fino alle 15.30 circa. Il prezzo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e di 8 per i bambini sotto i 10 anni (prenotazione obbligatoria online). Si raccomandano scarponcini da trekking, abbigliamento pesante, impermeabile e luce frontale.

- Pubblicità -

4. FiPiLi Horror Festival in tutta Livorno (27-31 ottobre 2023)

Al via alla XII edizione del FiPiLi Horror Festival, che si tiene dal 27 al 31 ottobre 2023 a Livorno, al Cinema Teatro 4 Mori (via Pietro Tacca, n.16) e in altri luoghi della città. Cinque giorni di proiezioni, incontri con grandi nomi del cinema di genere e non solo, mostre, presentazioni di libri, laboratori per bambini e ragazzi e altri eventi collaterali, che andranno ad animare le giornate della settimana più spaventosa dell’anno. Tanti i nomi in cartellone ricordiamo il regista Michele Soavi e il cantautore Motta. Il programma completo è sul sito ufficiale del FiPiLi Horror Festival: sempre qui si trovano anche le modalità di acquisto dei biglietti.

5. Halloween Village ad Albiano Magra (Lunigiana)

Tra gli eventi di Halloween 2023 in Toscana ricordiamo che nel borgo di Albiano Magra (Aulla, in Lunigiana), dal 28 al 31 ottobre (dalle ore 18:00 circa), si svolgeranno spettacoli e altre forme di intrattenimento per bambini e grandi a tema “mostruoso”. A corredo dell’iniziativa dell’Halloween Village, ci sarà anche un’area food dedicata e una divertente diretta su Radio Nostalgia nella giornata del 31 alle ore 22:30. Come di consueto, tra i protagonisti delle serate ci saranno anche l’illusionista Mattia Boschi e i falconieri, mentre tra le novità di quest’anno sono l’horror virtual room e il tunnel dei sospiri (entrambi vietati ai minori di 14 anni). L’ingresso al villaggio e agli spettacoli è ad offerta libera.

- Pubblicità -

6. I Vicoli del Terrore a Lorenzana (Pisa)

Alle ore 18:00 calano le tenebre nei vicoli del borgo medievale di Lorenzana, sulle colline di Pisa. Vampiri, mostri e zombie escono dalle loro tombe e invadono la località dando luogo a terrificanti animazioni e spettacoli, ma per le vie del paese non mancheranno punti di ristoro e piatti street food. Gli appassionati di cosplay avranno persino la possibilità di partecipare al concorso “Il Cosplay più terrificante”. La prevendita (10 euro per gli adulti, i bambini sotto i 10 anni di età non pagano) è acquistabile online sul sito ufficiale dei Vicoli del Terrore.

7. Eventi di Halloween 2023 in Toscana: la festa di Borgo a Mozzano (Lucca)

“E quando la luna si alzerà, le ombre prenderanno vita”. Questo sarà il segnale dell’inizio della festa di Halloween a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, che per altro è la più grande d’Italia. Quella del 31 ottobre 2023 sarà una notte tetra, densa di incantesimi e magia: aperta a tutti, a ingresso gratuito, e che vedrà protagonisti eventi mozzafiato. Largo quindi a spettacoli teatrali a tema e a performance degli oltre 100 artisti che renderanno la serata unica nel suo genere. E a Borgo a Mozzano si potrà essere chi si vuole per una notte, travestendosi! Il programma, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

8. Arezzo Celtic Festival

Tra gli eventi in Toscana per Halloween 2023 c’è anche Arezzo Celtic Festival, “il capodanno celtico”. Il programma si svolgerà presso il bosco dell’associazione Cerchio delle Antiche Vie e vedrà protagonista varie iniziative: si parte con un aperitivo (ore 20:00), per poi proseguire con la cena di Samhain (h. 21:00), a seguire conferenza dal titolo “Le vere origini di Samhain” (h. 22:30), corteo e accensione del fuoco sacro (h. 23:30), e per finire la passeggiata al crocevia (h. 00:00 circa). La partecipazione al festival è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria al numero 371.5329539.

9. Festa delle Streghe a Montemerano (Grosseto)

Nel centro storico di Montemerano, nel Comune di Manciano (Grosseto), c’è la Festa delle Streghe 2023. Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 ottobre si potranno degustare prodotti tipici del luogo, come zuppe, vini e birre in un’atmosfera unica, animata da musica dal vivo e Dj-set per i più giovani. A corredo della manifestazione ci saranno anche spettacoli itineranti con artisti di strada e laboratori per i più piccoli. Qui il PDF completo dell’evento.

10. San Gimignano: trekking urbano e festa a tema Halloween

Infine, in occasione della XX Giornata nazionale del trekking urbano, a San Gimignano verrà organizzata una camminata dalla località di Cellole fino a Pancole, al via martedì 31 ottobre alle ore 15:00. Si proseguirà poi sulla via Francigena con Sofia Ragazzini per parlare dei ritrovamenti di epoca etrusca dell’area. Lungo le vigne, si potrà poi incontrare la famiglia Cesani e, al Santuario di Pancole, Padre Ennio racconterà il miracolo per il quale è famoso quel luogo.

Il cammino proseguirà con Leonetto Sabatini nel suo hotel per un racconto sulla “Pancole di una volta” e la famiglia Cesani presenterà una bella storia, fatta di produzione vitivinicola e accoglienza. L’arrivo è previsto per le ore 17:00 a I’ Circolo di Pancole con la festa di Halloween. Il percorso (facile) ha la durata complessiva di 2 ore e si raccomanda l’uso di scarpe comode. La prenotazione è vivamente consigliata e si effettua chiamando il numero 0577 940008 oppure scrivendo a [email protected].